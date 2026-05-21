Interrupción programada de energía en Rodeíto y San Antonio

Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)

EJESA informó interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica para este jueves 21 de mayo en Rodeíto y San Antonio, debido a trabajos de mejora y mantenimiento en la red.

Según el cronograma difundido por la empresa, las tareas afectarán sectores de Rodeíto y San Antonio, mientras que el operativo previsto para San Salvador de Jujuy fue suspendido hasta nuevo aviso.

Corte programado en Rodeíto En Rodeíto , la interrupción será este jueves 21 de mayo, de 8 a 14 , aproximadamente.

, la interrupción será este jueves 21 de mayo, de , aproximadamente. El sector afectado comprende fincas de Rodeíto y zonas aledañas. De acuerdo con EJESA, en la zona se realizará el reemplazo de postes y la incorporación de columnas para reforzar la seguridad y estabilidad de la red eléctrica, con el objetivo de brindar un servicio más confiable.

Corte programado en San Antonio En San Antonio , el corte programado será de 9 a 14 , aproximadamente.

, el corte programado será de , aproximadamente. Las zonas alcanzadas serán Loteo El Establo, Loteo Pinar, Complejo CEC, Complejo Eva Perón, Ruta N° 8 y sectores aledaños. Allí se realizarán tareas de retiro o recorte controlado de ramas y árboles cercanos a las líneas eléctricas, para evitar contacto con cables, prevenir fallas o interrupciones y mejorar la seguridad de la comunidad.

image EJESA informó trabajos de mejora para este jueves 21 de mayo en Rodeíto y San Antonio. A la vez se suspenden las tareas previstas en San Salvador de Jujuy. San Salvador de Jujuy: suspendido En San Salvador de Jujuy, estaba prevista una interrupción de 8.30 a 14.30 en el sector de Los Molinos, entre calles El Mundo, Tiempo Argentino, La Última, colectora Ruta N° 9 y zonas aledañas. Sin embargo, EJESA informó que ese trabajo fue suspendido hasta nuevo aviso. Recomendaciones La empresa recordó que los horarios son aproximados y pueden modificarse según el avance de las tareas. Además, recomendó desenchufar artefactos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes cuando el servicio sea restablecido.

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