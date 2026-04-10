La ANMAT prohibió cremas antiage y otros cosméticos

ANMAT ordenó retirar del mercado varios cosméticos por irregularidades sanitarias ANMAT ordenó retirar del mercado varios cosméticos por irregularidades sanitarias

La ANMAT dispuso la prohibición del uso, comercialización, publicidad, distribución y publicación en plataformas de venta online de una serie de productos cosméticos de la marca ALPHA MEN CARE, entre ellos una crema antiage para hombres. La medida fue formalizada a través de la Disposición 1824/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Según informó el organismo, la decisión fue tomada luego de detectar productos sin registro sanitario y con uso indebido de datos de un establecimiento habilitado. La investigación determinó que algunos de los artículos comercializados bajo esa marca no contaban con inscripción sanitaria y que, en al menos uno de los casos, la fabricación declarada no pudo ser confirmada por el laboratorio registrado ante la autoridad sanitaria.

Crema- hombre ANMAT ordenó retirar del mercado varios cosméticos por irregularidades sanitarias Por qué la ANMAT prohibió los productos El caso que disparó la medida fue el de la “Crema antiage, ALPHA MEN CARE, lote 283624, vencimiento 08/2026, legajo 7205, Industria Argentina”. La ANMAT señaló que el establecimiento habilitado bajo ese legajo, Laboratorio Laborit S.R.L., no elaboró ese lote ni intervino en la fabricación de otros productos retirados del mercado.

A partir de esa verificación, el organismo concluyó que se trataba de productos ilegítimos, ya que no se pudo garantizar su origen, composición ni condiciones de elaboración. En el caso de los otros cosméticos de la línea, la prohibición alcanza a todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto sean debidamente regularizados.

Embed Disposición 1825/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alim... by Maria Eugenia Burgos Qué productos alcanza la medida La disposición incluye a la crema antiage y a otros artículos de uso facial y capilar de la misma marca. La ANMAT aclaró que todos fueron retirados por no cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente para cosméticos en la Argentina. La cobertura periodística de este jueves también señaló que la medida se conoció junto con otra disposición sobre cápsulas de limpieza para cafeteras, pero en el caso de esta resolución el foco estuvo puesto en los cosméticos de ALPHA MEN CARE. Listado de los productos prohibidos Estos son los productos alcanzados por la prohibición de la ANMAT: Crema antiage, ALPHA MEN CARE Lote 283624 Vencimiento 08/2026 Legajo 7205 Industria Argentina

Shampoo activador de raíces – anti canas, ALPHA MEN CARE

Serum avanzado anti ojeras, ALPHA MEN CARE

Gel de limpieza facial, ALPHA MEN CARE

Jabón natural, ALPHA MEN CARE

Corrector de imperfecciones – Camo pen, ALPHA MEN CARE

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