Prepará estas galletas de Navidad siguiendo una receta simple y rápida

Las galletas navideñas se consolidan como un imprescindible de las celebraciones, presentes en cualquier mesa durante las fiestas. Perfectas para acompañar el café, formar parte del desayuno o disfrutarse como merienda, estos dulces fragantes son ideales para hornear en casa. Seguí esta receta y sorprende en tu mesa de fin de año.

Esta costumbre tiene profundas raíces en varios países, sobre todo en el centro de Europa, incluyendo Suiza, Austria y Alemania, donde las galletas hechas en casa se convierten en un elemento esencial desde el inicio del Adviento. Existen múltiples maneras de prepararlas, aunque las variedades de mantequilla y jengibre se destacan como las favoritas indiscutibles.

Galletas de Navidad. Turrones, panettones, mazapán, mantecados, polvorones… La Navidad se caracteriza por su dulzura en todos los sentidos. En estas fechas, las comidas familiares y los encuentros con amigos se extienden gracias a la variedad de postres tradicionales que coronan la sobremesa.

Receta de galletas de Navidad caseras Preparar galletas navideñas es una actividad ideal para compartir en familia. Generalmente se elaboran con una base de mantequilla y azúcar, a la que se añaden especias que les dan su aroma distintivo. Son perfectas tanto para regalar como para disfrutar durante una velada frente a la chimenea, acompañadas de una taza de chocolate caliente o leche.

Tiempo de preparación Preparar estas galletas lleva aproximadamente 2 horas: Preparación de la masa: 20 minutos.

20 minutos. Enfriado de la masa: 1 hora.

1 hora. Corte y decoración: 30 minutos.

30 minutos. Horneado: 10-12 minutos por bandeja. Aromatizadas con nuez moscada, canela y jengibre, estas galletas son el desayuno perfecto. Ingredientes 250 g de mantequilla a temperatura ambiente

200 g de azúcar glas

1 huevo grande

1 cucharadita de extracto de vainilla

400 g de harina de trigo

1 cucharadita de canela en polvo

½ cucharadita de jengibre en polvo

½ cucharadita de nuez moscada (opcional)

Una pizca de sal

Colorantes alimentarios y glaseado para decorar

Chispas y confites de colores (opcional) La Navidad es una fecha muy dulce, en todos los sentidos posibles de la palabra. Cómo hacer galletas navideñas, paso a paso En un recipiente grande , mezcla la mantequilla con el azúcar glas hasta obtener una crema suave y homogénea .

, mezcla la con el hasta obtener una y . Agrega el huevo y la esencia de vainilla , batiendo hasta que todo quede bien incorporado .

y la , batiendo hasta que todo quede bien . Tamiza la harina junto con las especias y la pizca de sal . Incorpórala gradualmente a la preparación de mantequilla , trabajando la masa con movimientos delicados hasta que tenga una textura uniforme .

junto con las y la . Incorpórala a la , trabajando la con hasta que tenga una . Divide la masa en dos porciones , envuélvelas en film transparente y llévalas al refrigerador durante una hora .

en dos , envuélvelas en y llévalas al durante . Mientras tanto, precalienta el horno a 180°C y prepara una bandeja cubriéndola con papel para hornear. Se trata de una tradición con gran arraigo en muchos países, especialmente centroeuropeos. Sobre una superficie ligeramente enharinada , estira la masa hasta lograr un grosor aproximado de 5mm . Usa moldes con motivos navideños para cortar las galletas .

, estira la hasta lograr un de . Usa para cortar las . Coloca las piezas en la bandeja y cocínalas durante 10 a 12 minutos , o hasta que los bordes adquieran un tono dorado .

en la y cocínalas durante , o hasta que los adquieran un . Deja que se enfríen por completo antes de decorarlas con glaseado, azúcar impalpable o chispas de colores.

