El mensaje de WhatsApp que no hay que responder porque te vacía la cuenta bancaria

Nuevamente, WhatsApp se ha convertido en la plataforma preferida por los estafadores para engañar a usuarios desprevenidos . En los últimos días se han multiplicado los casos de personas que recibieron mensajes con un texto aparentemente inofensivo pero eficaz: “ Hola mamá/papá, soy tu hijo. Se me rompió el celular y este es mi número nuevo ”.

Detrás de este mensaje aparentemente inocente se oculta una trampa peligrosa . Los delincuentes se aprovechan de la preocupación familiar para ganarse la confianza de la víctima y, una vez que esta responde, inventan una situación de urgencia y solicitan transferencias inmediatas de dinero , alegando gastos médicos o pagos que “ no pueden esperar ”.

El método resulta simple pero muy eficaz . El falso “hijo” utiliza expresiones como “ lo necesito ya ” o “ es un pago que vence hoy ” para presionar a la persona a actuar apresuradamente sin verificar la veracidad del pedido . Según indicaron desde la Guardia Civil de España , el engaño se basa en explotar emociones y crear sensación de urgencia .

En muchos casos, las víctimas perciben la estafa demasiado tarde, cuando logran contactar a su verdadero hijo o hija por otros medios. Para ese momento, el dinero ya ha sido transferido y los delincuentes han desaparecido.

Phishing y códigos de verificación: otra amenaza en WhatsApp

No es la única artimaña que circula por WhatsApp. Especialistas en seguridad informática identificaron campañas de phishing a escala mundial que se presentan como encuestas o votaciones para apoyar a deportistas o artistas. Esos mensajes contienen enlaces que conducen a sitios falsos que reproducen la apariencia de plataformas reales y solicitan tanto el número de teléfono como un código de verificación.

Dicho código es la puerta de entrada que buscan los estafadores para apropiarse de la cuenta de WhatsApp. Una vez dentro, acceden a los chats, suplantan la identidad de la víctima y propagan el mismo engaño entre todos sus contactos, amplificando el perjuicio.

Por qué logran vaciar tu cuenta bancaria

Cuando los estafadores consiguen que la víctima haga la primera transferencia o acceda a datos financieros, suelen usar la información que esta misma persona proporciona durante el intercambio de mensajes —como nombres de bancos, horarios de atención o límites de operación— para ingresar a sus cuentas y realizar movimientos adicionales sin consentimiento.

En otras situaciones, envían enlaces fraudulentos que simulan ser la plataforma de home banking del banco. Al introducir usuario y contraseña, la persona entrega sus credenciales reales sin darse cuenta, lo que permite a los delincuentes vaciar la cuenta por completo o disponer del dinero para compras y transferencias inmediatas.

Qué hacer si recibís un mensaje sospechoso

La recomendación es tajante: jamás facilites códigos de verificación ni información personal mediante mensajes sospechosos o enlaces de procedencia incierta. Si te llega un mensaje inesperado, lo más seguro es no responder, evitar pulsar cualquier link y borrarlo de inmediato.

En caso de tener dudas, contacta a la persona que supuestamente te envió el mensaje por otro canal confiable. Mantener la cautela y prestar atención constante es la forma más efectiva de proteger tus datos y evitar pérdidas económicas.