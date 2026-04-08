Crece el interés por las plantas en Jujuy: "Ya no son un lujo, son una necesidad"

En Jujuy, el vínculo con las plantas dejó de ser solo una cuestión estética para convertirse en una verdadera necesidad. En los últimos años, el interés por incorporar vegetación en hogares y espacios cotidianos creció de manera sostenida, impulsado por la búsqueda de bienestar y conexión con la naturaleza.

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Así lo explicó Graciela Sánchez en diálogo con TodoJujuy , al señalar que la floricultura atraviesa un proceso de expansión. “Es un mercado en continuo crecimiento”, afirmó.

Uno de los cambios más significativos tiene que ver con la forma en que las personas perciben a las plantas. Lo que antes era considerado un producto suntuario, hoy se resignifica como parte de una necesidad emocional y cotidiana.

“Antes se las veía como algo accesorio, pero hoy la gente busca conectarse con las plantas. Las asociamos al bienestar, a la belleza, a la vitalidad. Las plantas dan salud”, explicó la especialista.

Este cambio de mirada se vincula también con una mayor conciencia sobre el cuidado personal y ambiental, así como con nuevas formas de habitar los espacios.

Plantas secas Crece el interés por las plantas en Jujuy

Un fenómeno en expansión

El crecimiento del interés por las plantas se refleja en distintos ámbitos. Cada vez más personas participan de talleres, capacitaciones y actividades vinculadas al mundo vegetal, buscando aprender sobre cuidados, especies y usos.

En ese sentido, Sánchez destacó que existe una amplia oferta de propuestas abiertas a la comunidad, que incluyen desde el cultivo de plantas medicinales hasta el cuidado de árboles frutales y técnicas para el control natural de plagas.

Además, el desarrollo del arte floral y el paisajismo también suma valor a este sector, generando nuevas oportunidades tanto para emprendedores como para quienes buscan incorporar estos elementos en su vida diaria.

Una necesidad que llegó para quedarse

Lejos de ser una moda pasajera, el interés por las plantas parece consolidarse como parte de un cambio cultural más profundo. La necesidad de reconectar con lo natural, reducir el estrés y mejorar la calidad de vida impulsa a cada vez más jujeños a incorporar plantas en sus hogares.

“Hay una necesidad real de vincularse con la naturaleza. Las plantas nos devuelven bienestar, energía y salud”, concluyó Sánchez.