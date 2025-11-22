sábado 22 de noviembre de 2025

22 de noviembre de 2025 - 09:45
Redes sociales.

WhatsApp: ¿Qué son y cómo usar los nuevos estados temporales?

Es posible compartir información reciente sobre tu estado o actividad, con la ventaja de establecer un tiempo de vigencia automático.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Estados temporales de WhatsApp: cómo usar esta nueva función de la app. &nbsp;

Estados temporales de WhatsApp: cómo usar esta nueva función de la app.

 

WhatsApp ha transformado su clásica sección Info, que durante años permitía mostrar frases antiguas, citas de hace más de diez años o los textos “Disponible” y “Ocupado”. Ahora, la aplicación incorpora estados temporales, una herramienta que permite reflejar tu situación, tu disponibilidad o tu actividad reciente, y que se elimina automáticamente tras el período elegido.

Con esta actualización, el perfil se mantiene al día y se evitan notificaciones con información obsoleta que antes pasaban desapercibidas.

Los nuevos estados en Info desaparecen automáticamente después del tiempo elegido, ayudando a mantener el perfil actualizado.

Hasta ahora, la sección Info pasaba desapercibida: solía mostrar una frase corta que permanecía allí indefinidamente sin cambios. Con la actualización, los datos se presentan de manera más clara y accesible, apareciendo junto a la foto de perfil y dentro de los chats, lo que permite a los contactos conocer tu situación actual sin tener que abrir menús adicionales.

Además, los estados temporales ofrecen la posibilidad de indicar actividades concretas, como reuniones, trabajo o viajes, resultando más prácticos para quienes se comunican contigo. WhatsApp añade un sistema de temporizadores que determina cuánto tiempo estará activo cada estado, simplificando la gestión de la información personal que compartes en la plataforma.

WhatsApp facilita la configuración de privacidad para controlar quién puede ver los mensajes temporales en Info.

Esta función suprime la obligación de modificar manualmente mensajes como “Estoy fuera unos días” al volver. Ahora se puede establecer un período específico, que puede ir desde unas pocas horas hasta un mes, tras el cual el estado se elimina automáticamente sin que el usuario tenga que intervenir.

Cómo activar los nuevos estados temporales en WhatsApp

El primer paso es asegurarte de que WhatsApp esté actualizado a la versión más reciente. Si tienes activadas las actualizaciones automáticas en tu dispositivo o en la tienda de aplicaciones, es posible que ya cuentes con esta versión.

La información personal de Info ahora aparece integrada en los chats y bajo la foto de perfil, facilitando el acceso de los contactos.

A continuación, te mostramos el procedimiento para usar la última novedad de la plataforma:

  • Abre la aplicación de WhatsApp en tu dispositivo.
  • Dirígete a Configuración: en Android toca los tres puntos en la esquina superior, y en iPhone ingresa desde la pestaña de ajustes correspondiente, o bien pulsa tu foto de perfil.
  • Accede a tu perfil (donde aparece tu imagen y tu nombre) y selecciona la sección Info / Set About.
  • Escribe el mensaje temporal que quieras que se muestre a tus contactos.
  • Si quieres, puedes incluir un emoji junto al mensaje.
  • Determina el tiempo de vigencia del estado, que puede ir desde unas pocas horas hasta un máximo de un mes.
  • Ajusta la visibilidad del estado configurando quiénes pueden verlo a través de las opciones de privacidad.
  • Confirma y guarda el estado temporal para que se muestre directamente en tus chats.
  • Para cambiar o borrar el estado antes de que se cumpla el tiempo establecido, ingresa nuevamente a la sección correspondiente y realiza las modificaciones que necesites.
Aquí puedes configurar tu estado temporal.

‘Trucos’ útiles de WhatsApp

WhatsApp incluye funciones que permiten identificar si un contacto te ha bloqueado. Aunque la plataforma no informa de manera explícita cuando ocurre un bloqueo, existen señales claras: los mensajes enviados muestran solo un tic gris, desaparece la visualización de la última conexión, no se actualizan la foto de perfil ni los estados del usuario, y resulta imposible efectuar llamadas o agregarlo a grupos.

Los indicios de un bloqueo pueden confundirse con configuraciones de privacidad, como ocultar la última hora de conexión o restringir la foto de perfil a determinados contactos. Un bloqueo no se puede revertir desde fuera de la cuenta de la otra persona; solo el usuario afectado puede decidir levantar la restricción para reanudar la comunicación mediante mensajes o llamadas.

whatsapp.jpg

Bloquear o desbloquear un contacto es un procedimiento simple que se realiza desde la sección de privacidad en los ajustes de la aplicación. Esta herramienta tiene como objetivo aumentar la seguridad del usuario y ofrecer mayor control sobre quién puede interactuar o acceder a sus datos dentro de WhatsApp.

