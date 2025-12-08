Receta fácil y rápida: rollos de canela con glaseado de queso crema

Los rollos de canela con glaseado de queso crema ofrece una versión rápida y fácil de este clásico de la repostería.
Los rollos de canela, o cinnamon rolls, tienen sus raíces en la tradición repostera de los países nórdicos y de Estados Unidos. Si se le suma un glaseado de queso crema representa una versión que es tendencia porque potencia su sabor. Esta receta se convirtió en una de las favoritas globales en cafeterías, destacándose en desayunos y meriendas.
Esta opción no necesita celebraciones particulares, aunque se disfrutan mejor acompañados de una buena taza de café, leche o té.
Receta de rollos de canela con glaseado de queso crema
Esta preparación es sencilla y rápida, ideal para quienes buscan resultados sin largas esperas. La masa, elaborada con levadura instantánea, agiliza el proceso y reduce los tiempos de fermentación. El relleno combina la clásica mezcla de manteca, azúcar y canela, creando el característico remolino aromático que los hace tan irresistibles.
El glaseado de queso crema aporta una sensación de frescura y untuosidad que contrasta con el dulzor del relleno, realzando cada mordida con su textura cremosa. De esta manera, obtendrás rollos de canela tiernos y aromáticos, ideales para calmar cualquier antojo dulce de manera rápida y deliciosa.
Tiempo de preparación
Elaborar estos cinnamon rolls requiere un tiempo estimado de una hora y quince minutos desde el inicio hasta que estén listos para disfrutar.
Preparación de la masa y el relleno: 20 minutos.
Leudado rápido (en un lugar cálido): 25 minutos.
Armado y cortado de los rollos: 10 minutos.
Horneado: 20 minutos.
Preparación y aplicación del glaseado: 5 minutos.
Ingredientes
500 g de harina 0000
1 sobre de levadura seca instantánea (10 g)
200 ml de leche tibia
80 g de azúcar
60 g de manteca derretida
1 huevo
1 cucharadita de esencia de vainilla
1 pizca de sal
Para el relleno:
60 g de manteca blanda
100 g de azúcar mascabo o común
2 cucharadas de canela en polvo
Para el glaseado:
100 g de queso crema
40 g de manteca blanda
120 g de azúcar impalpable
½ cucharadita de esencia de vainilla
Cómo hacer rollos de canela con glaseado de queso crema, paso a paso
En un recipiente amplio, disolver la levadura junto con una cucharada de azúcar en la leche ligeramente tibia. Dejar reposar por cinco minutos hasta que se forme espuma.
Incorporar el resto del azúcar, la manteca previamente derretida, el huevo, la esencia de vainilla y una pizca de sal. Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes.
Añadir la harina gradualmente, amasando constantemente hasta conseguir una masa tersa, suave y ligeramente pegajosa.
Cubrir con un paño y dejar que repose en un lugar cálido durante 25 minutos para que aumente su volumen.
Extender la masa sobre una superficie enharinada, formando un rectángulo de aproximadamente 5 mm de espesor.
Distribuir la manteca del relleno sobre la superficie, espolvorear de manera uniforme el azúcar y la canela.
Enrollar la masa a lo largo formando un cilindro y cortar en 12 porciones de tamaño similar.
Colocar los rollos en una bandeja previamente engrasada, dejando un pequeño espacio entre cada uno.
Dejar descansar durante 10 minutos mientras se precalienta el horno a 180°C.
Cocinar los rollos entre 18 y 22 minutos, hasta que adquieran un tono dorado uniforme.
Mientras se hornean, batir el queso crema con la manteca, el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea.
Al sacar los rollos del horno, aún tibios, cubrirlos con el glaseado para que se funda ligeramente sobre la superficie.