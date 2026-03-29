Así es el gato viral que dio su vida para salvar a su dueño y emocionó a todos en redes.
Existen relatos que muestran cómo el afecto de los animales puede ser infinito, incluso cuando apenas son crías. En Oregón, Estados Unidos, un incendio devastador arrasó completamente una vivienda, pero lo que realmente tocó los corazones de muchas personas no fueron los daños materiales, sino la valentía de Fred, un gato que se transformó en un héroe a nivel nacional.
Mientras tanto, Donald VanWormer se encontraba descansando cuando las llamas, aparentemente provocadas por un deshumidificador, comenzaron a propagarse por el ático.
El gato ayudó a reaccionar al hombre en medio del caos
Sin que los sistemas de alerta lo alertaran, Fred asumió la iniciativa: "Estaba rascándome y arañándome completamente enloquecido", relató Donald, aún impactado por la experiencia. Fue gracias a los insistentes intentos del felino que el hombre pudo reaccionar justo cuando el techo comenzaba a desplomarse sobre él.
Entre el pánico y la densa nube de humo, Donald trató de salir arrastrándose, manteniendo a su valiente gato a su lado mientras buscaba una vía de escape.
No obstante, en medio del desorden y el peligro, Donald perdió de vista a Fred. Intentó volver para rescatarlo, pero tropezó, se golpeó la cabeza y quedó inconsciente. Al recobrar la conciencia, los bomberos ya se encontraban controlando la situación y, pese a sus súplicas, no le permitieron regresar al lugar, convertido en una verdadera "trampa de fuego".
Un final triste y difícil de aceptar
El final fue desgarrador y difícil de aceptar. Una vez extinguido el incendio, los rescatistas encontraron el pequeño cuerpo de Fred cerca de la entrada principal. Estaba a escasos centímetros de escapar, pero el humo llegó antes que él.
“Cuando lo adopté le dije: 'Sos mi gato de la suerte'. Pero fue mucho más, me salvó la vida”, confesó Donald con lágrimas en los ojos.
El incendio dejó la vivienda completamente destruida, pero para él eso pasó a un segundo plano. “Cuando lo adopté le dije: 'Sos mi gato de la suerte'. Pero fue mucho más, me salvó la vida”, expresó, compartiendo unas palabras que rápidamente se viralizaron y conmovieron a millones en las redes sociales.