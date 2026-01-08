Se incendió una casa en Jujuy: murieron 6 perros y un gato

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde y movilizó a personal de emergencia que acudió al lugar tras el alerta de vecinos. Al momento del incendio, dos personas habitaban la casa y lograron ponerse a salvo sin sufrir lesiones.
Las llamas avanzaron con rapidez y consumieron gran parte de la estructura. El fuego causó pérdidas materiales significativas, con daños visibles en varios sectores de la vivienda.
Tras controlar la situación, se constató la muerte de los animales domésticos que no pudieron escapar del interior de la casa. De acuerdo con los primeros datos relevados en el lugar, el origen del incendio se vincularía a una falla eléctrica. Las pericias permitirán confirmar las causas del siniestro.