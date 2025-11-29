Receta: cómo hacer brownies saludables sin harinas y pocas calorías

El brownie de chocolate es uno de los postres más populares, pero su receta tradicional con harina de trigo, azúcar y mantequilla, suele ser una preocupación para la salud. Es por eso que te contamos la mejor receta para hacer este postre con pocas calorías.

Esta versión del clásico brownie que conserva todo su sabor, pero sin harina, sin azúcar, sin gluten y sin lactosa es ideal para quienes buscan una opción dulce más equilibrada y apta para distintas dietas.

El brownie saludable se convirtió en una tendencia dentro de la repostería casera. Esta versión del tradicional bizcocho de chocolate logra mantener su textura húmeda y su sabor intenso, pero sin incorporar ingredientes refinados.

El resultado es un brownie sin gluten , sin lactosa y con un bajo índice glucémico, es ideal para quienes siguen planes alimenticios equilibrados o reducidos en carbohidratos.

La clave de esta receta, que se puede preparar en pocos minutos, está en la sustitución inteligente de sus ingredientes principales.

Los ingredientes para hacer brownies saludables son:

200 g de chocolate sin azúcar y sin gluten

200 g de mantequilla light sin lactosa o 1 cda. de aceite de coco

3 huevos medianos

2 cdas. de sucralosa o 1 de Stevia

50 ml de leche de almendras

1 cdita. de esencia de vainilla

70 g de harina de almendras

100 g de nueces picadas

Lo primero que hay que hacer es derretir el chocolate junto con la mantequilla o el aceite a fuego bajo, removiendo hasta integrar. Luego, batir los huevos con el endulzante, agregar la leche de almendras, el aceite y la vainilla.

Después añadir la harina de almendras y las nueces, mezclando con espátula. Por último, volcar la preparación en un molde engrasado y hornear a 180°C durante 20 minutos.

Los beneficios del brownie

Los beneficios del brownie provienen principalmente del chocolate negro, ya que es rico en antioxidantes y puede mejorar la salud cardiovascular y el estado de ánimo.

El cacao es la semilla del fruto del cacaotero y es el principal ingrediente del chocolate, la cual se caracteriza por ser rica en flavonoides, principalmente epicatequinas y catequinas, compuestos con propiedades antioxidantes.

Mejora el estado de ánimo: el cacao es rico en teobromina, cafeína, feniletilamina y tiramina, que es un precursor del triptófano, lo que a la vez es un precursor de la serotonina, que es un neurotransmisor relacionado con la regulación del estado de ánimo.

Previene la trombosis: el cacao ayuda a prevenir el desarrollo de trombosis debido a que contribuye a mejorar el flujo de sangre, lo que disminuye el riesgo de formación de coágulos sanguíneos gracias a su contenido de flavonoides.

Ayuda a regular el colesterol: es rico en sustancias antioxidantes, lo que ayuda a regular los niveles de colesterol circulante y, por ende, a evitar la deposición de grasa en los vasos, previniendo la formación de placas de ateroma y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

Previene la anemia: es rico en hierro, por lo que su consumo regular puede ayudar a prevenir la anemia, ya que el hierro es esencial para la formación de la hemoglobina, que es un componente de los glóbulos rojos responsable por el transporte de oxígeno para el organismo y que suele encontrarse en cantidades reducidas en los casos de anemia.

Previene la demencia: es rico en teobromina, que es un compuesto que posee actividad vasodilatadora, lo que favorece la circulación de sangre hacia el cerebro, ayudando a prevenir enfermedades neurológicas como demencia y Alzheimer.