Una receta ideal para el fin de año: Mousse de ponche navideño.
El mousse de ponche navideño se presenta como una opción creativa, fresca y sofisticada, capaz de transformar la tradicional bebida de las fiestas mexicanas en un postre elegante. Esta receta concentra los sabores típicos de la temporada —frutas, especias y un toque de naranja— en una textura ligera y cremosa.
Su suavidad y esponjosidad lo hacen ideal para cerrar cualquier comida festiva o para lucirse en la mesa durante las celebraciones, aportando un giro moderno y refinado al clásico sabor navideño.
Receta del Mousse de Ponche Navideño
Te dejamos las instrucciones detalladas y toda la información necesaria para que puedas elaborar este postre sin dificultades.
- Ingredientes
1 litro de ponche navideño tradicional (puede ser hecho en casa o comprado, preferentemente sin alcohol)
2 tazas de frutas del ponche picadas (manzana, guayaba, tejocote, ciruela pasa, caña, etc.)
500 ml de crema para batir muy fría
1 lata de leche condensada (397 g)
21 g de grenetina (3 sobres de 7 g), hidratada en 1/3 taza de agua fría
1 cucharadita de ralladura de naranja
Unas gotas de jugo de limón (opcional, para realzar sabor)
Canela en polvo y frutos secos para decorar (opcional)
Cómo hacer el mousse de ponche navideño, receta paso a paso
Comenzá concentrando el ponche: si la mezcla está demasiado aguada, vertela en una cacerola y dejala hervir a fuego medio-fuerte hasta que su volumen se reduzca a la mitad (aproximadamente 500 ml). Obtendrás un extracto denso y fragante. Esperá a que se enfríe por completo.
Procesá el ponche con la fruta: colocá el ponche concentrado junto con las frutas troceadas en una licuadora y triturá hasta lograr una mezcla homogénea. Podés sumar ralladura de naranja y un toque de jugo de limón para acentuar el sabor.
Prepará la grenetina: distribuí la gelatina sin sabor sobre 1/3 de taza de agua fría, dejala hidratarse unos minutos y luego disolvela en el microondas o a baño María, evitando que alcance el hervor.
Uní la grenetina al puré: incorporá la gelatina ya derretida a la mezcla de ponche y frutas, integrando bien para que quede pareja.
Montá la crema: colocá la crema bien fría en un recipiente y batila hasta que forme picos suaves. Incorporá la leche condensada con movimientos delicados para no perder aire.
Uní las preparaciones: agregá de manera gradual el puré de ponche con la grenetina a la mezcla espumosa, siempre mezclando con suavidad, hasta lograr una textura uniforme.
Distribuí el postre: serví la preparación en copas o vasos pequeños y llevá a la heladera por un mínimo de tres horas, o hasta que adquiera consistencia firme y aireada.
Decoración final: al momento de llevar a la mesa, espolvoreá un poco de canela y, si querés, sumá pedacitos de fruta del ponche, cáscara confitada o nueces trituradas.