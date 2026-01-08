jueves 08 de enero de 2026

8 de enero de 2026 - 08:53
Terrible.

Se incendió una casa en Jujuy: murieron 6 perros y un gato

El fuego afectó una vivienda del barrio San Martín de San Salvador de Jujuy. Seis perros y un gato murieron. Los ocupantes lograron salir ilesos.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Incendio en Jujuy.

Incendio en Jujuy.

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde y movilizó a personal de emergencia que acudió al lugar tras el alerta de vecinos. Al momento del incendio, dos personas habitaban la casa y lograron ponerse a salvo sin sufrir lesiones.

Las llamas avanzaron con rapidez y consumieron gran parte de la estructura. El fuego causó pérdidas materiales significativas, con daños visibles en varios sectores de la vivienda.

Incendio en San Martín

Fuego controlado

Dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar y lograron sofocar el incendio luego de un intenso operativo. Las tareas se extendieron para evitar la reactivación de focos ígneos y asegurar la zona afectada.

Tras controlar la situación, se constató la muerte de los animales domésticos que no pudieron escapar del interior de la casa. De acuerdo con los primeros datos relevados en el lugar, el origen del incendio se vincularía a una falla eléctrica. Las pericias permitirán confirmar las causas del siniestro.

Incendio en San Martín (1)

