Corte de agua en varios barrios de San Salvador de Jujuy: causas y duración del corte

La empresa pidió a los usuarios realizar un uso racional y responsable de las reservas domiciliarias hasta que la situación quede normalizada.
Por qué algunos barrios de San Salvador de Jujuy no tienen agua: los motivos
De acuerdo con lo comunicado por la compañía, durante la jornada se detectó la rotura del acueducto principal de 500 mm (PEAD), ubicado a la altura del Asentamiento 6 de Agosto.
Esta falla puede generar baja presión y cortes momentáneos en distintas zonas de la capital jujeña.
Los barrios afectados
Mariano Moreno
Alto Gorriti
Alto Castañeda
Alto Beltré
Cuyaya
Desde Agua Potable señalaron que el equipo operativo y técnico ya trabaja en el lugar para ejecutar las reparaciones necesarias y restablecer el servicio lo antes posible. También reiteraron el pedido de cuidar el consumo de agua en los hogares hasta que el suministro vuelva a la normalidad.