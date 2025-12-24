miércoles 24 de diciembre de 2025

24 de diciembre de 2025 - 09:20
Fin de año.

Cuál será el primer país en festejar la Navidad y cuál será el último

Un viaje comparativo por poblaciones ubicadas en diversos puntos del mundo muestra cómo varía el inicio de las celebraciones según la cultura y el territorio.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025 y cuál el último.

Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025 y cuál el último.

 

La Navidad figura entre las celebraciones más aguardadas del calendario en todo el mundo. Cada 25 de diciembre, personas de distintos países se juntan para mantener costumbres y rituales festivos, aunque el inicio de la fecha varía según la ubicación geográfica.

En 2025, como sucede de manera habitual, la Isla de Navidad, ubicada en Kiribati, será el primer punto del globo en dar la bienvenida al 25 de diciembre. En el extremo opuesto, ciertas islas de menor tamaño que dependen de Estados Unidos serán las últimas en comenzar los festejos navideños.

El 25 de diciembre se celebra en todo el mundo la llegada de la Navidad.

Qué son los husos horarios y para qué sirven

El planeta se organiza en 24 franjas temporales, llamadas husos horarios, que establecen la hora legal en cada territorio de acuerdo con su ubicación en relación con el meridiano de Greenwich.

Esta división surge del tiempo que tarda la Tierra en girar completamente sobre su propio eje, de modo que cada franja implica una diferencia de una hora respecto del horario de referencia mundial.

En cambio, el horario solar se define a partir del recorrido aparente del Sol y alcanza su punto clave cuando el astro se ubica en lo más alto del cielo, lo que se conoce como mediodía solar. Aun así, la hora oficial que rige en los países no siempre coincide con ese criterio natural, ya que suele ajustarse por resoluciones gubernamentales y acuerdos establecidos por cada Estado.

Los husos horarios determinan la hora oficial de cada país. Argentina utiliza el huso horario UTC -3.

La distancia entre el horario marcado por el Sol y el reloj legal puede tener consecuencias concretas en la rutina diaria: jornadas que arrancan antes del amanecer, desajustes en el reloj biológico y un incremento en la demanda de luz artificial, entre otros efectos.

En aquellos Estados donde el horario vigente no se ajusta al tiempo solar, como sucede hoy en Argentina —que mantiene el huso UTC-3 aunque geográficamente debería regirse por el UTC-4— aparecen problemáticas específicas, entre ellas el fenómeno conocido como “jetlag social”.

Kiribati será el primer territorio del mundo en recibir la Navidad.

Cuáles son los primeros 10 países en celebrar Navidad

Todos los años, al llegar el 25 de diciembre, las primeras regiones en dar comienzo a la celebración navideña se encuentran en el Pacífico central y en los puntos más orientales del globo. De acuerdo con el sitio especializado Time and Date, estos son los diez países o territorios que inauguran la Navidad antes que el resto del mundo:

  • Kiribati (Isla de Navidad/Kiritimati) – UTC+14
  • Nueva Zelanda (Islas Chatham– UTC+14
  • Samoa – UTC+13
  • Tonga – UTC+13
  • Nueva Zelanda (Mainland) – UTC+13
  • Tokelau (N.Z.) - UTC+13)
  • Kiribati (Islas Fénix) – UTC+13)
  • Fiyi – UTC+12
  • Islas Marshall – UTC+12
  • Tuvalu – UTC+12
Las pequeñas islas Baker y Howland, bajo jurisdicción de Estados Unidos, serán los últimos lugares en celebrar la Navidad.

Cuáles son los últimos países en celebrar Navidad

En el extremo opuesto, quienes reciben la Navidad al final del calendario son los países y dependencias ubicados en los husos horarios más retrasados del mundo, próximos a la Línea Internacional de Cambio de Fecha en el océano Pacífico. Allí, la llegada del 25 de diciembre ocurre cuando gran parte del planeta ya atraviesa la jornada festiva. Estos son:

  • Isla Baker (Estados Unidos) – UTC-12
  • Isla Howland (Estados Unidos) – UTC-12
  • Samoa Americana – UTC-11
  • Niue (autogobierno en libre asociación con Nueva Zelanda) – UTC-11
  • Islas Midway (Estados Unidos) – UTC-11
  • Islas Jarvis (Estados Unidos, deshabitada) – UTC-11
  • Arrecife Kingman (EE. UU.) – UTC-11
  • Atolón Palmyra (EE. UU.) – UTC-11
  • Hawái / Honolulu (EE. UU.) – UTC-10
  • Islas Cook (autogobierno en libre asociación con Nueva Zelanda) – UTC-10
regalos navidad

Por su ubicación en el extremo occidental del globo, estos territorios reciben la Navidad casi un día después que los primeros en hacerlo, con una diferencia cercana a las 22 horas.

Esta distancia temporal resalta el fuerte desnivel en la celebración a escala mundial y pone de relieve el papel clave que cumplen los husos horarios en la coordinación de la vida social y las prácticas culturales.

