Un corte de luz afecta a varias localidades de la Quebrada

Ejesa informó a TodoJujuy.com que salió de servicio la Estación de Rebaje Volcán, lo que afectó la normal prestación del servicio eléctrico en varias localidades del norte de Jujuy.
Según detalló la empresa, el inconveniente impacta en Tumbaya, Purmamarca, Tilcara, Huacalera, Uquía, Humahuaca, Iturbe y zonas aledañas. También indicaron que se estima que el servicio se normalizaría alrededor de las 1 o 2 de la madrugada.
Qué zonas están afectadas
El corte de luz se registra en distintas localidades de la Quebrada de Humahuaca y sectores cercanos, debido a la salida de servicio de la Estación de Rebaje Volcán.
Las zonas informadas como afectadas son:
Tumbaya
Purmamarca
Tilcara
Huacalera
Uquía
Humahuaca
Iturbe
Zonas aledañas
Trabajan para normalizar el servicio
Desde Ejesa indicaron que personal técnico se encuentra trabajando para detectar el origen de la falla y avanzar con la normalización del servicio.
“Nuestro personal técnico se encuentra trabajando para encontrar la falla y proceder a normalizar el servicio”, señalaron desde la empresa a TodoJujuy.com. Por el momento, no se informó un horario estimado de restitución del suministro eléctrico.
Cortes de luz programados para este miércoles
La empresa EJESA informó que este miércoles 27 de mayo realizará interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica en distintos sectores de San Salvador de Jujuy, Tilcara y zonas aledañas. Los trabajos se desarrollarán entre las 8.30 y las 14.30, aproximadamente.
En el corredor San Salvador de Jujuy - Tilcara, la interrupción alcanzará a Lozano, Tiraxi, León, Jaire, Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y zonas aledañas.
También habrá trabajos en sectores de San Salvador, con afectación en Termas de Reyes, Guerrero, El Obispo y zonas cercanas.
Interrupción San Salvador de Jujuy- Tilcara
Fecha: miércoles 27 de mayo
Horario: 8.30 y las 14.30
Zona: Lozano, Tiraxi, León, Jaire, Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y zonas aledañas.
Interrupción San Salvador de Jujuy
Fecha: miércoles 27 de mayo
Horario: 8.30 y las 14.30
Zona: Termas de Reyes, Guerrero, El Obispo y zonas cercanas.
Por qué habrá interrupción del servicio
Según informó EJESA, las tareas previstas incluyen el cambio de aisladores que sostienen los cables eléctricos, la colocación de postes y estructuras nuevas, además del retiro o recorte controlado de ramas y árboles cercanos a las líneas eléctricas.
Desde la empresa señalaron que estas mejoras buscan reforzar la seguridad del sistema y brindar un servicio eléctrico más confiable, evitando fallas e interrupciones innecesarias.
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