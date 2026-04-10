La ANMAT prohibió cremas antiage y otros cosméticos

Según informó el organismo, la decisión fue tomada luego de detectar productos sin registro sanitario y con uso indebido de datos de un establecimiento habilitado. La investigación determinó que algunos de los artículos comercializados bajo esa marca no contaban con inscripción sanitaria y que, en al menos uno de los casos, la fabricación declarada no pudo ser confirmada por el laboratorio registrado ante la autoridad sanitaria.
Por qué la ANMAT prohibió los productos
El caso que disparó la medida fue el de la “Crema antiage, ALPHA MEN CARE, lote 283624, vencimiento 08/2026, legajo 7205, Industria Argentina”. La ANMAT señaló que el establecimiento habilitado bajo ese legajo, Laboratorio Laborit S.R.L., no elaboró ese lote ni intervino en la fabricación de otros productos retirados del mercado.
A partir de esa verificación, el organismo concluyó que se trataba de productos ilegítimos, ya que no se pudo garantizar su origen, composición ni condiciones de elaboración. En el caso de los otros cosméticos de la línea, la prohibición alcanza a todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto sean debidamente regularizados.
La disposición incluye a la crema antiage y a otros artículos de uso facial y capilar de la misma marca. La ANMAT aclaró que todos fueron retirados por no cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente para cosméticos en la Argentina.
La cobertura periodística de este jueves también señaló que la medida se conoció junto con otra disposición sobre cápsulas de limpieza para cafeteras, pero en el caso de esta resolución el foco estuvo puesto en los cosméticos de ALPHA MEN CARE.
Listado de los productos prohibidos
Estos son los productos alcanzados por la prohibición de la ANMAT:
Crema antiage, ALPHA MEN CARE
Lote 283624
Vencimiento 08/2026
Legajo 7205
Industria Argentina
Shampoo activador de raíces – anti canas, ALPHA MEN CARE
Serum avanzado anti ojeras, ALPHA MEN CARE
Gel de limpieza facial, ALPHA MEN CARE
Jabón natural, ALPHA MEN CARE
Corrector de imperfecciones – Camo pen, ALPHA MEN CARE