jueves 11 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de diciembre de 2025 - 07:05
Consumo.

Cuánto cuesta la canasta navideña en Jujuy

A días de las fiestas de fin de año, te contamos el promedio de precios de la canasta navideña en Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cuántocuesta la canasta navideña en Jujuy (Foto ilustrativa)

Cuánto cuesta la canasta navideña en Jujuy (Foto ilustrativa)

Faltan pocos días para la celebración de las fiestas de fin de año y sin duda que la canasta navideña con los productos típicos que se consumen no pueden faltar en la mesa familiar, aunque los costos son superiores el año 2024.

Lee además
Cuánto aumentó la canasta navideña en el último año: los detalles. 
Economía.

Cuánto aumentó la canasta navideña en el último año
Foto ilustrativa.
INDEC.

La inflación mayorista aumentó 1,1% en octubre y acumula 21,3% en 2025

En un relevamiento por algunos comercios, los precios varían, pero se puede hacer un promedio del precio final de una canasta ideal para disfrutar tanto en la Nochebuena y Navidad, como en la celebración del Año Nuevo.

Para detallar, vamos a tomar como referencia una canasta económica, una media y una premium. La primera contiene budín, garrapiñada, pan dulce y una pasta de maní, con una sidra que ronda entre los 9 mil y los 13 mil pesos.

Una canasta media que trae dos o tres tipos de budines, garrapiñadas, maní, maní confitado, pasta de maní, pan dulce y sidra, ronda entre los 15 mil y los 19.999, siempre aclarando que depende de la ubicación de cada comercio.

Cuánto cuesta la canasta navideña en Jujuy (Foto ilustrativa)
Cuánto cuesta la canasta navideña en Jujuy (Foto ilustrativa)

Cuánto cuesta la canasta navideña en Jujuy (Foto ilustrativa)

Por último, la canasta Premium, con productos de marca conocida y que incluyen budines, garrapiñadas, maní en variedades, pan dulce, pasta de maní, pasas de uva, postre, sidra y turrones, oscila entre los 18 mil y 22 mil pesos.

Claro que también están las canastas de “alta gama”, que traen más productos, con marcas internacionales, sobre todo en bebidas con alcohol, que pueden superar holgadamente los 50 mil pesos y en algunos casos, los 100 mil.

Una canasta navideña con suba

Según datos iniciales, el incremento en la canasta entre el 2024 y este año, promedia un 25%, con variaciones que van de la mano de la inflación del año, pero también con fuertes diferencias según el tipo de producto y su origen.

Según una encuesta nacional sobre hábitos de consumo, se detalla que el 74% de los consultados prioriza promociones y descuentos al realizar sus compras navideñas, seguido por quienes buscan financiamiento en cuotas, un 9% y quienes aprovechan beneficios por pago con débito o QR, un 7%.

canasta navideña

El reporte de Focus Market indica que las compras las familias, en un 44%, las inicia una semana antes, el 27% un mes antes y el 21% espera al fin de semana previo a las fiestas. En cuanto a la forma de pago, el 61% financia sus compras con tarjeta de crédito, el 16% aguarda el cobro del aguinaldo y el 12% utiliza rendimientos de cuentas remuneradas.

FUENTE: inflacion

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuánto aumentó la canasta navideña en el último año

La inflación mayorista aumentó 1,1% en octubre y acumula 21,3% en 2025

Cuánto cuesta armar la canasta navideña 2025

Navidad 2025: la canasta navideña subió solo un 27% y 6 de cada 10 personas financiará sus compras

La Asociación Árbol y Vida plantó 20 mil queñoas en Santa Catalina

Lo que se lee ahora
¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Una mujer fue atropellada en pleno centro: San Martín y Necochea están cortadas
Siniestro.

Atropellaron a una mujer en pleno centro: fue en San Martín y Necochea

ChristianNodal lleva a Cazzu a la justicia por la crianza de su hija 
Conflicto.

Christian Nodal lleva a Cazzu a la justicia por la crianza de su hija

Tras la ceremonia del Nobel de la Paz, Javier Milei suspendió su agenda en Noruega y regresa a la Argentina.  
Política.

Javier Milei suspendió su agenda en Noruega tras la ceremonia del Nobel de la Paz y vuelve al país

Falleció el productor musical Gonzalo Urueña.
Mundo musical.

¿De qué murió el productor musical Gonzalo Urueña?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel