Por qué no puedo fijar un chat en WhatsApp

Cómo fijar mensajes en WhatsApp paso a paso y para qué sirve.

Te vamos a mostrar cómo anclar mensajes en WhatsApp para que los más relevantes siempre estén visibles. Esta función, que recién comenzó a implementarse, te permite tener mayor control y orden en tus chats, especialmente en los grupos. Con esta herramienta, puedes seleccionar un mensaje específico para que quede pegado en la parte superior del chat.

Así, sin importar cuánto avance la conversación, ese mensaje destacado permanecerá visible, asegurando que la información clave no se pierda.

Cómo fijar mensajes en WhatsApp. Cómo fijar mensajes en WhatsApp Primero, ingresa al chat o grupo donde deseas fijar un mensaje y mantén presionado el mensaje que quieres destacar para seleccionarlo. Al hacerlo, verás que aparecen las reacciones; luego toca el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha para abrir el menú de opciones.

Lo primero que tienes que hacer es entrar en el chat o el grupo que quieras, y mantener el dedo pulsado en el mensaje que quieras fijar para seleccionarlo. En ese menú, encontrarás varias acciones disponibles para el mensaje seleccionado. Busca y selecciona la opción “Fijar”. En caso de que no la visualices, será necesario esperar a que WhatsApp lance una actualización que la incluya.

Cuando pulses en el botón de opciones, te aparecerán varias cosas que puedes hacer con el mensaje seleccionado. Al seleccionar la función para fijar un mensaje, deberás definir el periodo de tiempo durante el cual deseas que permanezca destacado. Las alternativas disponibles son 24 horas, una semana o un mes. Tras escoger la duración que prefieras, confirma la acción tocando en “Fijar”. Con hacer estos pasos el mensaje quedará fijado en la parte superior de la pantalla. Listo. Con estos sencillos pasos, el mensaje quedará anclado en la parte superior del chat, visible para todos los participantes, quienes podrán acceder directamente a ese fragmento específico de la conversación al pulsarlo.

