Cuánto cuesta la canasta navideña en Jujuy

Faltan pocos días para la celebración de las fiestas de fin de año y sin duda que la canasta navideña con los productos típicos que se consumen no pueden faltar en la mesa familiar, aunque los costos son superiores el año 2024.

En un relevamiento por algunos comercios , los precios varían, pero se puede hacer un promedio del precio final de una canasta ideal para disfrutar tanto en la Nochebuena y Navidad , como en la celebración del Año Nuevo.

Para detallar, vamos a tomar como referencia una canasta económica, una media y una premium . La primera contiene budín, garrapiñada, pan dulce y una pasta de maní, con una sidra que ronda entre los 9 mil y los 13 mil pesos.

Una canasta media que trae dos o tres tipos de budines, garrapiñadas, maní, maní confitado, pasta de maní, pan dulce y sidra, ronda entre los 15 mil y los 19.999 , siempre aclarando que depende de la ubicación de cada comercio.

Por último, la canasta Premium, con productos de marca conocida y que incluyen budines, garrapiñadas, maní en variedades, pan dulce, pasta de maní, pasas de uva, postre, sidra y turrones, oscila entre los 18 mil y 22 mil pesos.

Claro que también están las canastas de “alta gama”, que traen más productos, con marcas internacionales, sobre todo en bebidas con alcohol, que pueden superar holgadamente los 50 mil pesos y en algunos casos, los 100 mil.

Una canasta navideña con suba

Según datos iniciales, el incremento en la canasta entre el 2024 y este año, promedia un 25%, con variaciones que van de la mano de la inflación del año, pero también con fuertes diferencias según el tipo de producto y su origen.

Según una encuesta nacional sobre hábitos de consumo, se detalla que el 74% de los consultados prioriza promociones y descuentos al realizar sus compras navideñas, seguido por quienes buscan financiamiento en cuotas, un 9% y quienes aprovechan beneficios por pago con débito o QR, un 7%.

El reporte de Focus Market indica que las compras las familias, en un 44%, las inicia una semana antes, el 27% un mes antes y el 21% espera al fin de semana previo a las fiestas. En cuanto a la forma de pago, el 61% financia sus compras con tarjeta de crédito, el 16% aguarda el cobro del aguinaldo y el 12% utiliza rendimientos de cuentas remuneradas.

