miércoles 24 de septiembre de 2025

24 de septiembre de 2025 - 13:05
Economía.

EE.UU. negocia con Argentina un swap de USD 20 mil millones y compra de bonos

Tras la reunión Milei-Trump, EE.UU. promete colaboración inmediata en pagos de deuda y refuerzo de reservas del BCRA.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Javier Milei y Donald Trump, Nueva York

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, anunció un amplio apoyo económico al gobierno argentino (Reuters)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció un paquete de medidas para asistir financieramente a la Argentina tras la incertidumbre en los mercados luego del resultado electoral en la provincia de Buenos Aires. La comunicación llegó un día después de la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York y fue interpretada como un fuerte respaldo político y económico a la administración libertaria.

Lee además
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos confirmó las negociaciones por un swap por 20 mil millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina.
Economía.

Swap de monedas: qué es, cómo funciona y qué puede significar para la economía argentina
Milei agradeció los anuncios de Estados Unidos: “Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad”.   video
Política.

Javier Milei agradeció el respaldo de Estados Unidos: "Construiremos un camino de estabilidad"

“Actualmente, el Tesoro está negociando con funcionarios argentinos una línea de swap por 20 mil millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, sostuvo Bessent en un comunicado oficial.

Scott Bessent
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, anunció un amplio apoyo económico al gobierno argentino (Reuters)

El anuncio también incluyó la intención de comprar bonos argentinos en dólares tanto en el mercado primario como en el secundario, una medida que podría reducir la presión sobre el riesgo país y facilitar el acceso a financiamiento. Además, se negocia un crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización de Cambios, cuyo monto y condiciones se conocerán en los próximos días.

El secretario Bessent subrayó que el Tesoro estadounidense trabaja junto al gobierno argentino para “poner fin a la exención fiscal para los productores de materias primas que convierten divisas extranjeras”, una señal de alineamiento en políticas de comercio y recaudación. También anticipó que empresas norteamericanas están listas para invertir en Argentina “en múltiples sectores en caso de un resultado electoral favorable”.

Un paquete de medidas con impacto directo en reservas

De concretarse, la línea de swap por USD 20.000 millones permitiría fortalecer de manera inmediata las reservas del Banco Central, una de las principales preocupaciones del mercado en medio de la volatilidad cambiaria. La posibilidad de intervención directa de Estados Unidos en la compra de bonos también podría reducir el costo de financiamiento y mejorar las expectativas sobre el cumplimiento de los compromisos de deuda.

En el plano político, Bessent destacó la consolidación fiscal y la liberalización de precios impulsada por Milei. “Bajo la gestión del presidente Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización… sentando las bases para el histórico retorno de la Argentina a la prosperidad”, aseguró el funcionario.

Reacción local: señales de optimismo con el Riesgo país y el valor del dólar

El anuncio fue bien recibido en los mercados: acciones argentinas subieron hasta 7% y el riesgo país cayó más de 100 puntos, una reacción que refleja el optimismo de los inversores sobre la llegada de divisas frescas. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el anuncio en redes sociales:

“Bueno, qué se puede agregar más que: thank you Secretary Scott Bessent. Argentinos, empieza una nueva era. ¡A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!”, publicó.

dir="ltr">Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary @SecScottBessent.
Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!
https://t.co/x24lZLDkLx

— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 24, 2025

