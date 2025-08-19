martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 11:34
Salud y alimentos.

ANMAT alertó sobre un lote de tomates triturados: qué son los gusanos microstomum sp.

La entidad sugirió abstenerse de ingerir el alimento mientras investigan las causas que podrían haber generado la contaminación.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Advertencia de la ANMAT sobre un lote de tomates triturados.

Advertencia de la ANMAT sobre un lote de tomates triturados.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta preventiva sobre un lote de tomate triturado, luego de detectar organismos que “parecieran gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp.” en unidades que se distribuían en establecimientos escolares.

El organismo aclaró que “se trata de una advertencia preventiva y con el objetivo de proteger la salud de la población”, tras recibir la notificación del municipio de Rojas, en la provincia de Buenos Aires.

La ANMAT y el Instituto Nacional de Alimentos coordinan acciones con autoridades provinciales para investigar y controlar la distribución del lote afectado.

Familias reportaron la aparición de gusanos

Algunas familias que obtuvieron el tomate triturado mediante la entrega en las escuelas reportaron la aparición visible de estos organismos en el siguiente lote: Tomate triturado, sin gluten, marca Marolio, peso neto 500 g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114, con fecha de vencimiento en abril de 2027, elaborado por MAROLIO S.A. en Empedrado 2571, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, RNE N° 13010369, originario de Mendoza.

El Instituto Nacional de Alimentos ha puesto en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de las provincias de Mendoza, lugar de elaboración y distribución con tránsito federal, y a la provincia de Buenos Aires (DIPA) con el fin de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes”, apuntó ANMAT.

Se aconseja a la ciudadanía que quienes posean unidades del lote afectadose abstengan de consumirlo y se comuniquen con la autoridad sanitaria local municipal o provincial”. Asimismo, se solicita a los comerciantescesar la comercialización y contactarse con su proveedor”.

El lote de tomate triturado Marolio afectado es el L25114, con vencimiento en abril de 2027, y fue distribuido en cajas de 500g libres de gluten.

Desde la ANMAT adelantaron que durante el día se podrían brindar más precisiones sobre la naturaleza de los organismos detectados en el tomate triturado.

Se explicó que el ente regulador nacional interviene debido a que “es un caso interjurisdiccional”, dado que el tomate triturado fue producido en Mendoza, mientras que la detección del problema se registró en el municipio bonaerense de Rojas, donde también participan las autoridades provinciales.

Qué son los gusanos microstomum sp.

La ANMAT informó en su alerta que el organismo hallado en el lote de tomateparecieran a simple vista gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp.”.

El procedimiento ante estos casos incluye la retención y análisis del lote, junto con estudios microbiológicos para descartar patógenos peligrosos.

Esta especie, microstomum sp., es un tipo de gusano que no representa un peligro sanitario para las personas, aunque su presencia en alimentos podría indicar problemas de contaminación ambiental o deficiencias en las etapas de producción, procesamiento, transporte o almacenamiento.

El ingeniero Matías Hallu, director del Centro Tecnológico de Alimentos UTN.BA, aclaró que “microstomum sp. no está asociado con enfermedades en humanos, por lo que el riesgo directo es bajo”.

De todas formas, destacó que la presencia de este organismo en un alimento procesadogenera una alerta sanitaria porque refleja un incumplimiento en las condiciones de inocuidad”.

Anmat advirtió por la presencia de gusanos en un lote de tomate triturado.

Frente a este tipo de situaciones, el protocolo estándar contempla la retención y el estudio del lote: “Se realizan estudios para confirmar la especie específica, junto con análisis microbiológicos para descartar la presencia de patógenos que sí representen un riesgo”.

Hallu aclaró que la abreviatura “sp.” se emplea para designar a un conjunto de microorganismos pertenecientes a un mismo género.

Por su parte, la ingeniera en alimentos Erica Pitaro Hoffman, coautora del libro Bromatología en Casa, comentó que “el gusano de por sí no es patógeno, no produce enfermedades”. Señaló que su aparición indica “una falla en las buenas prácticas”.

Qué son los gusanos microstomum sp.

Pitaro Hoffman aclaró que “el puré de tomate tiene pH ácido, es muy difícil que crezcan bacterias patógenas, y el gusano de por sí no transmite ninguna enfermedad a humanos”. Añadió que, aunque el producto con presencia de estos organismos debe retirarse del mercado, “no sería algo grave para la salud humana si se consume”.

