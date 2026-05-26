Un corte de luz afecta a varias localidades de la Quebrada

Ejesa informó a TodoJujuy.com que salió de servicio la Estación de Rebaje Volcán, lo que afectó la normal prestación del servicio eléctrico en varias localidades del norte de Jujuy.

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Según detalló la empresa, el inconveniente impacta en Tumbaya, Purmamarca, Tilcara, Huacalera, Uquía, Humahuaca, Iturbe y zonas aledañas. También indicaron que se estima que el servicio se normalizaría alrededor de las 1 o 2 de la madrugada.

El corte de luz se registra en distintas localidades de la Quebrada de Humahuaca y sectores cercanos, debido a la salida de servicio de la Estación de Rebaje Volcán.

Tumbaya

Purmamarca

Tilcara

Huacalera

Uquía

Humahuaca

Iturbe

Zonas aledañas

Trabajan para normalizar el servicio

luz corte velas.gif Corte de luz en Jujuy.

Desde Ejesa indicaron que personal técnico se encuentra trabajando para detectar el origen de la falla y avanzar con la normalización del servicio.

“Nuestro personal técnico se encuentra trabajando para encontrar la falla y proceder a normalizar el servicio”, señalaron desde la empresa a TodoJujuy.com. Por el momento, no se informó un horario estimado de restitución del suministro eléctrico.

Cortes de luz programados para este miércoles

La empresa EJESA informó que este miércoles 27 de mayo realizará interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica en distintos sectores de San Salvador de Jujuy, Tilcara y zonas aledañas. Los trabajos se desarrollarán entre las 8.30 y las 14.30, aproximadamente.

En el corredor San Salvador de Jujuy - Tilcara, la interrupción alcanzará a Lozano, Tiraxi, León, Jaire, Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y zonas aledañas.

También habrá trabajos en sectores de San Salvador, con afectación en Termas de Reyes, Guerrero, El Obispo y zonas cercanas.

Interrupción San Salvador de Jujuy- Tilcara

Fecha: miércoles 27 de mayo

Horario: 8.30 y las 14.30

Zona: Lozano, Tiraxi, León, Jaire, Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y zonas aledañas.

Interrupción San Salvador de Jujuy

Fecha: miércoles 27 de mayo

Horario: 8.30 y las 14.30

Zona: Termas de Reyes, Guerrero, El Obispo y zonas cercanas.

Por qué habrá interrupción del servicio

Según informó EJESA, las tareas previstas incluyen el cambio de aisladores que sostienen los cables eléctricos, la colocación de postes y estructuras nuevas, además del retiro o recorte controlado de ramas y árboles cercanos a las líneas eléctricas.

Desde la empresa señalaron que estas mejoras buscan reforzar la seguridad del sistema y brindar un servicio eléctrico más confiable, evitando fallas e interrupciones innecesarias.