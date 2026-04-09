Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: "Dijo que iban a explotar todos", el relato de una pasajera

Momentos de tensión se vivieron este jueves en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, donde un avión fue evacuado tras activarse un protocolo por una presunta amenaza de bomba. En medio del operativo, una pasajera contó a TodoJujuy cómo se vivió la situación desde adentro.

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“Nos pareció raro que la barrera esté levantada. Somos de acá y conocemos el movimiento del aeropuerto, enseguida nos dimos cuenta de que algo pasaba”, relató.

Según explicó, la información que comenzó a circular entre los pasajeros apuntaba a un comentario realizado dentro de la aeronave. “Me dijeron que había una alerta por un posible explosivo, por algo que dijo un pasajero”, sostuvo.

De acuerdo a lo que le transmitieron, el episodio se habría originado a partir de una frase lanzada por un hombre al momento de abordar. “Subió medio enojado, por un tema con el equipaje, y dijo algo como ‘vamos a explotar todos ahora’”, contó la pasajera a TodoJujuy.

Ese comentario, que podría haber sido interpretado como una broma, activó de inmediato el protocolo de seguridad aeroportuaria, obligando a evacuar el avión y desplegar un operativo en toda la terminal.

Incertidumbre y vuelos demorados

La pasajera, que tenía previsto viajar hacia Buenos Aires, explicó que hasta ese momento no tenía certezas sobre la situación de su vuelo. “Yo salgo a las 19 horas, pero no sé si está demorado. El check-in está cerrado y no salió nadie todavía”, indicó. Además, detalló que el vuelo involucrado tendría alrededor de 170 pasajeros y que, al momento de la alerta, la aeronave se encontraba operando con escala en Jujuy.

“Viajo seguido por trabajo, una vez por semana o cada diez días, y enseguida te das cuenta cuando algo no es normal, porque es un aeropuerto chico”, agregó la mujer.

Operativo y medidas de seguridad

Tras la activación de la alerta, intervinieron distintas áreas de emergencia y seguridad, entre ellas Bomberos, SAME y personal policial. También se dispuso un corte momentáneo sobre la ruta nacional 66, en el acceso al aeropuerto, para facilitar las tareas.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si la amenaza tenía fundamento real, aunque trascendió que una persona habría sido demorada tras el episodio.