Ocho indicios que pueden revelar estrés en los gatos y suelen pasar inadvertidos

Las 8 señales clave que avisan que tu gato está estresado y pueden pasar desapercibidas.

El estrés en los gatos es un problema habitual dentro del ámbito doméstico . Detectar sus manifestaciones , que muchas veces son leves o poco evidentes, resulta clave para evitar efectos adversos en la salud y el bienestar del animal , de acuerdo con especialistas .

Sociedad. Así es el gato viral que dio su vida para salvar a su dueño y emocionó a todos en redes

Hay indicios de estrés felino que pueden no notarse fácilmente, pero reconocerlos a tiempo ayuda a actuar de forma preventiva y a mejorar su calidad de vida .

Un gato puede evidenciar estrés mediante, al menos, ocho señales principales . Estas expresiones del malestar exigen una observación atenta por parte de quienes lo cuidan, con el fin de identificarlas y intervenir a tiempo antes de que se conviertan en complicaciones más serias .

Las señales de estrés en gatos incluyen cambios de conducta, vocalizaciones y alteraciones en el apetito.

Uno de los indicadores más notorios de estrés en los gatos es el incremento de las vocalizaciones . Un felino bajo tensión puede maullar más seguido , emitir aullidos , bufidos o gruñidos , especialmente cuando interpreta una situación como peligrosa o intimidante . Estas conductas funcionan como formas de expresar incomodidad o de alertar ante posibles amenazas .

Cuando estos sonidos aparecen con mayor intensidad o frecuencia de lo normal, generalmente están asociados a una alteración del estado emocional. Es importante que quien lo cuida observe si el gato empieza a vocalizar de manera diferente o más constante que lo habitual.

Consultar al veterinario ante cualquier alteración persistente ayuda a descartar causas orgánicas y proteger la salud felina.

2- Acicalado excesivo y trastornos compulsivos

El acicalamiento en exceso suele presentarse con frecuencia en gatos que atraviesan situaciones de estrés. Aunque el aseo es un comportamiento normal y saludable, cuando el animal está bajo tensión puede volverse una conducta repetitiva y compulsiva. Este tipo de patrón puede derivar en problemas como irritaciones en la piel, heridas o caída del pelaje, por lo que es aconsejable consultar con un veterinario si aparecen lesiones visibles en la dermis.

Si no se aborda el origen del acicalamiento compulsivo, este comportamiento puede volverse persistente y transformarse en un problema de carácter crónico. Además, se señala que algunas razas, junto con ambientes con escasa estimulación, pueden contribuir a intensificar este tipo de conducta.

El acicalado excesivo y el marcaje urinario pueden indicar malestar emocional en los felinos domésticos.

3- Eliminación inapropiada y marcaje urinario

La micción fuera del arenero, conocida como eliminación inadecuada, es una señal de alerta bastante común. En estos casos, los gatos pueden optar por otros lugares para orinar como una forma de autorregulación, incluso marcando superficies verticales con su olor cuando experimentan ansiedad o situaciones de tensión.

De acuerdo con el Journal of Feline Medicine and Surgery, es fundamental distinguir si el origen es físico o conductual, ya que enfermedades como infecciones del tracto urinario o alteraciones renales también pueden generar estos episodios. Asimismo, el marcaje puede presentarse en alrededor del 25% de los hogares con un solo gato, y su frecuencia aumenta de manera significativa en viviendas con varios felinos o con conflictos por el territorio.

Los cambios en la rutina y el entorno doméstico afectan directamente la salud integral de los gatos.

4- Cambios en el comportamiento agresivo

La conducta agresiva puede intensificarse cuando el gato se encuentra bajo estrés. En esos casos, pueden aparecer respuestas defensivas como el acecho, los arañazos, las mordidas o incluso agresiones redirigidas, que en ocasiones pueden interpretarse erróneamente como signos de un problema de salud.

Identificar el origen de esa agresividad resulta clave para saber si se trata de una cuestión médica o si es necesario intervenir sobre el entorno del animal.

Ante episodios repentinos de comportamiento agresivo, lo primero recomendable es descartar posibles causas físicas mediante una evaluación veterinaria, antes de enfocarse en los factores conductuales.

La reducción del juego y el aislamiento social son alertas frecuentes de estrés en felinos.

5- Esconderse y retraimiento como manifestaciones de estrés

La tendencia a ocultarse o a reducir el contacto social suele aparecer como una manifestación de incomodidad emocional. Aunque es normal que los gatos busquen refugio en determinadas ocasiones, cuando este aislamiento se vuelve más frecuente o sostenido puede ser un indicio de estrés elevado.

El hecho de evitar el contacto de manera constante suele funcionar como un mecanismo que utilizan para sobrellevar entornos que perciben como demasiado intensos o poco predecibles.

La observación cuidadosa de las expresiones mínimas permite actuar antes de que surjan complicaciones.

6- Cambios en la actividad física y el sueño

Una disminución en la actividad habitual junto con alteraciones en los hábitos de sueño puede integrarse dentro de los signos de estrés. Si bien es normal que los gatos sanos duerman muchas horas, cuando el tiempo de inactividad o descanso se incrementa por encima de lo habitual, podría tratarse de un indicio de cansancio emocional.

En algunos casos, los felinos recurren a un reposo prolongado como forma de recuperarse de experiencias que les generan tensión. La menor disposición al juego, la falta de curiosidad por el entorno y una baja en los niveles de energía pueden estar vinculadas tanto a la exposición constante a estímulos negativos como a ambientes poco enriquecidos o carentes de estímulos.

El estrés crónico en gatos puede derivar en enfermedades graves si no se detecta a tiempo.

7- Alteraciones en el apetito y el sistema digestivo

La disminución del apetito es un signo habitual en gatos que atraviesan situaciones de estrés, y en muchos casos puede presentarse junto con otras alteraciones digestivas, como vómitos, náuseas o episodios de diarrea. Durante estados de ansiedad, la liberación de cortisol puede reducir la sensación de hambre y favorecer la aparición de estos desequilibrios.

Cuando el estrés se mantiene en el tiempo, estas modificaciones pueden derivar en problemas de salud más serios, como la lipidosis hepática, sobre todo si el gato deja de alimentarse durante varios días consecutivos.

Actuar ante las primeras manifestaciones de estrés, como alteraciones digestivas o agresividad, contribuye a mantener la calidad de vida de las mascotas.

8- Cambios en la interacción social y juego

La disminución del interés por jugar y por vincularse socialmente es una señal menos obvia, pero relevante, de que el gato no se encuentra del todo bien. Cuando bajan las interacciones agradables, ya sea con personas o con otros animales, suele reflejarse un deterioro en su estado emocional y en su bienestar general.

Humane World for Animals destaca la importancia de reconocer y respetar los límites propios de cada felino, ya que no todos necesitan la misma cantidad de compañía ni el mismo nivel de atención.

La falta de estimulación, el aislamiento y las modificaciones bruscas en el hogar pueden desencadenar estrés, con consecuencias físicas y emocionales.

Qué hacer si detectas señales de estrés en tu gato

Ante la aparición de varios de estos signos, los especialistas sugieren en primer lugar acudir a una consulta veterinaria, con el fin de descartar posibles patologías de origen físico u orgánico.

Por otro lado, el llamado enriquecimiento del entorno resulta fundamental: contar con espacios seguros, incorporar juguetes que estimulen la actividad, habilitar estructuras para trepar y disponer de rascadores contribuye de manera significativa a disminuir los niveles de estrés en el gato.

A falta de estimulación, el aislamiento y las modificaciones bruscas en el hogar pueden desencadenar estrés, con consecuencias físicas y emocionales.

Asimismo, sostener horarios estables y minimizar modificaciones repentinas en el ambiente ayuda a preservar el equilibrio emocional de los gatos. Humane World for Animals remarca que la paciencia, el respeto por los tiempos y límites del animal, y en caso de ser necesario la asistencia de especialistas, son factores clave para asegurar su bienestar físico y mental, además de reducir la posibilidad de problemas a futuro.