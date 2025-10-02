El Tesoro de Estados Unidos adelantó que le dará un swap a la Argentina

El secretario del Tesoro de EE.UU. adelantó que le darán un swap a la Argentina.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent , subrayó que mantiene coordinación con el equipo económico de Luis Caputo para establecer una línea de swap destinada a reforzar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por 20.000 millones de dólares .

“No estamos poniendo dinero en la Argentina ”, sostuvo el funcionario del gobierno de Trump en una entrevista con CNBC , al ser consultado sobre el respaldo al gobierno de Javier Milei . “Para ser claro, le estamos ofreciendo una línea de intercambio . No estamos invirtiendo dinero”, precisó.

El representante del gobierno de Trump afirmó que el apoyo a Argentina no entra en conflicto con el lema republicano de “America First” ( América primero ). “ America first (América primero) , porque no significa América aislada y el presidente Milei está haciendo las cosas bien". Además, señaló: “ Argentina es un faro en América Latina . Muchos gobiernos ahí se movieron hacia la izquierda. El presidente Milei está peleando contra la historia”.

La declaración de Bessent llega después de que compartiera en sus redes sociales mensajes reiterando su respaldo al jefe de Estado argentino. El funcionario de Trump remarcó que Washington está listo para tomar las medidas necesarias con el objetivo de brindar asistencia económica al país.

Bessent señaló que sostuvo una “llamada muy positiva” con el ministro de Economía, Luis Caputo. “Después de un intenso trabajo desde la reunión de Trump con el Presidente Javier Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del ministro Caputo venga a DC (Washington) para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”, publicó.

En otra parte de su entrevista con CNBC, el secretario del Tesoro estadounidense se refirió a las elecciones legislativas del país. “Estoy seguro que, al partido de Gobierno le va a ir bien. Obtendrá buenos resultados”, aseguró.

Por su parte, días atrás, el presidente Javier Milei se mostró seguro respecto al desempeño de La Libertad Avanza el 26 de octubre. “No tengo dudas de que vamos a ganar el 26 de octubre”, afirmó con convicción.

Javier Milei será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca

El presidente Javier Milei se trasladará a Estados Unidos el 14 de octubre para sostener un encuentro bilateral con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. La visita oficial fue confirmada tanto por el Ministerio de Relaciones Exteriores como por el propio mandatario.

“La Cancillería informa que, como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump”, señaló la Cancillería en su cuenta oficial de X.