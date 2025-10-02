jueves 02 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de octubre de 2025 - 10:36
Política internacional.

El Tesoro de Estados Unidos adelantó que le dará un swap a la Argentina

Luego de reiterar su apoyo al gobierno de Milei, Scott Bessent detalló que colabora con Luis Caputo para fortalecer las reservas del Banco Central.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El secretario del Tesoro de EE.UU. adelantó que le darán un swap a la Argentina.

El secretario del Tesoro de EE.UU. adelantó que le darán un swap a la Argentina.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, subrayó que mantiene coordinación con el equipo económico de Luis Caputo para establecer una línea de swap destinada a reforzar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por 20.000 millones de dólares.

Lee además
javier milei debio suspender acto en ushuaia por protestas y regreso a buenos aires
Elecciones.

Javier Milei debió suspender acto en Ushuaia por protestas y regresó a Buenos Aires
Javier Milei se refirió este marte al episodio de tensión que atravesó en Ushuaia.
Política.

Javier Milei afirmó que puede salir a la calle "sin problemas"

“No estamos poniendo dinero en la Argentina”, sostuvo el funcionario del gobierno de Trump en una entrevista con CNBC, al ser consultado sobre el respaldo al gobierno de Javier Milei. “Para ser claro, le estamos ofreciendo una línea de intercambio. No estamos invirtiendo dinero”, precisó.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, durante su visita al país en abril de 2025.

Scott Bessent dice que el apoyo a la Argentina respeta la política “America First”

El representante del gobierno de Trump afirmó que el apoyo a Argentina no entra en conflicto con el lema republicano de “America First” (América primero). “America first (América primero), porque no significa América aislada y el presidente Milei está haciendo las cosas bien". Además, señaló: “Argentina es un faro en América Latina. Muchos gobiernos ahí se movieron hacia la izquierda. El presidente Milei está peleando contra la historia”.

La declaración de Bessent llega después de que compartiera en sus redes sociales mensajes reiterando su respaldo al jefe de Estado argentino. El funcionario de Trump remarcó que Washington está listo para tomar las medidas necesarias con el objetivo de brindar asistencia económica al país.

El secretario del Tesoro de EE.UU, Scott Bessent, adelantó que le darán un swap a la Argentina.

Bessent señaló que sostuvo una “llamada muy positiva” con el ministro de Economía, Luis Caputo. “Después de un intenso trabajo desde la reunión de Trump con el Presidente Javier Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del ministro Caputo venga a DC (Washington) para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”, publicó.

En otra parte de su entrevista con CNBC, el secretario del Tesoro estadounidense se refirió a las elecciones legislativas del país. “Estoy seguro que, al partido de Gobierno le va a ir bien. Obtendrá buenos resultados”, aseguró.

Scott Bessent.

Por su parte, días atrás, el presidente Javier Milei se mostró seguro respecto al desempeño de La Libertad Avanza el 26 de octubre. “No tengo dudas de que vamos a ganar el 26 de octubre”, afirmó con convicción.

Javier Milei será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca

El presidente Javier Milei se trasladará a Estados Unidos el 14 de octubre para sostener un encuentro bilateral con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. La visita oficial fue confirmada tanto por el Ministerio de Relaciones Exteriores como por el propio mandatario.

Bessent y Milei.

“La Cancillería informa que, como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump”, señaló la Cancillería en su cuenta oficial de X.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei debió suspender acto en Ushuaia por protestas y regresó a Buenos Aires

Javier Milei afirmó que puede salir a la calle "sin problemas"

Javier Milei será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca el 14 de octubre

Qué es un swap y cómo funciona

EE.UU. negocia con Argentina un swap de USD 20 mil millones y compra de bonos

Lo que se lee ahora
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos confirmó las negociaciones por un swap por 20 mil millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina.
Economía.

Qué es un swap y cómo funciona

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero
Policiales.

Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero

Triple crimen narco: los impresionantes detalles de cómo cayó Pequeño J en Perú video
Engaño.

Triple crimen narco: los impresionantes detalles de cómo cayó Pequeño J en Perú

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Estejueves es el Día del Recolector
Festejo.

Este jueves es el Día del Recolector: cómo será el servicio en San Salvador de Jujuy

Comenzóel juicio al enfermero del Materno Infantil video
Tribunales.

Comenzó el juicio al enfermero del Materno Infantil: se negó a declarar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel