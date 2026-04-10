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10 de abril de 2026 - 10:50
Salud.

La ANMAT prohibió cremas antiage y otros cosméticos

La ANMAT dispuso la prohibición de cremas y varios cosméticos de la marca Alpha Men Care por falta de inscripción sanitaria y dudas sobre su origen.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
ANMAT ordenó retirar del mercado varios cosméticos por irregularidades sanitarias &nbsp;

ANMAT ordenó retirar del mercado varios cosméticos por irregularidades sanitarias

 

ANMAT ordenó retirar del mercado varios cosméticos por irregularidades sanitarias &nbsp;

ANMAT ordenó retirar del mercado varios cosméticos por irregularidades sanitarias

 

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Según informó el organismo, la decisión fue tomada luego de detectar productos sin registro sanitario y con uso indebido de datos de un establecimiento habilitado. La investigación determinó que algunos de los artículos comercializados bajo esa marca no contaban con inscripción sanitaria y que, en al menos uno de los casos, la fabricación declarada no pudo ser confirmada por el laboratorio registrado ante la autoridad sanitaria.

Crema- hombre
ANMAT ordenó retirar del mercado varios cosméticos por irregularidades sanitarias

ANMAT ordenó retirar del mercado varios cosméticos por irregularidades sanitarias

Por qué la ANMAT prohibió los productos

El caso que disparó la medida fue el de la “Crema antiage, ALPHA MEN CARE, lote 283624, vencimiento 08/2026, legajo 7205, Industria Argentina”. La ANMAT señaló que el establecimiento habilitado bajo ese legajo, Laboratorio Laborit S.R.L., no elaboró ese lote ni intervino en la fabricación de otros productos retirados del mercado.

A partir de esa verificación, el organismo concluyó que se trataba de productos ilegítimos, ya que no se pudo garantizar su origen, composición ni condiciones de elaboración. En el caso de los otros cosméticos de la línea, la prohibición alcanza a todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto sean debidamente regularizados.

Qué productos alcanza la medida

La disposición incluye a la crema antiage y a otros artículos de uso facial y capilar de la misma marca. La ANMAT aclaró que todos fueron retirados por no cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente para cosméticos en la Argentina.

La cobertura periodística de este jueves también señaló que la medida se conoció junto con otra disposición sobre cápsulas de limpieza para cafeteras, pero en el caso de esta resolución el foco estuvo puesto en los cosméticos de ALPHA MEN CARE.

Listado de los productos prohibidos

Estos son los productos alcanzados por la prohibición de la ANMAT:

  • Crema antiage, ALPHA MEN CARE

    Lote 283624

    Vencimiento 08/2026

    Legajo 7205

    Industria Argentina

  • Shampoo activador de raíces – anti canas, ALPHA MEN CARE
  • Serum avanzado anti ojeras, ALPHA MEN CARE
  • Gel de limpieza facial, ALPHA MEN CARE
  • Jabón natural, ALPHA MEN CARE
  • Corrector de imperfecciones – Camo pen, ALPHA MEN CARE

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