Se incendió una casa en Jujuy: murieron 6 perros y un gato

Incendio en Jujuy.

Un incendio de gran magnitud se registró en una vivienda del barrio Villa San Martín, en San Salvador de Jujuy. El siniestro generó importantes daños materiales y provocó la muerte de seis perros y un gato que se encontraban dentro del inmueble.

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde y movilizó a personal de emergencia que acudió al lugar tras el alerta de vecinos. Al momento del incendio, dos personas habitaban la casa y lograron ponerse a salvo sin sufrir lesiones.

Las llamas avanzaron con rapidez y consumieron gran parte de la estructura. El fuego causó pérdidas materiales significativas, con daños visibles en varios sectores de la vivienda.

Incendio en San Martín Fuego controlado Dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar y lograron sofocar el incendio luego de un intenso operativo. Las tareas se extendieron para evitar la reactivación de focos ígneos y asegurar la zona afectada. Tras controlar la situación, se constató la muerte de los animales domésticos que no pudieron escapar del interior de la casa. De acuerdo con los primeros datos relevados en el lugar, el origen del incendio se vincularía a una falla eléctrica. Las pericias permitirán confirmar las causas del siniestro. Incendio en San Martín (1)

