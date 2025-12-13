Una receta ideal para Navidad: gratén de atún, una opción gourmet en tu mesa

Si querés darle un toque más sofisticado y original al atún en tu mesa navideña, el gratén de atún con beicon, crema y vino blanco es una opción ideal como entrada refinada y deliciosa. Esta receta transforma el atún en un plato destacado, mezclando sabores intensos y contrastes que lo hacen perfecto para celebraciones especiales.
Servido en pequeñas cazuelas individuales, aporta elegancia y estilo a cualquier menú festivo. El gratén de atún se distingue por su superficie dorada y cremosa, que invita a degustar una combinación equilibrada de sabores y texturas. La mezcla del queso gruyère con el beicon potencia la suavidad del atún, convirtiendo cada porción en un detalle gourmet ideal para celebraciones especiales como la Navidad.
El gratén de atún tiene raíces en la tradición culinaria europea, aunque no se le puede atribuir a una zona específica. Variantes semejantes se encuentran en las cocinas francesa y española contemporánea.
Es frecuente en menús de celebraciones que buscan impresionar con combinaciones cremosas y matices marítimos, y se complementa de manera ideal con cavas brut o vinos blancos suaves, como un Chardonnay poco añejado en barrica.
Receta de gratén de atún (versión gourmet)
Esta preparación combina atún natural —ya sea fresco o en conserva— con una base de cebolla y beicon, acompañada de nata líquida y un chorrito de vino blanco, todo ello gratinado bajo una capa de queso gruyère rallado hasta obtener un dorado perfecto y burbujeante. El resultado es un plato inicial cálido y cremoso, con una presentación elegante que aporta un toque de distinción gourmet al menú navideño.
Tiempo de preparación
Preparación: 15 minutos
Cocción de la salsa y montaje: 20 minutos
Gratinar en horno: 10 minutos
Tiempo total estimado: 45 minutos
Ingredientes
1 lata de atún natural (600 g)
1 vasito de vino blanco
2 cebollas grandes
50 g de beicon en daditos
½ litro de caldo de pescado
1 vasito de nata líquida
1 cucharada de aceite de oliva
30 g de mantequilla
40 g de queso gruyére rallado
Sal
Pimienta
Nuez moscada
Cómo hacer gratén de atún gourmet, paso a paso
Calienta en un cazo el vino blanco junto con el caldo de pescado, dejando que la mezcla se reduzca hasta la mitad de su volumen.
En una sartén, derrite mantequilla con un chorrito de aceite y saltea el beicon cortado en cubitos y la cebolla en rodajas hasta que se vuelvan translúcidas.
Incorpora la reducción de vino y caldo a la sartén con las cebollas y el beicon, dejando cocinar unos minutos. Luego, añade la nata líquida y condimenta con sal, pimienta y nuez moscada, removiendo constantemente para lograr una textura homogénea.
Vierte la mitad de esta salsa en el fondo de cazuelitas individuales aptas para horno o en una fuente más grande.
Finalmente, distribuye el atún desmenuzado en trozos grandes sobre la salsa.
Vierte la salsa restante sobre el atún y espolvorea generosamente queso gruyère rallado por encima.
Lleva las cazuelitas a un horno precalentado a 200°C y gratina durante aproximadamente 10 minutos, hasta que la superficie adquiera un tono dorado uniforme. Es esencial servir inmediatamente al salir del horno para apreciar la cremosidad y el doré perfecto de la preparación.
Antes de presentar, se puede añadir un poco de perejil fresco picado para aportar color y aroma al plato.