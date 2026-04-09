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9 de abril de 2026 - 21:13
Jujuy.

Amenaza de bomba en el Aeropuerto de Jujuy: dos hombres demorados

Momentos de tensión se vivieron en el Aeropuerto de Jujuy por una amenaza de bomba. Hay dos demorados.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: dos hombres demorados

Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: dos hombres demorados

Una amenaza de bomba en el Aeropuerto de Jujuy “Horacio Guzmán”, generó momentos de tensión y pánico entre los pasajeros de un vuelo que tenía como destino final la ciudad de Buenos Aires.

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Fue cerca de las 15:30 horas cuando la División Explosivos toma conocimiento mediante un llamado telefónico de una supuesta amenaza de bomba en un avión, por lo que llegó hasta la aerostación personal de explosivos, más técnicos especialistas en desactivación de este tipo de artefactos.

En la pista de aterrizaje, constataron que la aeronave de la empresa Flybondi estaba detenida con la totalidad de su tripulación y pasajeros aún a bordo. Estaban autoridades de la PSA, el Jefe del Aeropuerto, personal de Bomberos aeroportuarios y del Cuartel de Bomberos de Perico.

Según relataron testigos, uno de los pasajeros había manifestado a una azafata que poseía en su poder una bolsa con un supuesto artefacto explosivo, lo que motivó la inmediata activación del protocolo de amenaza de bomba en aeronaves.

Aeropuerto Jujuy

Evacuación y temor

Por eso comenzaron con la evacuación y la detención de esa persona por parte de efectivos del Cuerpo Especial de Operación Policiales. El detenido fue un hombre de 48 años de edad con domicilio en la provincia de Buenos Aires.

También se detuvo a otra persona que iba con quien habría amenazado con la bomba, otro hombre de 37 años, también oriundo de la provincia de Buenos Aires. Ambos sujetos fueron despojados de sus pertenencias, las cuales fueron dejadas en un sector controlado.

Se establecieron de inmediato las distancias y perímetros de seguridad, con delimitación de zona caliente, tibia y fría, y restricción total de accesos. Tras la inspección técnica, no se detectaron artefactos explosivos, dispositivos improvisados (IED) ni elementos sospechosos.

Los testigos en el Aeropuerto de Jujuy

Una pasajera le contó a TodoJujuy cómo se vivió la situación desde adentro. “Nos pareció raro que la barrera esté levantada. Somos de acá y conocemos el movimiento del aeropuerto, enseguida nos dimos cuenta de que algo pasaba”, relató.

Según explicó, la información que comenzó a circular entre los pasajeros apuntaba a un comentario realizado dentro de la aeronave. “Me dijeron que había una alerta por un posible explosivo, por algo que dijo un pasajero”, sostuvo.

El episodio se habría originado a partir de una frase lanzada por un hombre al momento de abordar. “Subió medio enojado, por un tema con el equipaje, y dijo algo como ‘vamos a explotar todos ahora’”, contó la pasajera.

Embed - AMENAZA DE BOMBA EN AEROPUERTO

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