Así es el gato viral que dio su vida para salvar a su dueño y emocionó a todos en redes.

Existen relatos que muestran cómo el afecto de los animales puede ser infinito , incluso cuando apenas son crías . En Oregón, Estados Unidos , un incendio devastador arrasó completamente una vivienda , pero lo que realmente tocó los corazones de muchas personas no fueron los daños materiales , sino la valentía de Fred , un gato que se transformó en un héroe a nivel nacional .

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Mientras tanto, Donald VanWormer se encontraba descansando cuando las llamas , aparentemente provocadas por un deshumidificador , comenzaron a propagarse por el ático .

Sin que los sistemas de alerta lo alertaran, Fred asumió la iniciativa : " Estaba rascándome y arañándome completamente enloquecido ", relató Donald, aún impactado por la experiencia. Fue gracias a los insistentes intentos del felino que el hombre pudo reaccionar justo cuando el techo comenzaba a desplomarse sobre él.

Entre el pánico y la densa nube de humo , Donald trató de salir arrastrándose , manteniendo a su valiente gato a su lado mientras buscaba una vía de escape .

No obstante, en medio del desorden y el peligro, Donald perdió de vista a Fred. Intentó volver para rescatarlo, pero tropezó, se golpeó la cabeza y quedó inconsciente. Al recobrar la conciencia, los bomberos ya se encontraban controlando la situación y, pese a sus súplicas, no le permitieron regresar al lugar, convertido en una verdadera "trampa de fuego".

Un gatito sacrificó su vida para socorrer a su dueño.

Un final triste y difícil de aceptar

El final fue desgarrador y difícil de aceptar. Una vez extinguido el incendio, los rescatistas encontraron el pequeño cuerpo de Fred cerca de la entrada principal. Estaba a escasos centímetros de escapar, pero el humo llegó antes que él.

“Cuando lo adopté le dije: 'Sos mi gato de la suerte'. Pero fue mucho más, me salvó la vida”, confesó Donald con lágrimas en los ojos.

Un gatito sacrificó su vida para socorrer a su dueño.

El incendio dejó la vivienda completamente destruida, pero para él eso pasó a un segundo plano. “Cuando lo adopté le dije: 'Sos mi gato de la suerte'. Pero fue mucho más, me salvó la vida”, expresó, compartiendo unas palabras que rápidamente se viralizaron y conmovieron a millones en las redes sociales.