ANMAT prohibió casi 40 productos cosméticos y dos aceites de oliva

ANMAT prohibió cerca de 40 productos cosméticos y dos aceites de oliva.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) anunció este jueves la prohibición a nivel nacional de aproximadamente 40 productos de cuidado capilar y cosmética, además de dos marcas de aceite de oliva. La medida quedó formalizada en las Disposiciones 6675/2025, 6676/2025, 6677/2025 y 6678/2025, publicadas en el Boletín Oficial y firmadas por la titular del organismo, Nélida Agustina Bisio.

La entidad prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de diversos productos de la marca UP! MY HAIR por no contar con los datos de inscripción sanitaria correspondientes.

ANMAT Hasta tanto no logré sus autorizaciones, la ANMAT prohibió una serie de productos médicos (Gustavo Gavotti) Los productos que prohibió ANMAT Entre los productos afectados se encuentran tratamientos capilares como Biotina pura, Ampolla alisante biotina, Protector térmico biotina, Tratamiento de biotina, Nutrición biotina, Acondicionador biotina, Shampoo biotina y Bálsamo labial skincare, todos sin la autorización sanitaria requerida.

También fueron prohibidos productos de cuidado facial y corporal, como Crema hidratante, Serum glow up, Protector solar toque seco y Mousse clean, así como otros capilares específicos como Acondicionador moringa y karité, Shampoo moringa y karité y Máscara moringa y karité.

ANMAT prohibió cerca de 40 productos cosméticos y dos aceites de oliva. Asimismo, la lista incluye tratamientos especializados como Biotina pura cejas y pestañas, Máscara absolut repair gold mask, Mascarilla nutri curly, Espuma hidra curly, Óleo bifásico bond repair, Mascarilla bond repair, Serum elixir glycolic gloss, Acondicionador elixir glycolic gloss, Shampoo elixir glycolic gloss, Mascarilla elixir glycolic gloss, Manteca capilar UP! Butter, Mascarilla collagen UP!, Mascarilla bio pantenol, Alisado sin formol bio liss, Alisado sin formol liss repair, Shampoo neutro y Baño de crema, todos sin la inscripción sanitaria correspondiente.

