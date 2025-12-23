martes 23 de diciembre de 2025

23 de diciembre de 2025 - 16:42
Sumá colores a tu mesa de Navidad con esta receta: gelatina de almendra y flor de jamaica

Un postre sencillo y liviano que combina tradición y sabor, perfecto para compartir en reuniones familiares y tardes festivas. El paso a paso.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Gelatina de almendra y flor de jamaica.

Gelatina de almendra y flor de jamaica.

Durante las celebraciones de fin de año, la gelatina se mantiene como una de las opciones más atractivas: fácil de servir, refrescante y llena de color. Esta receta combina la elegancia de la repostería internacional con dos ingredientes: la almendra, y la flor de jamaica.

Receta de Gelatina Cremosa de Almendra y Flor de Jamaica

Una receta fácil, ligera y llena de tradición, ideal para mesas largas y celebraciones.

El producto final es un postre delicado y elegante, con texturas y tonalidades ideales para lucir en tu mesa de Navidad o para disfrutar junto a un café durante cualquier tarde fría de invierno, mientras conversas.

Los ingredientes para la gelatina de jamaica (cubos) son:

  • 2 tazas de agua
  • 1/2 taza de flor de jamaica seca
  • 1/2 taza de azúcar (ajustar al gusto)
  • 2 cucharaditas (7 g) de grenetina en polvo sin sabor
  • 1/4 taza de agua fría (para hidratar la grenetina)
Vaso individual de gelatina mosaico, mostrando las capas y colores, decorada con flores de jamaica caramelizadas.

Los ingredientes para la gelatina cremosa de almendra:

  • 2 tazas de leche de almendra sin azúcar (puede ser casera o de tetrapack)
  • 1 lata de leche condensada (397 g)
  • 1 lata de leche evaporada (360 ml)
  • 2 cucharaditas (7 g) de grenetina en polvo sin sabor (más si te gusta más firme)
  • 1/4 taza de agua fría (para hidratar la grenetina)
  • 1 cucharadita de esencia de almendra (opcional, pero intensifica el sabor)
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

¿Cómo hacer gelatina cremosa de almendra y flor de jamaica?

Una receta fácil, ligera y llena de tradición, ideal para mesas largas y celebraciones.

1. Haz la gelatina de jamaica:

  • Hidrata la grenetina en 1/4 de taza de agua fría y deja que se hinche y absorba líquido.
  • En una olla, lleva a ebullición 2 tazas de agua, incorpora la flor de jamaica y el azúcar, y cocina durante 10 minutos. Cuela la mezcla y devuelve el líquido a la olla.
  • Agrega la grenetina previamente hidratada y remueve constantemente hasta que se disuelva por completo.
  • Vierte la preparación en un refractario pequeño, formando una capa de 1 a 1,5 cm, y refrigera de 2 a 3 horas hasta que cuaje de manera firme. Una vez lista, corta en cubos al tamaño que prefieras.
Una receta fácil, ligera y llena de tradición, ideal para mesas largas y celebraciones.

2. Prepara la base cremosa de almendra:

  • Hidrata la segunda grenetina en 1/4 de taza de agua fría y deja que se hinche y absorba líquido.
  • En una cacerola, calienta la leche de almendra junto con la leche evaporada y la vainilla hasta que la mezcla esté templada, evitando que llegue a hervir.
  • Incorpora la grenetina hidratada y revuelve constantemente hasta que se disuelva por completo. Retira del fuego y añade la leche condensada junto con la esencia de almendra, mezclando bien hasta obtener una preparación homogénea.
  • Deja que se enfríe a temperatura ambiente antes de continuar con la receta.
El postre más vistoso de la Navidad.

3. Monta la gelatina mosaico:

  • En un molde amplio o en recipientes individuales, acomoda los cubos de gelatina de jamaica de manera uniforme y ordenada.
  • Vierte la mezcla líquida de almendra con cuidado y despacio, evitando que los cubos se desplacen.
  • Lleva al refrigerador durante un mínimo de 4 horas, aunque lo ideal es dejarla enfriar toda la noche para que cuaje perfectamente.
El postre más vistoso de la Navidad.

4. Desmolda y decora:

  • Para desmoldar con facilidad, sumerge el molde brevemente en agua tibia.
  • Luego, adorna tu preparación con pétalos de jamaica caramelizados, almendras laminadas ligeramente tostadas o frutas frescas como fresas, granos de granada o uvas.

