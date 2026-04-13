Programaron un corte de luz en Reyes y zonas cercanas para este martes

Trabajos de EJESA.

EJESA anunció un corte de energía programado para este martes 14 de abril en sectores de San Salvador de Jujuy, en el marco de trabajos destinados a ampliar la capacidad de suministro eléctrico y evitar sobrecargas.

Según se informó, la interrupción del servicio se realizará entre las 8 y las 12, aproximadamente, y alcanzará a Pueblo de Guerrero, Complejo SMATA, Hotel Termas de Reyes y zonas aledañas.

Por qué habrá corte de luz De acuerdo al parte difundido por la empresa, los trabajos consistirán en una conexión de apéndice de media tensión para vincular una nueva subestación a la red.

Desde EJESA explicaron que esta tarea busca ampliar la capacidad de suministro sin sobrecargas, por lo que será necesario interrumpir el servicio de manera momentánea durante la mañana del martes.

Las zonas afectadas El corte programado afectará a los siguientes sectores: Pueblo de Guerrero

Complejo SMATA

Hotel Termas de Reyes

zonas aledañas La empresa recomendó tomar las previsiones necesarias ante la interrupción del servicio en esa franja horaria.

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