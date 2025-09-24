miércoles 24 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de septiembre de 2025 - 08:28
NARANJA X

Naranja X celebra 40 años dando acceso en cada rincón del país

Para celebrar sus 40 años junto a sus más de 9 millones de clientes, Naranja X lanza beneficios únicos: 40% de descuento y 3 cuotas sin interés en Smartes; y 40% de ahorro en vuelos a Brasil en Viajes Naranja X, todo pagando con tarjeta de crédito Naranja X.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Naranja X celebra 40 años

Naranja X celebra 40 años

En el marco de su 40° aniversario, Naranja X anunció beneficios especiales para sus más de 9 millones de clientes, reforzando su compromiso de ofrecer soluciones financieras que faciliten su día a día. Las promociones, diseñadas para celebrar cuatro décadas de trayectoria, se enfocan en dos de los productos más valorados: los Smartes y los Viajes Naranja X.

Lee además
asi estan las rutas de jujuy en este miercoles 24 de septiembre
Tránsito.

Así están las rutas de Jujuy en este miércoles 24 de septiembre
Así es el pueblo del norte que enamora con sus paisajes y conquista con sus empanadas. video
Turismo.

Así es el pueblo del norte que enamora con sus paisajes y conquista con sus empanadas

Con la tarjeta de crédito Naranja X, los clientes podrán aprovechar:

  • Smartes: 40% de descuento y 3 cuotas sin interés en comercios seleccionados. Viajes a Brasil: 40% de ahorro en vuelos a este destino.

Estas iniciativas simbolizan el propósito de la compañía de derribar barreras y generar oportunidades, una misión que se ha mantenido vigente desde su fundación.

Con más de 112 sucursales y 150.000 comercios que aceptan sus soluciones de pago en todo el país, Naranja X sigue derribando barreras y creando oportunidades para que cada persona pueda pagar, cobrar, ahorrar y financiar sus proyectos.

Naranja X celebra 40 años
Naranja X celebra 40 años

Naranja X celebra 40 años

Hoy la compañía cuenta con más de 16 millones de tarjetas emitidas, 10 millones de pagos mensuales a través de su QR y más de un millón de personas que en el último año eligieron un crédito para impulsar sus proyectos. Cada transacción es una puerta que se abre, cada cliente es una historia de confianza.

Históricamente, hablar de plata fue sinónimo de hablar de forma difícil o lejana. Las finanzas personales, que deberían ser parte de la vida cotidiana, se envolvieron en un lenguaje que, lejos de ayudar, excluía. Pero algo cambió. Las nuevas generaciones ya no compran la idea de que las finanzas deben ser serias para ser importantes. Y en Naranja X decidimos acompañar -y acelerar- ese cambio. Porque creemos que hablar claro sobre dinero es mucho más que una decisión de comunicación: es un acto de empoderamiento”, relató Jachevasky.

Para celebrar su aniversario, Naranja X realizó una acción simbólica que representa su propósito: levantó las barreras de peajes de Buenos Aires y Córdoba, reafirmando que su misión es seguir dando acceso, allí donde más se necesita.

Siempre hicimos las cosas de una manera diferente y esta fue una acción bien representativa de nuestro recorrido en estas cuatro décadas: levantar barreras, acompañar y dar acceso al sistema financiero. Es una metáfora viva de nuestro trabajo y un guiño a nuestra historia, ayudando a que las personas gestionen su dinero, ahorren, inviertan o financien sus proyectos”, señaló Silvana Jachevasky, Chief Marketing Officer de Naranja X.

Naranja X celebra 40 años
Naranja X celebra 40 años

Naranja X celebra 40 años

A 40 años de su nacimiento, Naranja X renueva su compromiso con el país: simplificar las finanzas, generar oportunidades y estar siempre cerca de las personas, porque el futuro se construye con acceso.

Para descubrir la campaña de 40 años ingresá en www.naranjax.com/40años

Acerca de Naranja X:

En Naranja X celebramos 40 años levantando barreras y dando acceso a millones de personas. Nacimos en 1985 como una tarjeta vinculada a una tienda deportiva en Córdoba y nos transformamos en una de las fintech más relevantes del país, siempre con un propósito claro: hacer que la inclusión financiera sea una realidad cotidiana. Actualmente, más de 9 millones de clientes utilizan nuestras soluciones 100% digitales para gestionar su dinero con cuentas gratis, tarjetas de crédito y débito, préstamos, ahorro, pagos, inversión y seguros. Además:

  • Más de 16 millones de tarjetas habilitadas (Crédito: Naranja X, Naranja X Visa, Naranja X Mastercard y Naranja X American Express. Y débito: Visa Naranja X).
  • Contamos con una red de 150.000 comercios (pequeños, medianos y grandes) que aceptan las tarjetas de Naranja X. Además, ofrecemos soluciones de cobro para miles de emprendedores de todo el país a través de QR, link de pago, Cobro Tap y PIX.
  • Más de 2 millones de clientes sacaron préstamos con Naranja X.
  • Más de 23 millones de Frascos creados por más de 3 millones de clientes.
  • Un stock promedio de más de 2 millones de pólizas de seguros y asistencias.
  • Un equipo de 2.600 personas, con dos centros de desarrollo (Córdoba y Buenos Aires) y 112 sucursales en todo el país.
  • Por tercer año consecutivo, 1° puesto en el ranking Employers for Youth dirigido por FirstJob en el que participan más de 7.000 jóvenes de 70 empresas de Argentina. +Info:

Conocé las búsquedas activas de Naranja X en:

Linkedin

Sitio web

Instagram

Facebook

Twitter

CONTENIDO EXTERNO

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Así están las rutas de Jujuy en este miércoles 24 de septiembre

Así es el pueblo del norte que enamora con sus paisajes y conquista con sus empanadas

Luis Caputo informó que el Banco Mundial enviará US$4000 millones a la Argentina

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 23 de septiembre

No, este video viral no es del acto de Javier Milei en Córdoba del 19 de septiembre, sino del cierre de campaña de las elecciones de 2023

Lo que se lee ahora
asi estan las rutas de jujuy en este miercoles 24 de septiembre
Tránsito.

Así están las rutas de Jujuy en este miércoles 24 de septiembre

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Construiránun tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Obra.

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

Victoria Zamar. video
FNE 2025.

El emotivo mensaje del padre de Victoria Zamar que emocionó a todos

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto en Palpalá: hay varios barrios afectados

Candidatas para la Elección Nacional 2025 video
Agenda.

FNE 2025: conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

Casa de Matías Jurado en Alto Comedero video
Investigación.

Caso Matías Jurado: en las próximas horas podría confirmarse una quinta víctima

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel