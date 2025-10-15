miércoles 15 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025 - 17:07
Datos.

Elecciones 2025: ¿Qué pasa si marco con emojis o corazones en la BUP?

Elecciones 2025 y BOP con emojis, corazones o soles. Entérate de todas las curiosidades del nuevo sistema de votación.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
BUP (1)
BUP (2)
BUP (3)

La directora nacional electoral, Luz Landívar, explicó en un medio nacional algunas curiosidades de este nuevo sistema de votación con la BUP en los comicios legislativos de las elecciones 2025 en el país.

Lee además
¿como votar con la boleta unica de papel en las elecciones 2025? video
Video explicativo.

¿Cómo votar con la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025?
Cuándo son las próximas elecciones 2025 y qué se vota
Datos claves.

Elecciones 2025: casi 36 millones de argentinos habilitados para votar el 26 de octubre

Sin cuarto oscuro, sin sobres, sin la presencia de una cantidad abismal de boletas de diversas listas y con una lapicera en mano; este sistema de votación intentará dar mayor agilidad y transparencia a los comicios dejando liberada la creatividad de los votantes.

BUP (3)
Elecciones 2025 y BOP con emojis, corazones o soles. Ent&eacute;rate de todas las curiosidades del nuevo sistema de votaci&oacute;n.

Elecciones 2025 y BOP con emojis, corazones o soles. Entérate de todas las curiosidades del nuevo sistema de votación.

“Valen emojis, podés ponerle corazones o soles”

La titular de la Dirección Nacional Electoral aseguró que, además de las clásicas cruces o los signos de chequeado, se considera válida cualquier inscripción dentro de los casilleros que resulten claras. En este caso ¡se puede ser creativo a la hora de votar!, siempre y cuando la marca que uno haga, la realice en el recuadro.

Curiosidades del sistema de BUP

  • Al concurrir a la votación, el presidente de mesa debe firmar frente al elector la papeleta, antes de entregarle la boleta, junto a una lapicera negra oficial. Es decir, no puede haber boletas firmadas previamente circulando.
  • A la hora de señalar el sentido del sufragio, lo importante es que la marca siempre se haga adentro del recuadro blanco
  • El uso del cuarto oscuro será reemplazado por cabinas de cartón dentro de las aulas
  • “Usá la birome que da el presidente de mesa” dijo la funcionaria en Infobae y aclaró, “hay un montón de reels dando vueltas de desinformación (…) Nada de todo eso es real, son biromes literales, común y silvestre, no tiene nada de especial, cumple la función que tiene que cumplir. Está chequeada por la justicia y por nosotros”
  • Cada mesa recibirá un talonario único que contiene una boleta por elector.
  • Dos personas van a poder votar al mismo tiempo”. Por una cuestión de economía del espacio, y ante la ausencia del cuarto oscuro, con el sistema de BUP podrán votar en esta elección dos personas al mismo tiempo. Es decir, habrá dos cabinas en una misma aula.
  • Si la boleta están rota, ello puede determinar que el voto sea considerado inválido.
  • No hay casillero específico para el voto en blanco. Ante la decisión de emitir un voto válido, pero no afirmativo para algún partido, hay que introducir la boleta en la urna, sin agregar nada. Sin marcas.
  • No te podés llevar la boleta. Cada boleta viene preimpresa, con los datos del distrito, sección y número de mesa, para impedir el traslado de talonarios entre mesas y así garantizar control absoluto sobre cada voto.
  • Si te equiovocás, se puede pedir el cambio de una boleta.

