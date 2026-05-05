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5 de mayo de 2026 - 12:22
Sociedad.

La ANMAT prohibió una marca de limpieza: qué productos están alcanzados y los motivos de la medida

La decisión afecta a más de veinte artículos de uso doméstico que se comercializaban sin habilitación sanitaria. Entre ellos hay lavandinas, cloros y desengrasantes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La ANMAT prohibió una marca de productos de limpieza.

La ANMAT prohibió una marca de productos de limpieza.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió prohibir de manera total el uso, la venta y la distribución de una serie de artículos de limpieza de la marca “Agranel” en todo el territorio nacional.

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La medida quedó formalizada mediante la Disposición 2491/2026, difundida en el Boletín Oficial, tras constatarse que dichos productos se comercializaban sin el registro sanitario exigido por la normativa vigente.

La ANMAT prohibió una marca de productos de limpieza.

Por qué la ANMAT prohibió estos productos

De acuerdo con lo informado por el organismo, la decisión se originó a partir de acciones de control y seguimiento, en las que se verificó que los productos se ofrecían a la venta a través de un sitio web y distintas plataformas de redes sociales.

Además de no figurar inscriptos en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, tampoco contaban con la autorización correspondiente en la provincia de Buenos Aires. Esta situación implica que no existen garantías sobre sus procesos de fabricación, lo que representa un posible riesgo para la salud de los consumidores.

Desde el organismo se subrayó que cualquier producto domisanitario debe contar previamente con su correspondiente registro y habilitación para poder ser comercializado, como forma de garantizar estándares adecuados de calidad y seguridad.

ANMAT
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Productos alcanzados por la prohibición de ANMAT

La disposición incluye una amplia variedad de artículos de uso habitual, entre los cuales se encuentran:

  • Agua lavandina (en distintas presentaciones)
  • Cloro y cloro granulado
  • Pastillas de cloro
  • Desengrasantes y limpiadores
  • Quita manchas, quita sarro y destapa cañerías
  • Cera para pisos y siliconas
  • Limpiavidrios y shampoo para autos
  • Perfumes textiles y ahuyenta mosquitos
La decisión abarca presentaciones como agua lavandina, cloro, alguicidas, desengrasantes, suavizantes y otros artículos destinados a la limpieza y el cuidado del hogar.

También fueron alcanzados productos que se ofrecían como versiones similares o copias de marcas reconocidas, incluyendo suavizantes y detergentes presentados como equivalentes a líneas comerciales ya establecidas.

Canales de comercialización

Estos artículos se comercializaban principalmente por internet y mediante redes sociales, lo que permitía su venta directa sin controles previos. En el marco de la investigación, el propio responsable de la firma admitió que los productos pertenecían a su empresa.

ANMAT.

Qué implica la medida de ANMAT

La resolución dispone la prohibición de forma inmediata en todo el país, abarcando también las plataformas de comercio electrónico, y se mantendrá en vigor hasta que los productos cumplan con la debida regularización.

Asimismo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica advirtió que en una instancia posterior podría aplicar sanciones administrativas y ya notificó tanto a las autoridades sanitarias como a los organismos de defensa del consumidor.

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