martes 19 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 21:44
País.

ANMAT advierte no consumir un puré de tomate de una reconocida marca

Lanzaron una alerta sanitaria recomendando no consumir un lote específico de tomate triturado en donde encontraron gusanos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
Sin embargo, estudios posteriores confirmaron que se trataba de Microstomum sp., una especie de gusano plano.

El organismo divulgó el caso “con el objetivo de proteger la salud de la población ante la aparición a simple vista de lo que parecieran gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp. que podrían encontrarse en el producto", según informaron en un comunicado. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), Microstomum sp pertenece a los gusanos planos.

“Esta Administración informa a la población que el municipio de Rojas de la provincia de Buenos Aires ha sido alertado por familias que recibieron el siguiente producto a través de la distribución en escuelas: Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza", ampliaron en el documento.

Tomates más baratos
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Medidas e implicancias

La ANMAT recomendó enfáticamente a quienes tengan unidades de este lote:

  • No consumirlas y comunicarse con las autoridades sanitarias locales (municipales o provinciales).

  • A los comercios: suspender inmediatamente la venta y contactar a sus proveedores para facilitar el retiro del producto.

Además, el Instituto Nacional de Alimentos notificó a las autoridades sanitarias de Mendoza y de la provincia de Buenos Aires para coordinar una investigación del caso y aplicar las medidas necesarias en cada jurisdicción.

¿Por qué importa esta alerta?

  • Protección del consumidor: la presencia de gusanos, aunque microscópicos y no necesariamente peligrosos, genera una situación sanitaria delicada que requiere control inmediato.

  • Trazabilidad y respuesta rápida: la coordinación entre jurisdicciones refuerza la eficacia en la retirada del producto y la prevención de su circulación.

  • Importancia de la vigilancia alimentaria: este caso subraya la necesidad de mantener altos estándares de calidad e higiene en la producción de alimentos.

