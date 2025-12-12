Una campaña para Navidad: doná los adornos que ya no uses y llevá las Fiesta a otras familias

Próximos a las Fiestas de fin de año, cuando muchas familias cambian el arbolito o renuevan la decoración , en San Salvador de Jujuy pusieron en marcha una campaña que transforma esos objetos “en desuso” en una oportunidad solidaria. Se trata de “Árboles que vuelven a brillar” , una iniciativa que invita a donar árboles de Navidad y adornos para que vuelvan a encenderse en otros hogares e instituciones de la ciudad.

Lejos de la idea de tirar lo que ya no se usa, la propuesta plantea algo simple: si tu árbol o tus adornos están en buen estado, pueden convertirse en la decoración de un comedor, una organización social, una iglesia o un espacio comunitario que no tiene recursos para comprarlos. Así, cada donación suma a construir una Navidad más igualitaria y, al mismo tiempo, ayuda a generar menos residuos.

La campaña recibe árboles de Navidad y adornos (bolas, luces, guirnaldas, pesebres, coronas, etc.) que estén completos, limpios y en condiciones de volver a usarse. Todo lo que llega se clasifica y reacondiciona : los árboles se arman, se revisa que las luces funcionen y se combinan adornos para armar kits navideños listos para entregar.

Esos kits se distribuyen luego entre instituciones, organizaciones y ONG que trabajan con niños, personas mayores u hogares de bajos recursos, y que muchas veces priorizan la comida o los gastos básicos antes que la decoración navideña. La idea es que en cada uno de esos espacios haya, al menos, un árbol armado y un rincón de fiesta donde también se sienta la Navidad.

Cómo y dónde podés donar

La campaña se desarrolla en hasta el 15 de diciembre para que más vecinos puedan sumarse. Durante esos días, cualquier persona puede acercarse con su árbol o adornos en buen estado; no hace falta inscripción previa ni pertenecer a alguna institución.

Hay tres puntos de acopio habilitados en la ciudad:

Secretaría de Planificación y Ambiente, en Ejército del Norte 1545 (colectora de la RN 9);

Radio Muni FM 88.5, en el Parque San Martín sobre avenida Córdoba 1831;

Centro de Acopio de la Dirección de Economía Circular, ubicado en avenida Párroco Marshke 800.

En todos esos lugares reciben la donación, brindan información y registran las entregas.

Navidad solidaria y sustentable

“Árboles que vuelven a brillar” tiene un doble impacto: social y ambiental. Social, porque permite que más chicos, familias e instituciones vivan el clima de las fiestas con un espacio decorado, aunque el presupuesto no alcance. Ambiental, porque promueve la economía circular: lo que para una familia ya cumplió su ciclo, para otra puede convertirse en la decoración principal de su Navidad.

Desde el área organizadora destacan que “cada árbol y cada adorno donado es una historia nueva que se enciende en otro lugar” y convocan a que también se sumen comercios, empresas y comunidades religiosas que tengan stock acumulado. La invitación es clara: antes de guardar ese árbol que ya no usás o de tirar esas cajas de adornos, pensá que pueden volver a brillar en manos de alguien que hoy no tiene cómo armar su propio arbolito.