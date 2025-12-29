lunes 29 de diciembre de 2025

29 de diciembre de 2025 - 09:20
Importante.

Corte de agua en varios barrios de San Salvador de Jujuy: causas y duración del corte

Agua Potable comunicó que varios barrios de San Salvador de Jujuy pueden presentar baja presión o interrupciones temporales en el servicio del agua.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
corte agua
La empresa pidió a los usuarios realizar un uso racional y responsable de las reservas domiciliarias hasta que la situación quede normalizada.

corte agua.jpg

Por qué algunos barrios de San Salvador de Jujuy no tienen agua: los motivos

De acuerdo con lo comunicado por la compañía, durante la jornada se detectó la rotura del acueducto principal de 500 mm (PEAD), ubicado a la altura del Asentamiento 6 de Agosto.

Esta falla puede generar baja presión y cortes momentáneos en distintas zonas de la capital jujeña.

Corte de agua
Corte de agua en San Salvador de Jujuy.

Corte de agua en San Salvador de Jujuy.

Los barrios afectados

  • Mariano Moreno
  • Alto Gorriti
  • Alto Castañeda
  • Alto Beltré
  • Cuyaya

Desde Agua Potable señalaron que el equipo operativo y técnico ya trabaja en el lugar para ejecutar las reparaciones necesarias y restablecer el servicio lo antes posible. También reiteraron el pedido de cuidar el consumo de agua en los hogares hasta que el suministro vuelva a la normalidad.

