miércoles 08 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de abril de 2026 - 14:57
Jujuy.

Designaron al nuevo jefe del Aeropuerto Internacional de Jujuy

Álvaro Maizares fue nombrado mediante una resolución oficial de la ANAC para estar al frente del aeropuerto “Gobernador Horacio Guzmán”.

Por  Judith Girón
Designaron al nuevo jefe del Aeropuerto Internacional de Jujuy Horacio Guzmán

Designaron al nuevo jefe del Aeropuerto Internacional de Jujuy "Horacio Guzmán"

Lee además
Trasplante de riñón (foto archivo).
Jujuy.

Se realizó un trasplante de riñón en el hospital Pablo Soria
Aunque Jujuy muestra mejores números que otras provincias, el ausentismo escolar sigue afectando las trayectorias educativas.
Educación.

Jujuy, entre las provincias con menor ausentismo escolar

La medida fue comunicada mediante una notificación formal en la que se informa la designación del funcionario para asumir la conducción de la terminal aérea de la provincia, un rol clave en la coordinación operativa y administrativa del aeropuerto.

El nombramiento se enmarca dentro de las facultades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo encargado de regular y supervisar la actividad aeronáutica en el país.

Con esta designación, Maizares pasará a desempeñar funciones estratégicas en la gestión del aeropuerto jujeño, punto central para la conectividad aérea de la región.

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se realizó un trasplante de riñón en el hospital Pablo Soria

Jujuy, entre las provincias con menor ausentismo escolar

Se agrava el ausentismo estudiantil: en dos años creció 7 puntos en el país

Condenaron a dos hombres por caza furtiva de vicuñas en la puna jujeña

Piden donantes de sangre para Marisol Rocha, la mujer policía que permanece en coma

Lo que se lee ahora
Accidente en cuesta de Bárcena (imagen ilustrativa).
Policiales.

Un camión cayó al vacío en Bárcena: tres personas heridas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Inician las pre inscripciones para las carreras de Cadete y Gendarme: desde cuándo
País.

Inician las inscripciones en Gendarmería Nacional: desde cuándo

Accidente en cuesta de Bárcena (imagen ilustrativa).
Policiales.

Un camión cayó al vacío en Bárcena: tres personas heridas

Caso de trata de personas en Tucumán.
Policiales.

Rescataron en Tucumán a una menor víctima de trata que viajaba en un colectivo desde Jujuy

solicitan dadores de sangre para la cabo primero Marisol Rocha.  video
Jujuy.

Piden donantes de sangre para Marisol Rocha, la mujer policía que permanece en coma

Candidatas Colegio del Huerto.
Jujuy.

FNE 2026: el Colegio del Huerto presentó a sus 52 candidatas para la elección

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel