Cómo activar el Modo Navidad en WhatsApp

Cómo activar el modo árbol de Navidad en WhatsApp con estos simples pasos.

El modo árbol de Navidad en WhatsApp nació como una moda típica de la temporada , que cada diciembre vuelve a popularizarse entre quienes quieren darle a su teléfono un toque festivo . Aunque no corresponde a una función oficial de Meta ni a una modificación interna de la app, esta opción de personalización ganó popularidad rápidamente.

Psicología digital. Qué revela no tener foto de perfil en WhatsApp según la psicología

Consiste en sustituir el ícono verde habitual por un pequeño árbol de Navidad en formato PNG . El efecto llamó la atención de usuarios de Android , quienes descubrieron que, utilizando aplicaciones externas como Nova Launcher , era posible transformar la apariencia del teléfono sin afectar su funcionamiento interno .

El interés por esta personalización creció de manera constante, dando la impresión de que WhatsApp había lanzado una actualización especial para las fiestas . Sin embargo, no era así: la app no incorporó un modo Navidad oficial . Lo que realmente sucedió fue que surgió un método sencillo y seguro para dar un toque navideño a la pantalla de inicio , sin poner en riesgo los datos , conversaciones ni la seguridad del dispositivo .

El modo árbol de Navidad en WhatsApp surgió como una tendencia estacional.

Este equívoco se expandió rápidamente, potenciado por videos tutoriales que se hicieron virales , capturas de pantalla que se compartían en redes sociales y sugerencias en distintos foros que explicaban detalladamente cómo aplicar la modificación visual .

Cómo activar el modo árbol de Navidad en WhatsApp

Cómo activar el modo árbol de Navidad en WhatsApp.

Preparación previa recomendada:

Antes de comenzar, se aconsejó reunir todos los elementos necesarios para prevenir inconvenientes más adelante. Entre las recomendaciones estaba descargar un archivo PNG del árbol de Navidad con fondo transparente y alta resolución, idealmente de 512×512 píxeles, para asegurar que la imagen se vea clara y definida. También se sugirió instalar Nova Launcher únicamente desde la Google Play Store, evitando así versiones modificadas o inseguras provenientes de sitios poco confiables.

Quienes siguieron este procedimiento comprobaron que no era necesario iniciar sesión ni conceder permisos adicionales, más allá de permitir que Nova se establezca como lanzador predeterminado. Como medida preventiva, resultaba conveniente tener a mano las credenciales del dispositivo en caso de que el sistema solicitara alguna verificación durante la configuración.

Cómo activar el modo árbol de Navidad en WhatsApp.

Instalación y configuración básica de Nova Launcher:

El primer paso implicó abrir la Google Play Store, buscar Nova Launcher e instalar la aplicación en el dispositivo. Una vez completada la instalación, el sistema pidió designar a Nova como el lanzador predeterminado, un paso clave que permitió modificar el aspecto de la pantalla de inicio, reorganizar los íconos y aplicar imágenes personalizadas sin limitaciones.

Las capturas que se hicieron virales mostraban la interfaz de Nova acompañada de guías visuales, facilitando que incluso usuarios sin experiencia previa con launchers pudieran configurarlo sin dificultades. Tras aceptar la configuración inicial, el dispositivo quedaba listo para iniciar la personalización.

Qué debe saber el usuario de WhatsApp antes de activar este modo.

Verificación y preparación del ícono navideño:

Luego, era necesario asegurarse de que la imagen del árbol estuviera correctamente almacenada en la galería del dispositivo. Los usuarios advirtieron que, si el archivo tenía un fondo blanco o de color sólido, se mostraría tal cual en la pantalla. Por ese motivo, la elección de un PNG con fondo transparente se convirtió en la opción ideal, ya que se integraba de manera armoniosa con el diseño general del sistema.

Este detalle resultó determinante para diferenciar entre un acabado poco cuidado y uno visualmente refinado, sobre todo en teléfonos Android que emplean íconos redondeados o bordes suavizados.

Cómo activar el modo árbol de Navidad en WhatsApp con estos simples pasos.

Edición del ícono de WhatsApp desde la pantalla principal

Con todos los elementos listos, llegó el momento más esperado:

Regresar a la pantalla principal donde estaba el ícono habitual de WhatsApp.

donde estaba el ícono habitual de WhatsApp. Mantenerlo pulsado entre uno y dos segundos hasta que se despliegue el menú contextual con la opción de Editar .

con la opción de . Seleccionar el ícono de lápiz o la opción Editar , según la versión de Nova Launcher.

o la opción , según la versión de Nova Launcher. Tocar la miniatura del icono para abrir el menú de selección de imágenes.

para abrir el menú de selección de imágenes. Escoger entre Aplicaciones , Fotos o Galería , según cómo Nova muestre las opciones.

, o , según cómo Nova muestre las opciones. Localizar la imagen del árbol que se guardó previamente en el dispositivo.

que se guardó previamente en el dispositivo. Ajustar el tamaño o recorte de la imagen si la aplicación lo permite.

Finalizar confirmando con Listo o OK.

El modo árbol de Navidad en WhatsApp volvió a ser furor.

Una vez concluido el proceso, el icono de WhatsApp quedó completamente renovado, adoptando la apariencia navideña seleccionada. No fue necesario reiniciar el dispositivo ni ejecutar ningún otro paso adicional.

Qué debe saber el usuario de WhatsApp antes de activar este modo

Aunque esta tendencia ganó gran popularidad, los especialistas señalaron que estas personalizaciones no cuentan con respaldo oficial de Meta. Sin embargo, su uso no representaba un peligro siempre que se recurriera a aplicaciones de confianza. La recomendación principal fue evitar descargas desde fuentes externas y limitarse al entorno seguro de Google Play.

Otro punto a destacar: ninguna de estas modificaciones afectó los datos ni la seguridad de WhatsApp. No se tuvo acceso a mensajes, contactos ni a ninguna configuración interna; lo único que se modificó fue la imagen del icono.

La búsqueda de esta personalización creció día a día.

Cómo volver al diseño original de WhatsApp sin perder nada

Para quienes quisieron deshacer la modificación, el procedimiento resultó aún más sencillo que la instalación inicial. Solo fue necesario desinstalar Nova Launcher o cambiar el lanzador predeterminado desde la configuración del dispositivo. Al realizar este paso, el sistema restauró automáticamente la pantalla de inicio original, devolviendo todos los íconos habituales, incluido el de WhatsApp.

Los usuarios con experiencia en distintos launchers coincidieron en que esta reversión inmediata fue uno de los motivos que animó a tantas personas a probar las personalizaciones navideñas sin miedo a alterar su teléfono.