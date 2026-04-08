Designaron al nuevo jefe del Aeropuerto Internacional de Jujuy "Horacio Guzmán"

A través de la Resolución ANAC N° 172, con fecha del 20 de marzo de 2026, se oficializó la designación de Álvaro Fernando Antonio Maizares como nuevo jefe del Aeropuerto Internacional “Gobernador Horacio Guzmán” de Jujuy.

La medida fue comunicada mediante una notificación formal en la que se informa la designación del funcionario para asumir la conducción de la terminal aérea de la provincia, un rol clave en la coordinación operativa y administrativa del aeropuerto.

El nombramiento se enmarca dentro de las facultades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo encargado de regular y supervisar la actividad aeronáutica en el país.

Con esta designación, Maizares pasará a desempeñar funciones estratégicas en la gestión del aeropuerto jujeño, punto central para la conectividad aérea de la región.

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