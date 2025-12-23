Sumá colores a tu mesa de Navidad con esta receta: gelatina de almendra y flor de jamaica

Gelatina de almendra y flor de jamaica.

Durante las celebraciones de fin de año, la gelatina se mantiene como una de las opciones más atractivas: fácil de servir, refrescante y llena de color. Esta receta combina la elegancia de la repostería internacional con dos ingredientes: la almendra, y la flor de jamaica.

Receta de Gelatina Cremosa de Almendra y Flor de Jamaica Una receta fácil, ligera y llena de tradición, ideal para mesas largas y celebraciones. El producto final es un postre delicado y elegante, con texturas y tonalidades ideales para lucir en tu mesa de Navidad o para disfrutar junto a un café durante cualquier tarde fría de invierno, mientras conversas.

Los ingredientes para la gelatina de jamaica (cubos) son:

2 tazas de agua

1/2 taza de flor de jamaica seca

1/2 taza de azúcar (ajustar al gusto)

2 cucharaditas (7 g) de grenetina en polvo sin sabor

1/4 taza de agua fría (para hidratar la grenetina) Vaso individual de gelatina mosaico, mostrando las capas y colores, decorada con flores de jamaica caramelizadas. Los ingredientes para la gelatina cremosa de almendra:

2 tazas de leche de almendra sin azúcar (puede ser casera o de tetrapack)

1 lata de leche condensada (397 g)

1 lata de leche evaporada (360 ml)

2 cucharaditas (7 g) de grenetina en polvo sin sabor (más si te gusta más firme)

1/4 taza de agua fría (para hidratar la grenetina)

1 cucharadita de esencia de almendra (opcional, pero intensifica el sabor)

1 cucharadita de extracto de vainilla ¿Cómo hacer gelatina cremosa de almendra y flor de jamaica? Una receta fácil, ligera y llena de tradición, ideal para mesas largas y celebraciones. 1. Haz la gelatina de jamaica: Hidrata la grenetina en 1/4 de taza de agua fría y deja que se hinche y absorba líquido .

en 1/4 de taza de y deja que se . En una olla, lleva a ebullición 2 tazas de agua , incorpora la flor de jamaica y el azúcar , y cocina durante 10 minutos. Cuela la mezcla y devuelve el líquido a la olla .

, incorpora la y el , y cocina durante 10 minutos. Cuela la mezcla y . Agrega la grenetina previamente hidratada y remueve constantemente hasta que se disuelva por completo .

y hasta que se . Vierte la preparación en un refractario pequeño, formando una capa de 1 a 1,5 cm, y refrigera de 2 a 3 horas hasta que cuaje de manera firme. Una vez lista, corta en cubos al tamaño que prefieras. Una receta fácil, ligera y llena de tradición, ideal para mesas largas y celebraciones. 2. Prepara la base cremosa de almendra: Hidrata la segunda grenetina en 1/4 de taza de agua fría y deja que se hinche y absorba líquido .

en 1/4 de taza de y deja que se . En una cacerola, calienta la leche de almendra junto con la leche evaporada y la vainilla hasta que la mezcla esté templada , evitando que llegue a hervir .

junto con la y la hasta que la mezcla esté , evitando que llegue a . Incorpora la grenetina hidratada y revuelve constantemente hasta que se disuelva por completo . Retira del fuego y añade la leche condensada junto con la esencia de almendra , mezclando bien hasta obtener una preparación homogénea .

y hasta que se . Retira del fuego y añade la junto con la , mezclando bien hasta obtener una preparación . Deja que se enfríe a temperatura ambiente antes de continuar con la receta. El postre más vistoso de la Navidad. 3. Monta la gelatina mosaico: En un molde amplio o en recipientes individuales , acomoda los cubos de gelatina de jamaica de manera uniforme y ordenada .

o en , acomoda los de manera . Vierte la mezcla líquida de almendra con cuidado y despacio , evitando que los cubos se desplacen .

con , evitando que los . Lleva al refrigerador durante un mínimo de 4 horas, aunque lo ideal es dejarla enfriar toda la noche para que cuaje perfectamente. El postre más vistoso de la Navidad. 4. Desmolda y decora: Para desmoldar con facilidad , sumerge el molde brevemente en agua tibia .

, sumerge el . Luego, adorna tu preparación con pétalos de jamaica caramelizados, almendras laminadas ligeramente tostadas o frutas frescas como fresas, granos de granada o uvas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







