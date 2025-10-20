Elecciones 2025: cómo consultar dónde votás por WhatsApp con "Vot-A"

El domingo 26 de octubre son las elecciones 2025 en el país, y ya está disponible desde la Cámara Nacional Electoral (CNE), una herramienta que busca brindar información oficial y confiable a los votantes a través de WhatsApp .

Se trata de Vot-A que está disponible en la red de mensajería, y que tiene como objetivo abrir un canal de comunicación directa con la ciudadanía para resolver dudas sobre el proceso electoral y combatir la desinformación.

Para acceder, sólo se debe agregar el número +54 911 2455-4444 a los contactos de WhatsApp e iniciar la conversación con la palabra “Hola” . Luego habrá una serie de pasos con un menú especial para obtener la información requerida.

Padrón definitivo

La CNE publicó días atrás el padrón electoral definitivo para las elecciones nacionales 2025. Los ciudadanos habilitados podrán consultar su lugar y mesa de votación ingresando a los sitios oficiales: www.electoral.gob.ar y www.padron.gob.ar.

Para realizar la consulta, se debe ingresar el número de documento, género, distrito y un código verificador. En total, más de 36 millones de personas están habilitadas para votar en todo el país, en unos comicios donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

Que se elige en las elecciones 2025

Se renueva la Cámara de Diputados y Senadores con la elección de 127 diputados nacionales en todo el territorio de la República Argentina, y 24 senadores nacionales en 8 distritos: Capital Federal, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.