Receta fácil y rápida: rollos de canela con glaseado de queso crema

Los rollos de canela con glaseado de queso crema ofrece una versión rápida y fácil de este clásico de la repostería.

Los rollos de canela, o cinnamon rolls, tienen sus raíces en la tradición repostera de los países nórdicos y de Estados Unidos. Si se le suma un glaseado de queso crema representa una versión que es tendencia porque potencia su sabor. Esta receta se convirtió en una de las favoritas globales en cafeterías, destacándose en desayunos y meriendas.

Esta opción no necesita celebraciones particulares, aunque se disfrutan mejor acompañados de una buena taza de café, leche o té.

Rollos de canela con glaseado de queso crema. Receta de rollos de canela con glaseado de queso crema Esta preparación es sencilla y rápida, ideal para quienes buscan resultados sin largas esperas. La masa, elaborada con levadura instantánea, agiliza el proceso y reduce los tiempos de fermentación. El relleno combina la clásica mezcla de manteca, azúcar y canela, creando el característico remolino aromático que los hace tan irresistibles.

El glaseado de queso crema aporta una sensación de frescura y untuosidad que contrasta con el dulzor del relleno, realzando cada mordida con su textura cremosa. De esta manera, obtendrás rollos de canela tiernos y aromáticos, ideales para calmar cualquier antojo dulce de manera rápida y deliciosa.

El glaseado de queso crema aporta frescura y suavidad, equilibrando el dulzor de los rollos de canela. Tiempo de preparación Elaborar estos cinnamon rolls requiere un tiempo estimado de una hora y quince minutos desde el inicio hasta que estén listos para disfrutar. Preparación de la masa y el relleno: 20 minutos.

Leudado rápido (en un lugar cálido): 25 minutos.

Armado y cortado de los rollos: 10 minutos.

Horneado: 20 minutos.

Preparación y aplicación del glaseado: 5 minutos. Preparar estos rollos de canela te llevará aproximadamente 1 hora y 15 minutos en total. Ingredientes 500 g de harina 0000

1 sobre de levadura seca instantánea (10 g)

200 ml de leche tibia

80 g de azúcar

60 g de manteca derretida

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal Para el relleno: 60 g de manteca blanda

100 g de azúcar mascabo o común

2 cucharadas de canela en polvo Receta de rollos de canela con glaseado de queso crema, rápida y fácil. Para el glaseado: 100 g de queso crema

40 g de manteca blanda

120 g de azúcar impalpable

½ cucharadita de esencia de vainilla Cómo hacer rollos de canela con glaseado de queso crema, paso a paso En un recipiente amplio , disolver la levadura junto con una cucharada de azúcar en la leche ligeramente tibia . Dejar reposar por cinco minutos hasta que se forme espuma .

, disolver la junto con una en la . Dejar reposar por hasta que se forme . Incorporar el resto del azúcar , la manteca previamente derretida , el huevo , la esencia de vainilla y una pizca de sal . Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes .

, la , el , la y una . Mezclar bien hasta integrar todos los . Añadir la harina gradualmente, amasando constantemente hasta conseguir una masa tersa, suave y ligeramente pegajosa. Una opción perfecta para satisfacer antojos dulces sin complicaciones. Cubrir con un paño y dejar que repose en un lugar cálido durante 25 minutos para que aumente su volumen .

y dejar que repose en un durante para que aumente su . Extender la masa sobre una superficie enharinada , formando un rectángulo de aproximadamente 5 mm de espesor .

sobre una , formando un . Distribuir la manteca del relleno sobre la superficie , espolvorear de manera uniforme el azúcar y la canela .

sobre la , espolvorear de manera uniforme el y la . Enrollar la masa a lo largo formando un cilindro y cortar en 12 porciones de tamaño similar .

a lo largo formando un y cortar en . Colocar los rollos en una bandeja previamente engrasada , dejando un pequeño espacio entre cada uno.

en una , dejando un entre cada uno. Dejar descansar durante 10 minutos mientras se precalienta el horno a 180°C. Rollos de canela con glaseado de queso crema. Cocinar los rollos entre 18 y 22 minutos , hasta que adquieran un tono dorado uniforme .

entre , hasta que adquieran un . Mientras se hornean, batir el queso crema con la manteca , el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea .

con la , el y la hasta obtener una . Al sacar los rollos del horno, aún tibios, cubrirlos con el glaseado para que se funda ligeramente sobre la superficie.

