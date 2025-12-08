lunes 08 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de diciembre de 2025 - 08:28
Cocina.

Receta fácil y rápida: rollos de canela con glaseado de queso crema

Una opción perfecta para saciar antojos de dulce de forma sencilla, con ingredientes simples y pasos rápidos, logrando un postre delicioso en poco tiempo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los rollos de canela con glaseado de queso crema ofrece una versión rápida y fácil de este clásico de la repostería.

Los rollos de canela con glaseado de queso crema ofrece una versión rápida y fácil de este clásico de la repostería.

Los rollos de canela, o cinnamon rolls, tienen sus raíces en la tradición repostera de los países nórdicos y de Estados Unidos. Si se le suma un glaseado de queso crema representa una versión que es tendencia porque potencia su sabor. Esta receta se convirtió en una de las favoritas globales en cafeterías, destacándose en desayunos y meriendas.

Lee además
Mousse de chocolate con solo dos ingredientes ideal para un postre navideño.  
Cocina.

La receta ideal para fin de año: Mousse de chocolate con solo dos ingredientes
Cómo hacer la mejor receta de brownies sin harinas. 
Cocina

Receta: cómo hacer brownies saludables sin harinas y pocas calorías

Esta opción no necesita celebraciones particulares, aunque se disfrutan mejor acompañados de una buena taza de café, leche o té.

Rollos de canela con glaseado de queso crema.

Receta de rollos de canela con glaseado de queso crema

Esta preparación es sencilla y rápida, ideal para quienes buscan resultados sin largas esperas. La masa, elaborada con levadura instantánea, agiliza el proceso y reduce los tiempos de fermentación. El relleno combina la clásica mezcla de manteca, azúcar y canela, creando el característico remolino aromático que los hace tan irresistibles.

El glaseado de queso crema aporta una sensación de frescura y untuosidad que contrasta con el dulzor del relleno, realzando cada mordida con su textura cremosa. De esta manera, obtendrás rollos de canela tiernos y aromáticos, ideales para calmar cualquier antojo dulce de manera rápida y deliciosa.

El glaseado de queso crema aporta frescura y suavidad, equilibrando el dulzor de los rollos de canela.

Tiempo de preparación

Elaborar estos cinnamon rolls requiere un tiempo estimado de una hora y quince minutos desde el inicio hasta que estén listos para disfrutar.

  • Preparación de la masa y el relleno: 20 minutos.
  • Leudado rápido (en un lugar cálido): 25 minutos.
  • Armado y cortado de los rollos: 10 minutos.
  • Horneado: 20 minutos.
  • Preparación y aplicación del glaseado: 5 minutos.
Preparar estos rollos de canela te llevará aproximadamente 1 hora y 15 minutos en total.

Ingredientes

  • 500 g de harina 0000
  • 1 sobre de levadura seca instantánea (10 g)
  • 200 ml de leche tibia
  • 80 g de azúcar
  • 60 g de manteca derretida
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal

Para el relleno:

  • 60 g de manteca blanda
  • 100 g de azúcar mascabo o común
  • 2 cucharadas de canela en polvo
Receta de rollos de canela con glaseado de queso crema, rápida y fácil.

Para el glaseado:

  • 100 g de queso crema
  • 40 g de manteca blanda
  • 120 g de azúcar impalpable
  • ½ cucharadita de esencia de vainilla

Cómo hacer rollos de canela con glaseado de queso crema, paso a paso

  • En un recipiente amplio, disolver la levadura junto con una cucharada de azúcar en la leche ligeramente tibia. Dejar reposar por cinco minutos hasta que se forme espuma.
  • Incorporar el resto del azúcar, la manteca previamente derretida, el huevo, la esencia de vainilla y una pizca de sal. Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes.
  • Añadir la harina gradualmente, amasando constantemente hasta conseguir una masa tersa, suave y ligeramente pegajosa.
Una opción perfecta para satisfacer antojos dulces sin complicaciones.
  • Cubrir con un paño y dejar que repose en un lugar cálido durante 25 minutos para que aumente su volumen.
  • Extender la masa sobre una superficie enharinada, formando un rectángulo de aproximadamente 5 mm de espesor.
  • Distribuir la manteca del relleno sobre la superficie, espolvorear de manera uniforme el azúcar y la canela.
  • Enrollar la masa a lo largo formando un cilindro y cortar en 12 porciones de tamaño similar.
  • Colocar los rollos en una bandeja previamente engrasada, dejando un pequeño espacio entre cada uno.
  • Dejar descansar durante 10 minutos mientras se precalienta el horno a 180°C.
Rollos de canela con glaseado de queso crema.
  • Cocinar los rollos entre 18 y 22 minutos, hasta que adquieran un tono dorado uniforme.
  • Mientras se hornean, batir el queso crema con la manteca, el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea.
  • Al sacar los rollos del horno, aún tibios, cubrirlos con el glaseado para que se funda ligeramente sobre la superficie.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La receta ideal para fin de año: Mousse de chocolate con solo dos ingredientes

Receta: cómo hacer brownies saludables sin harinas y pocas calorías

Una receta saludable y llena de sabor: el paso a paso para unas berenjenas rellenas de cuscús

Pavlova: una receta rica y fresca para hacer en estas fiestas que no falla

Belén volvió a encender su árbol de Navidad después de dos años de oscuridad por la guerra

Lo que se lee ahora
Hoy ese celebra el Día de la Virgen Inmaculada Concepción de María
Devoción.

Hoy se celebra el Día de la Virgen Inmaculada Concepción de María

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Hoy ese celebra el Día de la Virgen Inmaculada Concepción de María
Devoción.

Hoy se celebra el Día de la Virgen Inmaculada Concepción de María

Así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en San Salvador de Jujuy
Atención.

Feriado en San Salvador de Jujuy: cómo funcionan los servicios este lunes

Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de todos
Tragedia.

Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de la comunidad

Boca quedó afuera ante Racing.
Fútbol.

La lista de futbolistas de Boca Juniors que se irán del club tras la eliminación

Sigue la campaña de castración masiva y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy
Cronograma.

Sigue la campaña de castración masiva y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel