lunes 29 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de septiembre de 2025 - 10:06
Salud.

ANMAT prohibió la venta de dos aceites de olivas: ¿Cuáles son?

Según la Anmat, son productos apócrifos cuya procedencia y proceso de fabricación son inciertos, por lo que su ingesta puede resultar dañina para la salud.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La ANMAT prohibió la venta de dos aceites de oliva.

La ANMAT prohibió la venta de dos aceites de oliva.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) decidió este lunes suspender la comercialización de dos aceites de oliva en todo el territorio argentino. La medida quedó formalizada mediante las Disposiciones 7214/2025 y 7215/2025, publicadas hoy en el Boletín Oficial y firmadas por la titular del organismo, Nélida Agustina Bisio.

Lee además
ANMAT prohibió cerca de 40 productos cosméticos y dos aceites de oliva.
Sociedad.

ANMAT prohibió casi 40 productos cosméticos y dos aceites de oliva
Tras el escándalo del fentanilo, ANMAT inhibió la producción de un cuarto laboratorio.
Sociedad.

ANMAT inhibió la producción de un cuarto laboratorio tras el escándalo del fentanilo

En la primera disposición se estableció la prohibición de "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en plataformas de venta en línea, del producto 'Aceite de oliva extra virgen marca Morando Premium', primera prensada en frio; RNPA 03001163-5; RNE 03000150".

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este lunes la venta en todo el país de dos marcas de aceite de oliva.

La restricción abarca todas las presentaciones, partidas y fechas de caducidad del aceite afectado. Según lo informado por la Anmat, se trata de un producto que "no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado", por lo que se lo clasifica como falsificado.

ANMAT confirmó que estos aceites son un riesgo para la salud

Al no conocerse los procesos ni las condiciones de su fabricación, la Anmat alertó que este producto representa un riesgo potencial para la salud de quienes lo consuman.

La ANMAT prohibió la venta de dos aceites de oliva.

Por su parte, la Disposición 7215/2025 establece la prohibición de fabricar, fraccionar y comercializar, tanto en todo el país como a través de plataformas de venta online, el producto denominado: “Aceite de oliva, virgen extra de primera presión en frío, Oliva extra virgen; marca Estancia Olivares”; Origen Mendoza; RNE 13310522; RNPA 13496730. La medida se extiende a todas las presentaciones, partidas y fechas de vencimiento de este aceite.

ANMAT prohibió la venta del producto.

Según lo comunicado por la Anmat, se trata de un producto que no puede ser verificado de manera confiable y clara como fabricado, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento específico "que carece de registros sanitarios de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulado al exhibir en su rótulo números de RNE y RNPA inexistentes; así como también todos aquellos productos que en sus rótulos indiquen el RNPA 13496730 y/o el RNE 13310522, por ser productos falsamente rotulados que utilizan un número de RNPA y/o RNE inexistente, resultando ser en consecuencia productos apócrifos".

La Anmat advirtió que, al tratarse de un producto falsificado, su consumo representa un riesgo potencial para la salud de quienes lo ingieran.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ANMAT prohibió casi 40 productos cosméticos y dos aceites de oliva

ANMAT inhibió la producción de un cuarto laboratorio tras el escándalo del fentanilo

ANMAT prohíbe la venta de un queso cremoso por falta de controles sanitarios ¿Cuál es?

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Gendarmería secuestró más de 61 kilos de cocaína en Jujuy

Lo que se lee ahora
7 lugares poco conocidos para visitar en Jujuy y descansar.
Turismo.

Los 7 lugares poco conocidos para visitar en Jujuy y descansar

Por  viajes Todo Jujuy

Las más leídas

Ingreso a primer año.
Educación.

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

Se realiza la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025
Último día.

FNE 2025: Mirá lo mejor de la entrega de premios de las carrozas y carruajes

Juicio por el femicidio de Jimena Salas
Juicio.

Caso Jimena Salas: escalofriantes detalles de la escena del crimen

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en octubre 2025

Explotó un tubo de gas.
Córdoba.

Explotó un tubo de gas, derrumbó la casa y el dueño está grave

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel