La nueva receta para hacer un pionono rápido y fácil en Navidad

Aunque la combinación de jamón y queso continúa siendo una de las más elegidas, en las mesas de Navidad 2025 comienza a ganar protagonismo una alternativa “más liviana y refrescante”. Se trata de una versión renovada del tradicional pionono, pensada especialmente para los días cálidos de diciembre y para encuentros numerosos donde se busca variedad sin complicaciones.

Paso a paso, la mejor receta para hacer un pionono rápido y fácil en navidad Con la llegada de diciembre, muchas familias empiezan a definir los menús que acompañarán las noches de Navidad y Año Nuevo, y el pionono vuelve a ocupar un lugar central, aunque esta vez con una propuesta diferente. A la receta clásica se suma una preparación novedosa que apuesta por ingredientes frescos y sabores equilibrados.

La combinación de “palta, pollo desmenuzado y limón” se impone como una opción moderna para el cierre del año. La palta aporta una “cremosidad natural”, mientras que la acidez del limón realza los sabores y permite incluso reducir el uso de aderezos tradicionales como la mayonesa, en línea con una tendencia creciente hacia recetas más livianas.

image Ingredientes 1 pionono arrollado

2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas

2 paltas maduras

Jugo de 1 limón

2 cucharadas de queso crema o mayonesa (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Aceite de oliva (opcional)

Hojas verdes o rúcula (opcional, para sumar frescura) Paso a paso Cocinar el pollo Herví o cociná las pechugas de pollo hasta que estén bien tiernas. Dejalas enfriar y desmenuzalas en hebras finas.

Preparar la palta Pisá la palta en un bol hasta lograr una textura cremosa. Agregá el jugo de limón para evitar que se oxide y para realzar el sabor.

Armar el relleno Incorporá el pollo desmenuzado a la palta. Condimentá con sal, pimienta y, si lo deseás, un chorrito de aceite de oliva. Para una textura más untuosa, podés sumar “una pequeña cantidad de queso crema o mayonesa”, aunque no es imprescindible.

Extender el pionono Desenrollá el pionono sobre la mesada o una lámina de film. Si querés, podés cubrirlo con hojas verdes para aportar frescura.

Rellenar Distribuí el relleno de manera pareja sobre toda la superficie, dejando un pequeño borde libre.

Enrollar Enrollá con cuidado ayudándote con el film, presionando suavemente para que quede firme y prolijo.

Reposar en frío Llevá el pionono a la heladera por al menos 1 hora para que tome consistencia y sea más fácil de cortar.

Cortar y servir Retirá el film, cortá en rodajas y serví frío.

