Cuánto cuesta el pan dulce que vende Maru Botana en Navidad

En Navidad el pan dulce vuelve a ocupar el centro de la mesa y también de la conversación: las versiones artesanales de chefs y pasteleros suman cada año más fanáticos. Maru Botana ya puso a la venta su pan dulce de autor en sus sucursales, con dos opciones pensadas para quienes buscan lo clásico o una alternativa más golosa.

Legado. Navidad con historia: la tradición familiar que une generaciones en El Carmen

Según el relevamiento de precios de esta temporada, el pan dulce de Maru Botana tiene un valor de $46.000 el kilo . La propuesta se apoya en una receta “de la casa” y se comercializa como parte del catálogo navideño que acompaña su línea habitual de pastelería .

Los clientes pueden elegir entre dos variedades principales : una versión tradicional, con frutos secos y cobertura de glasé de limón, y el “clásico de Maru”, que llega con chocolate en el interior y también en la cobertura externa.

Cuánto cuesta el pan dulce de Maru Botana Cuánto cuesta el pan dulce de Maru Botana

El pan dulce de los famosos

En el segmento gourmet, uno de los lanzamientos más buscados es el de Damián Betular, que este año volvió con su colección festiva “El Cascanueces”. Su pan dulce se vende a $56.000 y pesa 750 gramos.

La receta apuesta por sabores intensos: cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo, con un craquelin de cacao y avellanas en la superficie.

Para quienes prefieren el estilo italiano, Donato De Santis ofrece su panettone en Cucina Paradiso: cuesta $29.900, pesa 750 gramos y mantiene un perfil tradicional, con masa esponjosa y equilibrio de frutos secos.

Pan dulce para Navidad Pan dulce para Navidad

En tanto, Ximena Sáenz amplió su oferta con tres variedades en Casa Sáenz (chocolate y dátiles; chocolate blanco con frambuesa y naranja confitada; y pistacho con frutos secos). Cada pieza pesa 750 gramos y cuesta $45.000; las reservas para Navidad cierran el 22 de diciembre y los envíos requieren gestión previa.

Por último, Mauricio Asta presenta un pan dulce “cargado”, con frutos secos, naranjas confitadas y chips de chocolate: pesa 1 kilo y se vende a $50.000, con opción de envío a CABA y zona norte.