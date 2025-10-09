jueves 09 de octubre de 2025

9 de octubre de 2025 - 16:08
Aporte.

Estados Unidos confirmó un swap por USD 20.000 millones para Argentina

Estados Unidos interviene y firma un swap por USD 20.000 millones con el Banco Central de la República Argentina.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Estados Unidos confirmó un swap por USD 20.000 millones para Argentina

Estados Unidos confirmó un swap por USD 20.000 millones para Argentina

El Tesoro de los Estados Unidos comenzó este jueves a vender dólares en el mercado cambiario argentino a través de intervenciones canalizadas por el Banco Santander, según confirmó el propio Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano.

Bessent anunció la concreción de un swap de divisas por USD 20.000 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). No obstante, aclaró que la intervención de hoy en el mercado local no forma parte de ese acuerdo de intercambio de monedas, según consignó Infobae.

Días atrás, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos le entregó un premio a Javier Milei, en la ceremonia de los Premios Global Citizen, en Nueva York.

Apoyo internacional y compra directa de pesos de Estados Unidos

“Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo el FMI, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para tal efecto, hoy compramos directamente pesos argentinos”, expresó Bessent a través de su cuenta en X (ex Twitter).

El funcionario agregó que el Tesoro norteamericano “está preparado para tomar las medidas excepcionales necesarias para estabilizar los mercados”, y destacó la finalización del swap de USD 20.000 millones con el BCRA como parte de esa estrategia de respaldo financiero.

Coordinación con el FMI y continuidad de las bandas cambiarias

Bessent también se refirió al rol del Fondo Monetario Internacional (FMI) y al vínculo con el ministro de Economía, Luis Caputo. “El ministro Caputo me informó de su estrecha coordinación con el FMI respecto a los compromisos de Argentina en el marco de su programa”, señaló.

En ese sentido, el secretario estadounidense afirmó que las políticas argentinas “son sólidas cuando se basan en la disciplina fiscal” y confirmó que las bandas cambiarias continuarán vigentes, ya que “siguen siendo adecuadas para su propósito”.

