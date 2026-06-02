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2 de junio de 2026 - 11:26
Jujuy.

Realizaron una ablación multiorgánica en el Pablo Soria

Equipos médicos de Córdoba y Buenos Aires participaron del operativo en el hospital Pablo Soria. Los órganos fueron destinados a pacientes compatibles de distintas provincias.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Realizaron una ablación multiorgánica en el Pablo Soria.

Realizaron una ablación multiorgánica en el Pablo Soria.

El Hospital Pablo Soria llevó adelante un importante operativo de ablación multiorgánica que involucró a profesionales de distintas provincias del país. La intervención comenzó durante la jornada del lunes y movilizó a equipos especializados encargados de coordinar el traslado de los órganos hacia los centros de salud donde se encontraban los pacientes receptores.

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La directora del hospital, Roxana Alanis, informó que el donante fue un adulto joven y destacó la compleja logística que demandó cada procedimiento de estas características.

Según precisó la médica, profesionales provenientes de Córdoba y Buenos Aires trabajaron junto al personal local para concretar la ablación y garantizar que cada órgano llegara a destino dentro de los tiempos establecidos.

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Un operativo coordinado a nivel nacional

De acuerdo con lo informado por las autoridades sanitarias, el corazón fue trasladado hacia Buenos Aires, donde fue recibido en el Hospital Favaloro. Mientras tanto, otros órganos tuvieron como destino la provincia de Córdoba.

En el caso de las córneas, habitualmente permanecieron en Jujuy para ser destinadas a pacientes que integraban las listas de espera locales.

La directora del hospital explicó que cada proceso de donación implicó una coordinación permanente con organismos e instituciones de todo el país para identificar receptores compatibles y organizar la distribución de los órganos.

El rol del Hospital Pablo Soria

La mayor parte de los procedimientos de ablación que se realizaron en la provincia tuvieron lugar en el Hospital Pablo Soria, principal centro de referencia para este tipo de intervenciones.

Una vez finalizada la extracción de los órganos, se activó un dispositivo especial para agilizar los traslados. En ese marco, fuerzas de seguridad acompañaron los vehículos que transportaron los órganos hasta el aeropuerto, desde donde partieron hacia las provincias de destino.

La rapidez resultó fundamental en este tipo de operativos, ya que cada órgano contó con un tiempo limitado para ser implantado en el paciente receptor.

Ablación en Jujuy
Realizaron una ablación multiorgánica en el Pablo Soria.

Realizaron una ablación multiorgánica en el Pablo Soria.

La importancia de la donación de órganos

Al referirse a los donantes, Alanis señaló que una parte importante de los casos que permitieron concretar este tipo de procedimientos correspondió a personas que sufrieron lesiones graves en siniestros viales.

Cada ablación movilizó a profesionales de distintas especialidades, organismos de coordinación, equipos de transporte sanitario y fuerzas de seguridad, que trabajaron de manera articulada para garantizar el éxito del operativo.

La distribución de los órganos se realizó de acuerdo con los criterios de compatibilidad y prioridad establecidos por los organismos nacionales encargados del sistema de procuración y trasplante.

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