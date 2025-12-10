Una receta ideal para el fin de año: Mousse de ponche navideño.

El mousse de ponche navideño se presenta como una opción creativa, fresca y sofisticada, capaz de transformar la tradicional bebida de las fiestas mexicanas en un postre elegante. Esta receta concentra los sabores típicos de la temporada —frutas, especias y un toque de naranja— en una textura ligera y cremosa.

Su suavidad y esponjosidad lo hacen ideal para cerrar cualquier comida festiva o para lucirse en la mesa durante las celebraciones, aportando un giro moderno y refinado al clásico sabor navideño.

- Ingredientes

1 litro de ponche navideño tradicional (puede ser hecho en casa o comprado, preferentemente sin alcohol )

(puede ser hecho en casa o comprado, preferentemente ) 2 tazas de frutas del ponche picadas ( manzana , guayaba , tejocote , ciruela pasa , caña , etc.)

( , , , , , etc.) 500 ml de crema para batir muy fría

1 lata de leche condensada (397 g)

(397 g) 21 g de grenetina (3 sobres de 7 g), hidratada en 1/3 taza de agua fría

(3 sobres de 7 g), hidratada en 1/3 taza de 1 cucharadita de ralladura de naranja

Unas gotas de jugo de limón (opcional, para realzar sabor )

(opcional, para realzar ) Canela en polvo y frutos secos para decorar (opcional) Cómo hacer el mousse de ponche navideño, paso a paso. Cómo hacer el mousse de ponche navideño, receta paso a paso Comenzá concentrando el ponche : si la mezcla está demasiado aguada, vertela en una cacerola y dejala hervir a fuego medio-fuerte hasta que su volumen se reduzca a la mitad (aproximadamente 500 ml). Obtendrás un extracto denso y fragante . Esperá a que se enfríe por completo.

: si la mezcla está demasiado aguada, vertela en una y dejala hasta que su (aproximadamente 500 ml). Obtendrás un . Esperá a que se enfríe por completo. Procesá el ponche con la fruta : colocá el ponche concentrado junto con las frutas troceadas en una licuadora y triturá hasta lograr una mezcla homogénea . Podés sumar ralladura de naranja y un toque de jugo de limón para acentuar el sabor .

: colocá el junto con las en una y triturá hasta lograr una . Podés sumar y un toque de para acentuar el . Prepará la grenetina: distribuí la gelatina sin sabor sobre 1/3 de taza de agua fría, dejala hidratarse unos minutos y luego disolvela en el microondas o a baño María, evitando que alcance el hervor. Ponche navideño. Uní la grenetina al puré : incorporá la gelatina ya derretida a la mezcla de ponche y frutas , integrando bien para que quede pareja .

: incorporá la a la , integrando bien para que quede . Montá la crema : colocá la crema bien fría en un recipiente y batila hasta que forme picos suaves . Incorporá la leche condensada con movimientos delicados para no perder aire .

: colocá la en un y batila hasta que forme . Incorporá la con para no perder . Uní las preparaciones: agregá de manera gradual el puré de ponche con la grenetina a la mezcla espumosa, siempre mezclando con suavidad, hasta lograr una textura uniforme. Ponche Navideño. Distribuí el postre : serví la preparación en copas o vasos pequeños y llevá a la heladera por un mínimo de tres horas , o hasta que adquiera consistencia firme y aireada .

: serví la preparación en o y llevá a la por un mínimo de , o hasta que adquiera . Decoración final: al momento de llevar a la mesa, espolvoreá un poco de canela y, si querés, sumá pedacitos de fruta del ponche, cáscara confitada o nueces trituradas.

