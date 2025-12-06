Navidad 2025: la canasta navideña subió solo un 27% y 6 de cada 10 personas financiará sus compras

La previa de la Navidad llega este año con una dinámica de precios distinta a la del ciclo anterior. De acuerdo con un relevamiento exclusivo de Focus Market para el blog Hablemos de plata de Naranja X, la decoración navideña registra un aumento interanual del 12%, en tanto que el incremento en la canasta alcanza el 27%. En ambos casos, se tratan de variaciones acotadas, con fuertes diferencias según el tipo de producto y su origen.

Asimismo, el informe incluye los resultados de una encuesta nacional sobre hábitos de consumo, en el cual se arroja que el 74% de los consultados prioriza promociones y descuentos al realizar sus compras navideñas, seguido por quienes buscan financiamiento en cuotas (9%) y quienes aprovechan beneficios por pago con débito o QR (7%).

Decoración festiva con leves aumentos

Respecto a la decoración, hay diferencias que son significativas en el relevamiento de precios. Los pesebres de nueve piezas (+28%), los juegos de luces cálidas LED (+27%) y las guirnaldas verdes (+18%) lideran los incrementos; mientras que algunos productos se abarataron respecto del año pasado, como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%). El costo total de los ocho artículos medidos ascendió de $377.504 a $423.955.

Para Damián Di Pace, Director de Focus Market, estas variaciones responden a un contexto económico que muestra señales de reacomodamiento. “La estabilidad relativa en los precios de los productos navideños refleja la presión competitiva entre comercios y un consumo aún contenido. Es un dato positivo que algunas categorías se mantengan por debajo de la inflación promedio, lo que podría favorecer una temporada con mayor accesibilidad para los consumidores”, señaló.

Canasta navideña: los aumentos están dados por productos importados

Por otro lado, el estudio analizó 20 artículos tradicionales de las fiestas —desde pan dulce, sidra y turrones— y detectó que dos de los tres productos que más aumentaron dentro de la canasta son importados. La torta española de frutos secos (+47%), el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%) encabezan las subas del segmento alimenticio; mientras que el pan dulce con chips de chocolate (+9%), las garrapiñadas de maní (+7%) y el champagne (+1%) figuran entre los que menos variación tuvieron. En conjunto, el valor promedio de los 12 productos relevados pasó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025.

Estas diferencias entre el segmento de decoración y el de alimentos también se explican por la presencia de productos importados y por los movimientos en la oferta. En los artículos de decoración, la apertura del mercado contribuyó a moderar los precios de varias categorías, mientras que los alimentos de origen externo continuaron mostrando mayor sensibilidad al tipo de cambio y a la disponibilidad de stock.

Hábitos de consumo navideños: promociones, financiamiento y compras sin anticipación

La actualidad en tanto a los hábitos de consumo para estas Fiestas, además de la prioridad que se le dan a las promociones y descuentos, y la diversidad en los métodos de pagos, marca que las compras se concentran en el corto plazo: el 44% las inicia una semana antes, el 27% un mes antes y el 21% espera al fin de semana previo a las fiestas. En cuanto a la forma de pago, el 61% financia sus compras con tarjeta de crédito, el 16% aguarda el cobro del aguinaldo y el 12% utiliza rendimientos de cuentas remuneradas.

Este comportamiento, según Di Pace, refleja un público más cauteloso: “El foco de los consumidores en promociones y financiamiento muestra un mercado más maduro y competitivo. Las estrategias comerciales que ofrecen descuentos atractivos y planes de pago accesibles serán clave para dinamizar las ventas y aprovechar el espíritu de las fiestas sin perder de vista la realidad económica”.

En conjunto, los resultados del informe muestran un escenario navideño donde las variaciones de precios se mantienen contenidas según el análisis de Focus Market, con un consumidor atento al valor y una demanda que define sus compras con poca anticipación. Un panorama que combina moderación con expectativas de una actividad comercial más dinámica en la recta final del año.

