miércoles 15 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025 - 13:14
ANMAT.

Prohiben la venta de "Copito de Nieve" y varios productos keto en todo el país

ANMAT informó que las golosinas y los alimentos no contaban con registros y presentaban rotulado falso. La medida alcanza también a ventas online.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ANMAT prohibió Copitos de nieve.

ANMAT prohibió Copitos de nieve.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, distribución y venta en todo el país de una conocida golosina denominada “Copito de Nieve” y de varios productos de la marca Mami Keto, al detectar que ninguno de ellos contaba con los registros requeridos por la normativa vigente. La medida incluye su comercialización en plataformas de venta online y tiendas digitales.

La disposición oficial publicada en el Boletín Oficial

La resolución fue dada a conocer este miércoles a través de la disposición 7566/2024, publicada en el Boletín Oficial. En el texto, el organismo explicó que el producto “Copito de Nieve, Heladitos Secos” —identificado con los números RNE 04017294 y RNPA 04039186-04039187— fue considerado apócrifo, ya que carece de registros válidos y presentaba información falsa en su rotulado.

El documento detalla que, por no poder ser identificado con un establecimiento productor o fraccionador habilitado, no podrá elaborarse, comercializarse ni venderse en ninguna parte del territorio nacional. El producto es una golosina compuesta por cucuruchos y azúcar, habitualmente vendida en kioscos y comercios de golosinas.

Qué productos fueron prohibidos

Además de “Copito de Nieve”, la Anmat informó mediante la disposición 7758/2024 la prohibición de una serie de alimentos de la marca Mami Keto, que se comercializaban con rótulos de productos “keto” y “aptos para dietas veganas”.

Los productos prohibidos son:

  • Pan premium keto y vegano, hecho con harina de almendras con mix de semillas
  • Yogur griego natural
  • Pepas keto
  • Budín keto
  • Alfajor keto
  • Cookies keto
  • Crackers keto

Todos fueron retirados de circulación en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por no contar con registros ante la Anmat y ser considerados productos apócrifos.

Qué significa que un producto sea “apócrifo”

El término “apócrifo”, utilizado por el organismo, hace referencia a todo alimento o producto que no puede ser identificado de manera fehaciente como elaborado en un establecimiento habilitado y registrado.

Esto implica que su origen, composición y control sanitario son desconocidos, por lo que no garantizan condiciones seguras de consumo.

La Anmat recordó que todo alimento o suplemento debe contar con número de RNE (Registro Nacional de Establecimientos) y RNPA (Registro Nacional de Productos Alimenticios), visibles en su envase, que certifican su fabricación bajo normas sanitarias.

Control y alcance de la medida

El organismo ordenó a las autoridades sanitarias provinciales realizar inspecciones y controles para impedir la comercialización de los productos mencionados tanto en comercios físicos como en sitios de venta online.

La disposición incluye la posibilidad de retirar el producto de góndolas, aplicar sanciones administrativas y decomisar las unidades que aún se encuentren en circulación.

Recomendaciones a los consumidores

La Anmat aconsejó a la población no adquirir ni consumir los productos “Copito de Nieve” y “Mami Keto”, en ninguna de sus versiones o presentaciones, y verificar siempre los rótulos antes de comprar alimentos procesados.

Además, recomendó denunciar ante las autoridades locales o en su página web cualquier producto que no exhiba claramente los números de registro o que tenga un rotulado irregular.

