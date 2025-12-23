Prepará una lengua a la vinagreta con esta receta simple y rápida

La lengua a la vinagreta representa un clásico de la gastronomía argentina, muy presente en encuentros familiares y celebraciones. Aunque pueda resultar curioso para quienes no lo conocen, destaca por su sabor delicado y suave. Esta receta combina una carne de textura particular con una vinagreta fresca que aporta un toque ácido y vivaz.
Perfecta para los días cálidos o como entrada en menús más extensos, ofrece lo mejor de las carnes frías junto a un aderezo lleno de sabor y personalidad.
Este plato tiene su origen tanto en la tradición culinaria de Buenos Aires como en diversas regiones del interior argentino, donde la lengua de vaca, un corte que muchas veces pasa desapercibido, se transforma en protagonista del menú. Se cocina hasta lograr una textura tierna, se corta en finas rodajas y se aliña con una vinagreta, alcanzando un balance ideal entre la suavidad de la carne y la acidez del vinagre junto con las especias.
Aunque su elaboración no es complicada, el secreto reside en una cocción pausada y en la proporción exacta de vinagre y condimentos. Ideal para acompañar con pan casero o una ensalada fresca, la lengua a la vinagreta se destaca como un verdadero tesoro de la gastronomía argentina.
Receta de lengua a la vinagreta
La elaboración de la lengua a la vinagreta inicia con la cocción de la lengua de vaca en agua sazonada con sal, hierbas aromáticas y especias, hasta que alcanza una textura sumamente tierna. Una vez cocida, se deja enfriar y se corta en láminas muy finas.
Por su parte, la vinagreta se confecciona mezclando vinagre, aceite de oliva, cebolla, ajo, pimiento y condimentos como laurel y orégano. Esta preparación se vierte sobre las rodajas de lengua, dejándolas reposar el tiempo suficiente para que los sabores se amalgamen y potencien mutuamente.
Este plato se disfruta mejor frío o a temperatura ambiente, resultando perfecto tanto como entrada como plato principal en comidas ligeras. Para realzar su sabor, se puede complementar con aceitunas, ya sean verdes o negras, y unas alcaparras. Asimismo, es habitual acompañarlo con un pan de calidad, que permita aprovechar plenamente la frescura de la vinagreta y la textura delicada de la lengua.
Tiempo de preparación de esta receta
La elaboración de la lengua a la vinagreta requiere cierta dedicación, sobre todo por la cocción prolongada de la lengua, que debe cocinarse a fuego lento para alcanzar la suavidad y ternura adecuadas. En conjunto, preparar este plato demanda alrededor de 2 horas y 30 minutos. Este cálculo contempla las aproximadamente 2 horas necesarias para hervir la lengua, más el tiempo de enfriado de la carne y la preparación de la vinagreta, que suele llevar unos 30 minutos adicionales.
Ingredientes
1- 1 lengua de vaca (aproximadamente 1,5 a 2 kg).
2- 2 hojas de laurel.
3- 1 cucharadita de pimienta en grano.
4- 2 dientes de ajo.
5- 1 cebolla grande, picada finamente.
6- 1 pimiento morrón, picado.
7- 3 cucharadas de vinagre blanco o de manzana.
8- 6 cucharadas de aceite de oliva.
9- 1 cucharadita de sal (ajustar al gusto).
10- 1 cucharadita de azúcar.
11- 1 cucharadita de orégano seco.
12- 1 cucharada de alcaparras (opcional).
13- Aceitunas verdes o negras (opcional, para decorar).
Cómo hacer lengua a la vinagreta, paso a paso
1- Introducir la lengua de vaca en una olla amplia y cubrirla completamente con agua. Incorporar hojas de laurel, granos de pimienta, dientes de ajo y una cucharadita de sal. Cocinar a temperatura media-alta durante aproximadamente 2 horas, o hasta que la carne esté completamente tierna. Durante la cocción, retirar con una espumadera la espuma que se forma sobre el líquido.
2- Cuando la lengua esté cocida, extraerla de la olla y dejar que se enfríe lo suficiente para poder manipularla con seguridad. A continuación, desprender la piel de la lengua con cuidado, asegurándose de retirar toda la capa externa.
3- Rebanar la lengua en láminas muy finas y disponerlas en un recipiente amplio.
4- Para elaborar la vinagreta, combinar en un bol el vinagre, aceite de oliva, la cebolla picada, el pimiento, el orégano y el azúcar. Sazonar con sal al gusto y mezclar hasta que el azúcar se integre por completo.
5- Verter la vinagreta sobre las láminas de lengua y mezclar con suavidad para que todas queden bien cubiertas. Opcionalmente, se pueden añadir alcaparras o aceitunas troceadas para realzar el sabor.
6- Tapar el recipiente con film transparente y dejar reposar en la nevera por al menos una hora antes de servir, permitiendo que la carne absorba completamente los sabores de la vinagreta.