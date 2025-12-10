miércoles 10 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de diciembre de 2025 - 07:04
Cocina.

Una receta ideal para el fin de año: Mousse de ponche navideño

Todos los aromas y sabores típicos de la Navidad transformados en un aperitivo sofisticado, fácil de preparar y listo en pocos minutos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una receta ideal para el fin de año: Mousse de ponche navideño.

Una receta ideal para el fin de año: Mousse de ponche navideño.

El mousse de ponche navideño se presenta como una opción creativa, fresca y sofisticada, capaz de transformar la tradicional bebida de las fiestas mexicanas en un postre elegante. Esta receta concentra los sabores típicos de la temporada —frutas, especias y un toque de naranja— en una textura ligera y cremosa.

Lee además
Los rollos de canela con glaseado de queso crema ofrece una versión rápida y fácil de este clásico de la repostería.
Cocina.

Receta fácil y rápida: rollos de canela con glaseado de queso crema
Cómo hacer Pavlova.
Riquisimo.

Pavlova: una receta rica y fresca para hacer en estas fiestas que no falla

Su suavidad y esponjosidad lo hacen ideal para cerrar cualquier comida festiva o para lucirse en la mesa durante las celebraciones, aportando un giro moderno y refinado al clásico sabor navideño.

El mousse de ponche navideño es una opción creativa, refrescante y sofisticada.

Receta del Mousse de Ponche Navideño

Te dejamos las instrucciones detalladas y toda la información necesaria para que puedas elaborar este postre sin dificultades.

- Ingredientes

  • 1 litro de ponche navideño tradicional (puede ser hecho en casa o comprado, preferentemente sin alcohol)
  • 2 tazas de frutas del ponche picadas (manzana, guayaba, tejocote, ciruela pasa, caña, etc.)
  • 500 ml de crema para batir muy fría
  • 1 lata de leche condensada (397 g)
  • 21 g de grenetina (3 sobres de 7 g), hidratada en 1/3 taza de agua fría
  • 1 cucharadita de ralladura de naranja
  • Unas gotas de jugo de limón (opcional, para realzar sabor)
  • Canela en polvo y frutos secos para decorar (opcional)
Cómo hacer el mousse de ponche navideño, paso a paso.

Cómo hacer el mousse de ponche navideño, receta paso a paso

  • Comenzá concentrando el ponche: si la mezcla está demasiado aguada, vertela en una cacerola y dejala hervir a fuego medio-fuerte hasta que su volumen se reduzca a la mitad (aproximadamente 500 ml). Obtendrás un extracto denso y fragante. Esperá a que se enfríe por completo.
  • Procesá el ponche con la fruta: colocá el ponche concentrado junto con las frutas troceadas en una licuadora y triturá hasta lograr una mezcla homogénea. Podés sumar ralladura de naranja y un toque de jugo de limón para acentuar el sabor.
  • Prepará la grenetina: distribuí la gelatina sin sabor sobre 1/3 de taza de agua fría, dejala hidratarse unos minutos y luego disolvela en el microondas o a baño María, evitando que alcance el hervor.
Ponche navideño.
  • Uní la grenetina al puré: incorporá la gelatina ya derretida a la mezcla de ponche y frutas, integrando bien para que quede pareja.
  • Montá la crema: colocá la crema bien fría en un recipiente y batila hasta que forme picos suaves. Incorporá la leche condensada con movimientos delicados para no perder aire.
  • Uní las preparaciones: agregá de manera gradual el puré de ponche con la grenetina a la mezcla espumosa, siempre mezclando con suavidad, hasta lograr una textura uniforme.
Ponche Navideño.
  • Distribuí el postre: serví la preparación en copas o vasos pequeños y llevá a la heladera por un mínimo de tres horas, o hasta que adquiera consistencia firme y aireada.
  • Decoración final: al momento de llevar a la mesa, espolvoreá un poco de canela y, si querés, sumá pedacitos de fruta del ponche, cáscara confitada o nueces trituradas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Receta fácil y rápida: rollos de canela con glaseado de queso crema

Pavlova: una receta rica y fresca para hacer en estas fiestas que no falla

Cómo hacer el mejor Vitel Toné: pasos fáciles y el secreto de las recetas de la abuela

Una receta saludable y llena de sabor: el paso a paso para unas berenjenas rellenas de cuscús

Comer menos antes de las fiestas no funciona: una nutricionista explica el porqué

Las más leídas

¿Vuelven las lluvias?, cómo va a seguir el clima en Jujuy esta semana
Extendido.

¿Vuelven las lluvias?, cómo va a seguir el clima en Jujuy esta semana

Los tres jugadores que se acercan a Gimnasia de Jujuy: quiénes son
Mercado.

Los tres jugadores que se acercan a Gimnasia de Jujuy: quiénes son

Gimnasia de Jujuy 2025
Mercado.

Gimnasia de Jujuy pierde a otro delantero: quién no seguirá en la temporada 2026

De qué falleció el artista Gaspar Valverde.
Tristeza.

De qué murió el artista Gaspar Valverde y por qué su deceso se dio repentinamente

Martín Meyer. video
Capital.

Martín Meyer sobre la Cena Blanca: "No hubo ausentismo, asistió la totalidad de los estudiantes que pagaron la tarjeta"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel