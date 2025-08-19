ANMAT alertó sobre un lote de tomates triturados: qué son los gusanos microstomum sp.

Advertencia de la ANMAT sobre un lote de tomates triturados.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) emitió una alerta preventiva sobre un lote de tomate triturado , luego de detectar organismos que “ parecieran gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp. ” en unidades que se distribuían en establecimientos escolares .

El organismo aclaró que “ se trata de una advertencia preventiva y con el objetivo de proteger la salud de la población ”, tras recibir la notificación del municipio de Rojas , en la provincia de Buenos Aires .

Algunas familias que obtuvieron el tomate triturado mediante la entrega en las escuelas reportaron la aparición visible de estos organismos en el siguiente lote: Tomate triturado, sin gluten , marca Marolio , peso neto 500 g , RNPA N° 13-061695, Lote L25114 , con fecha de vencimiento en abril de 2027 , elaborado por MAROLIO S.A. en Empedrado 2571, Ciudad Autónoma de Buenos Aires , RNE N° 13010369, originario de Mendoza .

La ANMAT y el Instituto Nacional de Alimentos coordinan acciones con autoridades provinciales para investigar y controlar la distribución del lote afectado.

“ El Instituto Nacional de Alimentos ha puesto en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de las provincias de Mendoza , lugar de elaboración y distribución con tránsito federal, y a la provincia de Buenos Aires (DIPA) con el fin de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes”, apuntó ANMAT .

Se aconseja a la ciudadanía que quienes posean unidades del lote afectado “se abstengan de consumirlo y se comuniquen con la autoridad sanitaria local municipal o provincial”. Asimismo, se solicita a los comerciantes “cesar la comercialización y contactarse con su proveedor”.

Desde la ANMAT adelantaron que durante el día se podrían brindar más precisiones sobre la naturaleza de los organismos detectados en el tomate triturado.

Se explicó que el ente regulador nacional interviene debido a que “es un caso interjurisdiccional”, dado que el tomate triturado fue producido en Mendoza, mientras que la detección del problema se registró en el municipio bonaerense de Rojas, donde también participan las autoridades provinciales.

Qué son los gusanos microstomum sp.

La ANMAT informó en su alerta que el organismo hallado en el lote de tomate “parecieran a simple vista gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp.”.

El procedimiento ante estos casos incluye la retención y análisis del lote, junto con estudios microbiológicos para descartar patógenos peligrosos.

Esta especie, microstomum sp., es un tipo de gusano que no representa un peligro sanitario para las personas, aunque su presencia en alimentos podría indicar problemas de contaminación ambiental o deficiencias en las etapas de producción, procesamiento, transporte o almacenamiento.

El ingeniero Matías Hallu, director del Centro Tecnológico de Alimentos UTN.BA, aclaró que “microstomum sp. no está asociado con enfermedades en humanos, por lo que el riesgo directo es bajo”.

De todas formas, destacó que la presencia de este organismo en un alimento procesado “genera una alerta sanitaria porque refleja un incumplimiento en las condiciones de inocuidad”.

Frente a este tipo de situaciones, el protocolo estándar contempla la retención y el estudio del lote: “Se realizan estudios para confirmar la especie específica, junto con análisis microbiológicos para descartar la presencia de patógenos que sí representen un riesgo”.

Hallu aclaró que la abreviatura “sp.” se emplea para designar a un conjunto de microorganismos pertenecientes a un mismo género.

Por su parte, la ingeniera en alimentos Erica Pitaro Hoffman, coautora del libro Bromatología en Casa, comentó que “el gusano de por sí no es patógeno, no produce enfermedades”. Señaló que su aparición indica “una falla en las buenas prácticas”.

Pitaro Hoffman aclaró que “el puré de tomate tiene pH ácido, es muy difícil que crezcan bacterias patógenas, y el gusano de por sí no transmite ninguna enfermedad a humanos”. Añadió que, aunque el producto con presencia de estos organismos debe retirarse del mercado, “no sería algo grave para la salud humana si se consume”.