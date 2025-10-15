Elecciones 2025: ¿Qué pasa si marco con emojis o corazones en la BUP?

La directora nacional electoral, Luz Landívar, explicó en un medio nacional algunas curiosidades de este nuevo sistema de votación con la BUP en los comicios legislativos de las elecciones 2025 en el país.
Sin cuarto oscuro, sin sobres, sin la presencia de una cantidad abismal de boletas de diversas listas y con una lapicera en mano; este sistema de votación intentará dar mayor agilidad y transparencia a los comicios dejando liberada la creatividad de los votantes.
En este caso aparecen algunos a la hora de realizar la marca en la boleta: ¿se marca solo con una cruz?
BUP (3)
Elecciones 2025 y BOP con emojis, corazones o soles. Entérate de todas las curiosidades del nuevo sistema de votación.
“Valen emojis, podés ponerle corazones o soles”
La titular de la Dirección Nacional Electoral aseguró que, además de las clásicas cruces o los signos de chequeado, se considera válida cualquier inscripción dentro de los casilleros que resulten claras. En este caso ¡se puede ser creativo a la hora de votar!, siempre y cuando la marca que uno haga, la realice en el recuadro.
