Sumá colores a tu mesa de Navidad con esta receta: gelatina de almendra y flor de jamaica

Durante las celebraciones de fin de año, la gelatina se mantiene como una de las opciones más atractivas: fácil de servir, refrescante y llena de color. Esta receta combina la elegancia de la repostería internacional con dos ingredientes: la almendra, y la flor de jamaica.
Receta de Gelatina Cremosa de Almendra y Flor de Jamaica
El producto final es un postre delicado y elegante, con texturas y tonalidades ideales para lucir en tu mesa de Navidad o para disfrutar junto a un café durante cualquier tarde fría de invierno, mientras conversas.
Los ingredientes para la gelatina de jamaica (cubos) son:
2 tazas de agua
1/2 taza de flor de jamaica seca
1/2 taza de azúcar (ajustar al gusto)
2 cucharaditas (7 g) de grenetina en polvo sin sabor
1/4 taza de agua fría (para hidratar la grenetina)
Los ingredientes para la gelatina cremosa de almendra:
2 tazas de leche de almendra sin azúcar (puede ser casera o de tetrapack)
1 lata de leche condensada (397 g)
1 lata de leche evaporada (360 ml)
2 cucharaditas (7 g) de grenetina en polvo sin sabor (más si te gusta más firme)
1/4 taza de agua fría (para hidratar la grenetina)
1 cucharadita de esencia de almendra (opcional, pero intensifica el sabor)
1 cucharadita de extracto de vainilla
¿Cómo hacer gelatina cremosa de almendra y flor de jamaica?
1. Haz la gelatina de jamaica:
Hidrata la grenetina en 1/4 de taza de agua fría y deja que se hinche y absorba líquido.
En una olla, lleva a ebullición 2 tazas de agua, incorpora la flor de jamaica y el azúcar, y cocina durante 10 minutos. Cuela la mezcla y devuelve el líquido a la olla.
Agrega la grenetina previamente hidratada y remueve constantemente hasta que se disuelva por completo.
Vierte la preparación en un refractario pequeño, formando una capa de 1 a 1,5 cm, y refrigera de 2 a 3 horas hasta que cuaje de manera firme. Una vez lista, corta en cubos al tamaño que prefieras.
2. Prepara la base cremosa de almendra:
Hidrata la segunda grenetina en 1/4 de taza de agua fría y deja que se hinche y absorba líquido.
En una cacerola, calienta la leche de almendra junto con la leche evaporada y la vainilla hasta que la mezcla esté templada, evitando que llegue a hervir.
Incorpora la grenetina hidratada y revuelve constantemente hasta que se disuelva por completo. Retira del fuego y añade la leche condensada junto con la esencia de almendra, mezclando bien hasta obtener una preparación homogénea.
Deja que se enfríe a temperatura ambiente antes de continuar con la receta.
3. Monta la gelatina mosaico:
En un molde amplio o en recipientes individuales, acomoda los cubos de gelatina de jamaica de manera uniforme y ordenada.
Vierte la mezcla líquida de almendra con cuidado y despacio, evitando que los cubos se desplacen.
Lleva al refrigerador durante un mínimo de 4 horas, aunque lo ideal es dejarla enfriar toda la noche para que cuaje perfectamente.
4. Desmolda y decora:
Para desmoldar con facilidad, sumerge el molde brevemente en agua tibia.
Luego, adorna tu preparación con pétalos de jamaica caramelizados, almendras laminadas ligeramente tostadas o frutas frescas como fresas, granos de granada o uvas.