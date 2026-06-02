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2 de junio de 2026 - 10:51
Sociedad.

Jujuy será sede de la 1° Jornada Provincial de Floricultura

La 1° Jornada Provincial de Floricultura abordará comercialización, marketing, sanidad vegetal, nutrición y planificación del paisaje.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Jujuy impulsa una jornada para fortalecer la floricultura

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Jujuy será sede de la 1° Jornada Provincial de Floricultura, una propuesta que busca fortalecer la cadena productiva, promover el intercambio de conocimientos y acompañar el crecimiento del sector florícola y viverista en la provincia. La actividad se realizará el próximo 3 de junio, en el Salón Hansen de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu.

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El encuentro está destinado a productores, viveristas, técnicos, investigadores, estudiantes, organismos públicos y referentes del sector privado. La iniciativa apunta a generar un espacio de capacitación, articulación y diálogo sobre los principales desafíos de la floricultura jujeña.

Un espacio para fortalecer la producción

La jornada abordará distintos temas vinculados al desarrollo de la actividad, como la situación actual de la cadena florícola en Jujuy, las estrategias de comercialización, el marketing aplicado a plantas ornamentales, la planificación del paisaje, los aspectos fitosanitarios y la nutrición vegetal.

Desde la Asociación de Productores de Plantas Ornamentales de Jujuy, APPOJUY, invitaron a participar a integrantes del sector florícola y viveristas, con el objetivo de seguir profesionalizando la actividad y sumar herramientas para mejorar la producción y la venta.

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Cronograma de actividades en la 1° Jornada Provincial de Floricultura

La apertura está prevista para las 9 de la mañana, con palabras de la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias, Dra. Bejarano, el presidente de APPOJUY y autoridades de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

A las 9.15, el Ing. Agr. Samuel Gaspar, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu, disertará sobre “Cultivando bienestar: el impacto de la cadena florícola jujeña en la comunidad. Situación actual”.

Luego, a las 9.40, la Ing. Agr. Fernanda Bernal, del INTA Cerrillos de Salta, expondrá sobre “Acciones de marketing para producciones de plantas ornamentales”. Tras un receso previsto para las 10.40, la jornada continuará con nuevas charlas técnicas.

Comercialización, paisaje y sanidad vegetal

A las 11, la Ing. Agr. Candela Plomer, especialista en Planificación y Diseño del Paisaje de Paisajismo Las Mercedes, brindará la charla “Articulación Viverista/Paisajista: desde las tendencias hasta la comercialización”.

Más tarde, a las 11.45, los ingenieros agrónomos Sebastián Bernal y Miguel Albarracín, de SENASA, abordarán los “Requerimientos fitosanitarios para el productor viverista”.

A las 12.05, el Ing. Agr. Juan José Agüero, del INTA, hablará sobre “Nutrición mineral: cómo planificar la fertilización en flores y plantas ornamentales”.

El cierre técnico será a las 12.30, con la exposición “Desafíos y perspectivas de la cadena florícola de Jujuy”, a cargo del Dr. Juan Agüero y el Ing. Agr. Samuel Gaspar, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu e INTA.

Quiénes organizan la jornada

La 1° Jornada Provincial de Floricultura es organizada por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, SENASA, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el Concejo Deliberante capitalino y la Asociación de Productores de Plantas Ornamentales de Jujuy.

La propuesta busca poner en valor una actividad que combina producción, conocimiento técnico, diseño, comercialización y vínculo con la comunidad.

Cronograma de la 1° Jornada Provincial de Floricultura

09:00 | Acto de apertura

Palabras de bienvenida a cargo de la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias, Dra. Bejarano; el presidente de APPOJUY y autoridades de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

09:15 | “Cultivando bienestar: el impacto de la cadena florícola jujeña en la comunidad. Situación actual”

Disertante: Ing. Agr. Samuel Gaspar, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu.

09:40 | “Acciones de marketing para producciones de plantas ornamentales”

Disertante: Ing. Agr. Fernanda Bernal, de INTA Cerrillos, Salta.

10:40 | Break / Receso

11:00 | “Articulación Viverista/Paisajista: desde las tendencias hasta la comercialización”

Disertante: Ing. Agr. Candela Plomer, especialista en Planificación y Diseño del Paisaje, de Paisajismo Las Mercedes.

11:45 | “Requerimientos fitosanitarios para el productor viverista”

Disertantes: Ing. Agr. Sebastián Bernal e Ing. Agr. Miguel Albarracín, de SENASA.

12:05 | “Nutrición mineral: cómo planificar la fertilización en flores y plantas ornamentales”

Disertante: Ing. Agr. Juan José Agüero, de INTA.

12:30 | “Desafíos y perspectivas de la cadena florícola de Jujuy”

Disertantes: Dr. Juan Agüero e Ing. Agr. Samuel Gaspar, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu e INTA.

Lo más importante

  • La jornada será el 3 de junio.
  • Se realizará en el Salón Hansen de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu.
  • Está destinada a productores, viveristas, técnicos, investigadores y organismos públicos.
  • Participarán especialistas de UNJu, INTA, SENASA, municipios y el sector privado.
  • Se hablará sobre cadena florícola, marketing, paisaje, sanidad y nutrición vegetal.
  • La actividad busca fortalecer la floricultura jujeña y mejorar la articulación del sector.

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