Pavlova: una receta rica y fresca para hacer en estas fiestas que no falla

Cómo hacer Pavlova.

Quedan pocas semanas para celebrar la navidad y año nuevo. En estas semanas previas, muchos comienzan a pensar qué cocinar para esas noches importantes en familia o amigos. Para hacer algo distinto, te contamos sobre la Pavlova: un postre rico, fresco y desafiante.

La pavlova surgió en el siglo XX en honor a la bailarina rusa Anna Pavlova, convirtiéndose en un clásico ligero y sin gluten que combina merengue horneado a baja temperatura con rellenos frescos. Su exterior crocante y centro esponjoso la hacen perfecta para verano o cualquier celebración, adaptándose a frutas locales como frutillas, uvas, kiwis o duraznos.

Receta de la Pavlova Lleva ingredientes para la preparación, el relleno y los toppings que quieras ponerle.

Ingredientes clave (para 6-8 porciones) 240 g de claras de huevo a temperatura ambiente.

240 g de azúcar + 240 g de azúcar impalpable.

1 cda de almidón de maíz.

300 g de dulce de leche.

300 cc de crema para batir.

Frutas frescas al gusto (frutillas, arándanos, kiwis) para decorar y darle sabor. Podes hacerla en tamaño grande o individuales.

pavlova Preparación paso a paso Batir las claras a punto nieve e ir agregando el azúcar en forma de lluvia. Batir hasta obtener un merengue firme. Tamizar el azúcar impalpable junto a la maicena y agregar a la preparación anterior en dos partes con movimientos envolventes. En una placa con papel manteca, colocar el merengue con cuchara y dar forma redonda. Llevar a horno mínimo y hornear durante una hora y media a un horno bien bajo. Una vez que la pavlova salga del horno, esperar que se enfríe. Por otro lado, batir la crema junto al azúcar para hacer una crema chantilly. Terminar la pavlova con el dulce de leche, la crema y agregarles por último las frutillas junto a los arándanos. Terminar de decorar con hojas de menta. Embed - Cómo aprendí a hacer una PAVLOVA perfecta Tips para el éxito total Usa utensilios fríos y secos para el merengue perfecto, evitando la humedad que lo ablande. Preparalo con antelación y mandalo a la heladera hasta servir, ideal para Navidad o reuniones casuales durante todo el año. Para otro tipo de variedad, podes experimentar con nueces picadas o ralladura de limón. FUENTE: Cucinare

