lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 07:12
Paso a Paso.

La nueva receta para hacer un pionono rápido y fácil en Navidad

Una nueva versión del pionono se presenta como una opción ideal para los días calurosos y las reuniones de Navidad y Año Nuevo.

Por  Redacción de TodoJujuy
Aunque la combinación de jamón y queso continúa siendo una de las más elegidas, en las mesas de Navidad 2025 comienza a ganar protagonismo una alternativa “más liviana y refrescante”. Se trata de una versión renovada del tradicional pionono, pensada especialmente para los días cálidos de diciembre y para encuentros numerosos donde se busca variedad sin complicaciones.

Paso a paso, la mejor receta para hacer un pionono rápido y fácil en navidad

Con la llegada de diciembre, muchas familias empiezan a definir los menús que acompañarán las noches de Navidad y Año Nuevo, y el pionono vuelve a ocupar un lugar central, aunque esta vez con una propuesta diferente. A la receta clásica se suma una preparación novedosa que apuesta por ingredientes frescos y sabores equilibrados.

La combinación de “palta, pollo desmenuzado y limón” se impone como una opción moderna para el cierre del año. La palta aporta una “cremosidad natural”, mientras que la acidez del limón realza los sabores y permite incluso reducir el uso de aderezos tradicionales como la mayonesa, en línea con una tendencia creciente hacia recetas más livianas.

image

Ingredientes

  • 1 pionono arrollado

  • 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas

  • 2 paltas maduras

  • Jugo de 1 limón

  • 2 cucharadas de queso crema o mayonesa (opcional)

  • Sal y pimienta a gusto

  • Aceite de oliva (opcional)

  • Hojas verdes o rúcula (opcional, para sumar frescura)

Paso a paso

  • Cocinar el pollo

    Herví o cociná las pechugas de pollo hasta que estén bien tiernas. Dejalas enfriar y desmenuzalas en hebras finas.

  • Preparar la palta

    Pisá la palta en un bol hasta lograr una textura cremosa. Agregá el jugo de limón para evitar que se oxide y para realzar el sabor.

  • Armar el relleno

    Incorporá el pollo desmenuzado a la palta. Condimentá con sal, pimienta y, si lo deseás, un chorrito de aceite de oliva.

    Para una textura más untuosa, podés sumar “una pequeña cantidad de queso crema o mayonesa”, aunque no es imprescindible.

  • Extender el pionono

    Desenrollá el pionono sobre la mesada o una lámina de film. Si querés, podés cubrirlo con hojas verdes para aportar frescura.

  • Rellenar

    Distribuí el relleno de manera pareja sobre toda la superficie, dejando un pequeño borde libre.

  • Enrollar

    Enrollá con cuidado ayudándote con el film, presionando suavemente para que quede firme y prolijo.

  • Reposar en frío

    Llevá el pionono a la heladera por al menos 1 hora para que tome consistencia y sea más fácil de cortar.

  • Cortar y servir

    Retirá el film, cortá en rodajas y serví frío.

