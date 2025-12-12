viernes 12 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025 - 07:00
Sociedad.

Una campaña para Navidad: doná los adornos que ya no uses y llevá las Fiesta a otras familias

La campaña invita a donar decoración navideña que ya no uses, para reducir residuos y llevar Navidad y las Fiestas a quienes no pueden armar su propio arbolito.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Lejos de la idea de tirar lo que ya no se usa, la propuesta plantea algo simple: si tu árbol o tus adornos están en buen estado, pueden convertirse en la decoración de un comedor, una organización social, una iglesia o un espacio comunitario que no tiene recursos para comprarlos. Así, cada donación suma a construir una Navidad más igualitaria y, al mismo tiempo, ayuda a generar menos residuos.

Árboles que vuelven a brillar: De qué se trata la campaña y a quiénes ayuda

La campaña recibe árboles de Navidad y adornos (bolas, luces, guirnaldas, pesebres, coronas, etc.) que estén completos, limpios y en condiciones de volver a usarse. Todo lo que llega se clasifica y reacondiciona: los árboles se arman, se revisa que las luces funcionen y se combinan adornos para armar kits navideños listos para entregar.

Esos kits se distribuyen luego entre instituciones, organizaciones y ONG que trabajan con niños, personas mayores u hogares de bajos recursos, y que muchas veces priorizan la comida o los gastos básicos antes que la decoración navideña. La idea es que en cada uno de esos espacios haya, al menos, un árbol armado y un rincón de fiesta donde también se sienta la Navidad.

Cómo y dónde podés donar

La campaña se desarrolla en hasta el 15 de diciembre para que más vecinos puedan sumarse. Durante esos días, cualquier persona puede acercarse con su árbol o adornos en buen estado; no hace falta inscripción previa ni pertenecer a alguna institución.

Hay tres puntos de acopio habilitados en la ciudad:

  • Secretaría de Planificación y Ambiente, en Ejército del Norte 1545 (colectora de la RN 9);
  • Radio Muni FM 88.5, en el Parque San Martín sobre avenida Córdoba 1831;
  • Centro de Acopio de la Dirección de Economía Circular, ubicado en avenida Párroco Marshke 800.

En todos esos lugares reciben la donación, brindan información y registran las entregas.

Navidad solidaria y sustentable

“Árboles que vuelven a brillar” tiene un doble impacto: social y ambiental. Social, porque permite que más chicos, familias e instituciones vivan el clima de las fiestas con un espacio decorado, aunque el presupuesto no alcance. Ambiental, porque promueve la economía circular: lo que para una familia ya cumplió su ciclo, para otra puede convertirse en la decoración principal de su Navidad.

Desde el área organizadora destacan que “cada árbol y cada adorno donado es una historia nueva que se enciende en otro lugar” y convocan a que también se sumen comercios, empresas y comunidades religiosas que tengan stock acumulado. La invitación es clara: antes de guardar ese árbol que ya no usás o de tirar esas cajas de adornos, pensá que pueden volver a brillar en manos de alguien que hoy no tiene cómo armar su propio arbolito.

