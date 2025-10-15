Esperan que el swap con Estados Unidos por USD 20.000 empiece en 15 días

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili , aseguró que el swap por USD 20.000 millones estará operativo durante las próximas dos semanas. “Conceptualmente, se ha llegado a un acuerdo sobre el diseño”, dijo.

“Hemos estado trabajando durante las últimas dos semanas, básicamente día tras día, con total dedicación para c ompletar la documentación asociada al swap , y esperamos que muy pronto podamos ejecutar el acuerdo de libre mercado que contendrá los términos del swap”, afirmó.

“Esa facilidad ha estado en funcionamiento durante casi 30 años . Así que la idea aquí es establecer probablemente una versión más actualizada de una facilidad como esa”, marcó el funcionario responsable del Banco Central.

Qué es el swap de monedas que la Argentina negocia con Estados Unidos.

Qué dijo Luis Caputo sobre el swap

El Ministro de Economía anticipó que el swap incluso podría concretarse antes de las elecciones del 26 de octubre. “Con suerte, muy pronto podremos ejecutar el marco y el acuerdo que contendrá los términos del canje”, dijo el ministro.

Las declaraciones se dieron en el encuentro del Centro para América Latina Adrienne Arsht y el Centro de Geoeconomía del Atlantic Council, al que asistió acompañado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y de Finanzas, Pablo Quirno.

“Estaba bastante al tanto de las diferentes cosas que hemos estado discutiendo con su equipo. Incluso pudimos resolver todos los temas en esa reunión. Él fue quien esencialmente asumió el liderazgo y recalcó los temas más importantes que teníamos que resolver para las negociaciones comerciales”, afirmó Caputo respecto a Trump.

Reiteró que en caso de continuar con las mismas políticas Argentina cuenta con todo lo que sea necesario por parte del país más poderoso del mundo. “Es una oportunidad para todo el pueblo argentino y para todos nosotros que no vamos a desperdiciar”, aseguró.

Las próximas reuniones

El ministro Caputo estará en las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Washington D.C. junto con el secretario de Politice Económica, José Luis Daza, y el de Finanzas, Pablo Quirno hasta el próximo sábado 18 de octubre cuando regresarán a Argentina.