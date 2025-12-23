Prepará una lengua a la vinagreta con esta receta simple y rápida

La lengua a la vinagreta representa un clásico de la gastronomía argentina , muy presente en encuentros familiares y celebraciones . Aunque pueda resultar curioso para quienes no lo conocen, destaca por su sabor delicado y suave . Esta receta combina una carne de textura particular con una vinagreta fresca que aporta un toque ácido y vivaz .

Cocina. Sumá el pescado a tu mesa de Navidad con este rodaballo al horno: una receta simple, paso a paso

Perfecta para los días cálidos o como entrada en menús más extensos , ofrece lo mejor de las carnes frías junto a un aderezo lleno de sabor y personalidad .

Este plato tiene su origen tanto en la tradición culinaria de Buenos Aires como en diversas regiones del interior argentino , donde la lengua de vaca , un corte que muchas veces pasa desapercibido, se transforma en protagonista del menú . Se cocina hasta lograr una textura tierna , se corta en finas rodajas y se aliña con una vinagreta , alcanzando un balance ideal entre la suavidad de la carne y la acidez del vinagre junto con las especias .

Se sirve frío o a temperatura ambiente como entrada de varias etapas.

Aunque su elaboración no es complicada, el secreto reside en una cocción pausada y en la proporción exacta de vinagre y condimentos . Ideal para acompañar con pan casero o una ensalada fresca , la lengua a la vinagreta se destaca como un verdadero tesoro de la gastronomía argentina .

Con cebolla, ajo, y pimiento, la vinagreta complementa a la carne.

Receta de lengua a la vinagreta

La elaboración de la lengua a la vinagreta inicia con la cocción de la lengua de vaca en agua sazonada con sal, hierbas aromáticas y especias, hasta que alcanza una textura sumamente tierna. Una vez cocida, se deja enfriar y se corta en láminas muy finas.

Por su parte, la vinagreta se confecciona mezclando vinagre, aceite de oliva, cebolla, ajo, pimiento y condimentos como laurel y orégano. Esta preparación se vierte sobre las rodajas de lengua, dejándolas reposar el tiempo suficiente para que los sabores se amalgamen y potencien mutuamente.

La carne se hierve para lograr una textura tierna y suculenta.

Este plato se disfruta mejor frío o a temperatura ambiente, resultando perfecto tanto como entrada como plato principal en comidas ligeras. Para realzar su sabor, se puede complementar con aceitunas, ya sean verdes o negras, y unas alcaparras. Asimismo, es habitual acompañarlo con un pan de calidad, que permita aprovechar plenamente la frescura de la vinagreta y la textura delicada de la lengua.

Tiempo de preparación de esta receta

La elaboración de la lengua a la vinagreta requiere cierta dedicación, sobre todo por la cocción prolongada de la lengua, que debe cocinarse a fuego lento para alcanzar la suavidad y ternura adecuadas. En conjunto, preparar este plato demanda alrededor de 2 horas y 30 minutos. Este cálculo contempla las aproximadamente 2 horas necesarias para hervir la lengua, más el tiempo de enfriado de la carne y la preparación de la vinagreta, que suele llevar unos 30 minutos adicionales.

La lengua de vaca es menospreciada, pero renace con una vinagreta vibrante.

Ingredientes

1- 1 lengua de vaca (aproximadamente 1,5 a 2 kg).

2- 2 hojas de laurel.

3- 1 cucharadita de pimienta en grano.

4- 2 dientes de ajo.

5- 1 cebolla grande, picada finamente.

6- 1 pimiento morrón, picado.

7- 3 cucharadas de vinagre blanco o de manzana.

8- 6 cucharadas de aceite de oliva.

9- 1 cucharadita de sal (ajustar al gusto).

10- 1 cucharadita de azúcar.

11- 1 cucharadita de orégano seco.

12- 1 cucharada de alcaparras (opcional).

13- Aceitunas verdes o negras (opcional, para decorar).

Receta de lengua a la vinagreta, rápida y fácil.

Cómo hacer lengua a la vinagreta, paso a paso

1- Introducir la lengua de vaca en una olla amplia y cubrirla completamente con agua. Incorporar hojas de laurel, granos de pimienta, dientes de ajo y una cucharadita de sal. Cocinar a temperatura media-alta durante aproximadamente 2 horas, o hasta que la carne esté completamente tierna. Durante la cocción, retirar con una espumadera la espuma que se forma sobre el líquido.

2- Cuando la lengua esté cocida, extraerla de la olla y dejar que se enfríe lo suficiente para poder manipularla con seguridad. A continuación, desprender la piel de la lengua con cuidado, asegurándose de retirar toda la capa externa.

3- Rebanar la lengua en láminas muy finas y disponerlas en un recipiente amplio.

4- Para elaborar la vinagreta, combinar en un bol el vinagre, aceite de oliva, la cebolla picada, el pimiento, el orégano y el azúcar. Sazonar con sal al gusto y mezclar hasta que el azúcar se integre por completo.

La lengua a la vinagreta deleita con su sabor suave y único. Los pasos para cocinar este clásico de la cocina argentina.

5- Verter la vinagreta sobre las láminas de lengua y mezclar con suavidad para que todas queden bien cubiertas. Opcionalmente, se pueden añadir alcaparras o aceitunas troceadas para realzar el sabor.

6- Tapar el recipiente con film transparente y dejar reposar en la nevera por al menos una hora antes de servir, permitiendo que la carne absorba completamente los sabores de la vinagreta.