martes 23 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de diciembre de 2025 - 18:34
Gastronomía.

Cuánto cuesta el pan dulce que vende Maru Botana en Navidad

Maru Botana ya vende su pan dulce artesanal para Navidad con un costo singular. Otros famosos también comercializan sus recetas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cuántocuesta el pan dulce de Maru Botana&nbsp;

Cuánto cuesta el pan dulce de Maru Botana 

En Navidad el pan dulce vuelve a ocupar el centro de la mesa y también de la conversación: las versiones artesanales de chefs y pasteleros suman cada año más fanáticos. Maru Botana ya puso a la venta su pan dulce de autor en sus sucursales, con dos opciones pensadas para quienes buscan lo clásico o una alternativa más golosa.

Lee además
La receta fácil de Maru Botana para una torta súper chocolatosa
Consejo.

La receta fácil de Maru Botana para una torta súper chocolatosa
Familia de El Carmen y una tradición de Navidad
Legado.

Navidad con historia: la tradición familiar que une generaciones en El Carmen

Según el relevamiento de precios de esta temporada, el pan dulce de Maru Botana tiene un valor de $46.000 el kilo. La propuesta se apoya en una receta “de la casa” y se comercializa como parte del catálogo navideño que acompaña su línea habitual de pastelería.

Los clientes pueden elegir entre dos variedades principales: una versión tradicional, con frutos secos y cobertura de glasé de limón, y el “clásico de Maru”, que llega con chocolate en el interior y también en la cobertura externa.

Cuánto cuesta el pan dulce de Maru Botana
Cuánto cuesta el pan dulce de Maru Botana

Cuánto cuesta el pan dulce de Maru Botana

El pan dulce de los famosos

En el segmento gourmet, uno de los lanzamientos más buscados es el de Damián Betular, que este año volvió con su colección festiva “El Cascanueces”. Su pan dulce se vende a $56.000 y pesa 750 gramos.

La receta apuesta por sabores intensos: cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo, con un craquelin de cacao y avellanas en la superficie.

Para quienes prefieren el estilo italiano, Donato De Santis ofrece su panettone en Cucina Paradiso: cuesta $29.900, pesa 750 gramos y mantiene un perfil tradicional, con masa esponjosa y equilibrio de frutos secos.

Pan dulce para Navidad
Pan dulce para Navidad

Pan dulce para Navidad

En tanto, Ximena Sáenz amplió su oferta con tres variedades en Casa Sáenz (chocolate y dátiles; chocolate blanco con frambuesa y naranja confitada; y pistacho con frutos secos). Cada pieza pesa 750 gramos y cuesta $45.000; las reservas para Navidad cierran el 22 de diciembre y los envíos requieren gestión previa.

Por último, Mauricio Asta presenta un pan dulce “cargado”, con frutos secos, naranjas confitadas y chips de chocolate: pesa 1 kilo y se vende a $50.000, con opción de envío a CABA y zona norte.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La receta fácil de Maru Botana para una torta súper chocolatosa

Navidad con historia: la tradición familiar que une generaciones en El Carmen

Sumá colores a tu mesa de Navidad con esta receta: gelatina de almendra y flor de jamaica

El INDEC informó que los salarios crecieron 2,5% en octubre

Así es San Francisco, un pueblo del norte lejos del ruido perfecto para descansar

Lo que se lee ahora
Hernán Aoki asumió en la Vta Brigada de Montaña.
Ejército.

Hernán Aoki asumió la 5ta Brigada de Montaña con jurisdicción en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados
Transporte.

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Servicios.

Cómo funcionarán los colectivos el 24 y 25 de diciembre en San Salvador de Jujuy

Alerta meteorológico.
Atención.

Tres días bajo alerta en Jujuy: tormentas fuertes amenazan Nochebuena y Navidad

Quiso sacarse una foto con Messi pero no se dio cuenta de que tenía un filtro puesto.
Redes sociales.

Se quiso sacar una foto con Messi pero tenía un filtro puesto y el video se hizo viral

Se podrá viajar con mascotas en trenes y micros de larga distancia.  
Política.

Estará permitido viajar con mascotas en colectivos de larga distancia: todos los requisitos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel