domingo 23 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de noviembre de 2025 - 10:00
Psicología digital.

Qué revela no tener foto de perfil en WhatsApp según la psicología

No tener foto de perfil en WhatsApp no es casualidad; la psicología revela que es un mensaje silente sobre la personalidad y estados emocionales.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Que significa no poner foto de perfil en WhatsApps

Que significa no poner foto de perfil en WhatsApps

Lee además
Estados temporales de WhatsApp: cómo usar esta nueva función de la app.  
Redes sociales.

WhatsApp: ¿Qué son y cómo usar los nuevos estados temporales?
Receta: cómo hacer el puré de papas gratinado al horno. 
Cocina

Puré de papas gratinado al horno: cómo hacer la mejor receta

Investigaciones de la Universidad de Pennsylvania señalan que quienes mantienen perfil vacío suelen evitar la exposición y prefieren interacciones más controladas. A veces, borrar temporalmente la foto responde a momentos de decepción o conflictos emocionales, siendo un “silencio visual” que los demás perciben.

Además, la ausencia puede usarse como una herramienta para provocar dudas o señales indirectas en relaciones personales o contextos laborales, transmitiendo profesionalidad, misterio o distancia. La psicología subraya que la imagen de perfil es lenguaje no verbal, y su falta más que vaciedad, es un mensaje con múltiples interpretaciones.

WhatsApp facilita la configuración de privacidad para controlar quién puede ver los mensajes temporales en Info.
El significado de no tener una foto en el perfil de WhatsApps

El significado de no tener una foto en el perfil de WhatsApps

La foto de perfil en WhatsApp como lenguaje

La psicología coincide en que la imagen de perfil funciona como una forma de comunicación no verbal. Mostrar una foto deportiva, una mascota o un paisaje comunica intereses, estados de ánimo o vínculos afectivos. Incluso las elecciones más simples, como un dibujo o un emoji, revelan la manera en que alguien quiere mostrarse al mundo.

Por eso, la ausencia no es un vacío. Es un mensaje que puede apuntar a la discreción, a la protección emocional, al distanciamiento o incluso a una estrategia para influir en la percepción ajena.

Este fenómeno ocurre porque el cerebro humano está programado para completar la información ausente. Y cuando una plataforma tan visual como WhatsApp quita una pieza clave del perfil, las interpretaciones se multiplican.

La elección personal sobre qué mostrar o qué ocultar se convierte entonces en una pieza más del rompecabezas psicológico que armamos cada vez que interactuamos en la plataforma.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

WhatsApp: ¿Qué son y cómo usar los nuevos estados temporales?

Puré de papas gratinado al horno: cómo hacer la mejor receta

iPhone: qué significa el punto verde y por qué es clave para tu privacidad

Inteligencia Artificial: cómo crear un personaje en ChatGPT y Gemini

Google busca revolucionar la Inteligencia Artificial con Gemini 3

Lo que se lee ahora
Receta: cómo hacer el puré de papas gratinado al horno. 
Cocina

Puré de papas gratinado al horno: cómo hacer la mejor receta

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Imperdible: Los Pumas vs. Inglaterra: horario, dónde verlo y todo sobre el partido en Londres
Rugby.

Imperdible: Los Pumas vs. Inglaterra: horario, dónde verlo y todo sobre el partido en Londres

Rescataron caballos que eran atacados por abejas
Preocupación.

Bomberos rescataron caballos que eran atacados por abejas

Jujuy sumó una medalla en el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística en San Juan
Histórico.

Jujuy sumó una medalla en el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística en San Juan

Motociclista salió despedido tras chocar con una camioneta en Ciudad Cultural
Policiales.

Ciudad Cultural: motociclista salió despedido tras chocar con una camioneta

Aguinaldo - Dinero  | Foto de archivo 
Cobro.

Aguinaldo en Argentina: qué dice la Ley de Contrato de Trabajo sobre su pago y cálculo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel