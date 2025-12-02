Una receta saludable y llena de sabor: el paso a paso para unas berenjenas rellenas de cuscús

El crujiente exterior de la berenjena al horno junto con el aroma especiado del cuscús convierten a este plato en una opción vegetariana muy tentadora para cualquier comida. Su relleno de verduras frescas y condimentos, hace que la berenjena rellena de cuscús sea un bocado saludable y perfecto. Seguí esta receta y sorprende a tu familia.
Procedente de la cocina mediterránea, donde las berenjenas y los cereales son ingredientes tradicionales, esta preparación permite infinitas combinaciones según las verduras disponibles en cada estación.
Es un plato ideal tanto como opción principal en comidas livianas como para acompañar otros alimentos. Combina de manera excelente con un vino blanco joven o un té moruno, y se puede complementar con yogur natural o salsas a base de hierbas.
Receta de berenjena rellena con cuscús
La preparación consiste en berenjenas cortadas por la mitad, asadas y vaciadas, que se rellenan con una mezcla de cuscús cocido, pulpa de berenjena y verduras salteadas con especias.
Se puede terminar gratinando con queso o simplemente decorar con hierbas frescas para mantener un estilo más ligero. El resultado ofrece un equilibrio delicioso entre la textura tierna del exterior, el relleno jugoso y el topping dorado.
Tiempo de preparación
Preparación de ingredientes: 15 minutos
Cocción de berenjenas: 20 minutos
Cocción del relleno: 15 minutos
Gratinado (opcional): 5-10 minutosTiempo total: Aproximadamente 50 minutos
Ingredientes
2 berenjenas medianas
100 g de cuscús
1 cebolla pequeña
1 diente de ajo
1 tomate grande maduro
1 zanahoria
1 pimiento rojo pequeño
1 calabacín pequeño (opcional)
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
1 cucharadita de comino molido (opcional)
Sal y pimienta al gusto
Perejil fresco o cilantro para decorar
Queso rallado (opcional, para gratinar)
Cómo hacer berenjena rellena de cuscús, paso a paso
Lava bien las berenjenas y córtalas a lo largo por la mitad. Haz pequeños cortes en la pulpa sin perforar la piel y retira la carne con una cuchara, dejando alrededor de un centímetro de borde.
Coloca las mitades vacías sobre una bandeja para horno, úntalas con aceite y hornea a 180°C durante 20 minutos.
Mientras tanto, prepara el cuscús: coloca los granos en un recipiente, agrega agua caliente en igual proporción, cubre y deja reposar durante cinco minutos. Luego, separa los granos con un tenedor para que queden sueltos.
Para el relleno, sofríe cebolla y ajo en aceite de oliva hasta que se doren. Añade zanahoria, pimiento, calabacín y la pulpa de berenjena, todo previamente picado, y mezcla bien.
Cocina las verduras durante 8 a 10 minutos. Incorpora el tomate pelado y picado, junto con comino, sal y pimienta, y cocina hasta que el tomate se deshaga y forme una salsa.
Añade el cuscús a la sartén con las verduras y mezcla bien, cocinando un par de minutos más para lograr una mezcla uniforme.
Rellena las mitades de berenjena con esta preparación. Si lo deseas, espolvorea queso rallado para un gratinado dorado y fundente.
Lleva al horno a gratinar durante 5 a 10 minutos, hasta que la superficie adquiera un color dorado.
Finalmente, decora con perejil o cilantro fresco picado antes de servir y disfruta del plato.