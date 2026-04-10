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10 de abril de 2026 - 09:34
Jujuy.

Interrupción programada del servicio de luz en San Salvador y Perico este viernes 10 de abril

La interrupción programada del servicio de luz en San Salvador y Perico afectará a distintos sectores con horarios diferenciados.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cortes de luz programado en el barrio Ciudad de Nieva
La interrupción programada del servicio de luz en San Salvador y Perico afectará a distintos sectores con horarios diferenciados.

La interrupción programada del servicio de luz en San Salvador y Perico afectará a distintos sectores con horarios diferenciados.

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Según se indicó, habrá dos cortes en San Salvador de Jujuy y uno en Perico, cada uno con horarios, zonas afectadas y tareas específicas.

Cortes programados de luz en San Salvador de Jujuy

El primer trabajo en la capital jujeña se realizará de 8:00 a 12:00 horas, aproximadamente, y afectará a barrio AMPUAP V etapa, barrio Loteo DINARCO y zonas aledañas.

  • Horario: de 8:00 a 12:00 horas
  • Zona: B° AMPUAP V etapa, barrio Loteo DINARCO y zonas aledañas.

De acuerdo a lo informado, en ese sector se llevarán adelante cambios de cables conductores para mejorar la capacidad y eficiencia del servicio, con el objetivo de lograr una red más confiable y con menos interrupciones.

El segundo corte en San Salvador de Jujuy está previsto entre las 12:00 y las 13:00 horas, aproximadamente, y alcanzará a 48 Viviendas Altos de Zapla y zonas aledañas.

En ese caso, se realizarán maniobras de transferencia entre distribuidores para mantener el servicio activo mientras se trabaja en la red, además de cambios de cables conductores para mejorar la capacidad y eficiencia del sistema.

  • Horario:12:00 y las 13:00 horas
  • Zona:48 Viviendas Altos de Zapla y zonas aledañas.

image

Trabajos programados en Perico

En Perico, la interrupción programada será de 9:00 a 10:30 horas, aproximadamente, y afectará a fincas Arriaga, Migre, Fruvert y zonas aledañas.

Según se detalló, allí se avanzará con la instalación de una nueva columna en líneas de baja tensión, una obra pensada para reforzar la red que abastece al sector y mejorar la seguridad del servicio.

Horarios y zonas afectadas

El detalle completo de los cortes anunciados para este viernes es el siguiente:

San Salvador de Jujuy

  • Horario: 8:00 a 12:00 hs
  • Zona afectada: B° AMPUAP V etapa, B° Loteo DINARCO y aledañas
  • Trabajo previsto: cambio de cables conductores

San Salvador de Jujuy

  • Horario: 12:00 a 13:00 hs
  • Zona afectada: 48 Viviendas Altos de Zapla y aledañas
  • Trabajo previsto: maniobras de transferencia y cambio de cables conductores

Perico

  • Horario: 9:00 a 10:30 hs
  • Zona afectada: fincas Arriaga, Migre, Fruvert y aledañas
  • Trabajo previsto: instalación de nueva columna en líneas de baja tensión

Recomendaciones para los usuarios

Ante este tipo de interrupciones programadas, se recomienda tomar precauciones en los hogares y lugares de trabajo, especialmente con artefactos eléctricos y equipos sensibles.

También es importante tener en cuenta que los horarios informados son aproximados, por lo que el restablecimiento del servicio puede concretarse una vez finalizadas las tareas previstas en cada sector.

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