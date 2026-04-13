lunes 13 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de abril de 2026 - 20:24
Jujuy.

Programaron un corte de luz en Reyes y zonas cercanas para este martes

Habrá una interrupción del servicio entre las 8 y las 12. En los lugares afectados se realizarán "obras para ampliar la red eléctrica".

Federico Franco
Por  Federico Franco
Trabajos de EJESA.

Trabajos de EJESA.

Lee además
interrupcion programada del servicio de luz en san salvador y perico este viernes
Jujuy.

Interrupción programada del servicio de luz en San Salvador y Perico este viernes
interrupcion programada del servicio de luz en volcan y perico este miercoles 8 de abril
Jujuy.

Interrupción programada del servicio de luz en Volcán y Perico este miércoles 8 de abril

Según se informó, la interrupción del servicio se realizará entre las 8 y las 12, aproximadamente, y alcanzará a Pueblo de Guerrero, Complejo SMATA, Hotel Termas de Reyes y zonas aledañas.

Por qué habrá corte de luz

De acuerdo al parte difundido por la empresa, los trabajos consistirán en una conexión de apéndice de media tensión para vincular una nueva subestación a la red.

Desde EJESA explicaron que esta tarea busca ampliar la capacidad de suministro sin sobrecargas, por lo que será necesario interrumpir el servicio de manera momentánea durante la mañana del martes.

Las zonas afectadas

El corte programado afectará a los siguientes sectores:

  • Pueblo de Guerrero
  • Complejo SMATA
  • Hotel Termas de Reyes
  • zonas aledañas

La empresa recomendó tomar las previsiones necesarias ante la interrupción del servicio en esa franja horaria.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Interrupción programada del servicio de luz en San Salvador y Perico este viernes

Interrupción programada del servicio de luz en Volcán y Perico este miércoles 8 de abril

Paso de Jama: modificarán el horario de atención este martes 14 de abril

Imputaron a Emiliano Endrizzi por intimidación pública y tiene prohibido salir del país

FNE 2026: el Colegio Nuevo Horizonte elige a su representante entre 33 candidatas

Lo que se lee ahora
alerta en el norte con pico de tormentas intensas el martes: que pasara en jujuy video
País.

Alerta en el norte con pico de tormentas intensas el martes: qué pasará en Jujuy

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El caño, Termas de Reyes. video
Policiales.

Una mujer desbarrancó durante un trekking en Termas de Reyes y murió

Los Caños, Termas de Reyes.
Jujuy.

Advierten que el camino de los caños en Termas de Reyes está inhabilitado

Alerta en el norte con pico de tormentas intensas el martes: qué pasará en Jujuy video
País.

Alerta en el norte con pico de tormentas intensas el martes: qué pasará en Jujuy

Bono de $100 mil para fuerzas de seguridad: cuándo se paga en Jujuy video
Ingresos.

Bono de $100 mil para fuerzas de seguridad: cuándo se paga en Jujuy

Justicia por Fernando Paredes.
Policiales.

Murió en un accidente, donó sus órganos y salvó vidas: el doloroso pedido de justicia de una familia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel