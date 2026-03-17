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17 de marzo de 2026 - 07:03
Sociedad.

Plantas medicinales: mitos, verdades y usos de los "yuyitos" en la cultura jujeña

Desde la manzanilla hasta el aloe vera, las plantas medicinales siguen presentes en los hogares jujeños: el uso de plantas medicinales es parte de la cultura.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen creada con IA.

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En diálogo con Canal 4, el biólogo Carlos Ibarra explicó que estos conocimientos tienen raíces muy antiguas y están vinculados a la experiencia humana con la naturaleza: “Es bien humano experimentar con el entorno. A lo largo de la historia hemos probado con animales, plantas y hongos, y de ahí surgieron muchos saberes”.

El especialista indicó que este campo se estudia desde la etnobotánica, una disciplina que combina biología y antropología para analizar cómo las comunidades utilizan las plantas.

“Como jujeños sabemos un montón de esto. ¿Quién no usa yuyitos? Todos crecimos con nuestras abuelas o madres recomendando alguna planta para el dolor de panza o algún malestar”, afirmó.

Tradición familiar y el valor de la experiencia

El uso de plantas medicinales suele estar ligado a la tradición familiar. Según Ibarra, muchas veces las recomendaciones de los mayores se transmiten junto con la confianza en el remedio natural.

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Plantas medicinales.

Plantas medicinales.

“Las abuelas te decían: tomá este yuyito para esto. También hay algo de confiar en que te va a hacer bien”, explicó. Sin embargo, el biólogo remarcó que en la actualidad también es importante tener en cuenta el respaldo científico.

“Nunca vamos a desmerecer los saberes de nuestros ancestros, pero hoy también hay investigaciones que pueden avalar algunos usos y advertir sobre otros”, señaló. En ese sentido, recomendó especial cuidado en situaciones como embarazo, lactancia o primera infancia, donde es preferible consultar con profesionales de la salud.

Las plantas más recomendadas

Durante la entrevista, Ibarra mencionó algunas plantas ampliamente utilizadas y con propiedades conocidas.

Entre ellas destacó:

  • Manzanilla: calmante, antibacteriana y antimicótica.

  • Diente de león: beneficioso para hígado, estómago y digestión.

  • Yantén: usado como cicatrizante y para aliviar dolores.

  • Aloe vera: muy utilizado tanto para uso externo como interno.

  • Lavanda: conocida por sus propiedades relajantes.

“La manzanilla sin duda estaría en ese top cinco. Es calmante, antibacteriana y realmente espectacular”, sostuvo. También mencionó el cannabis medicinal, del que señaló que puede utilizarse en preparaciones como tinturas madre: “El cannabis es una planta espectacular. Yo hago tintura madre y es muy buena para dolores, para dormir y como ansiolítico”, explicó.

Las plantas de la puna, más concentradas

El especialista también destacó las características particulares de las plantas que crecen en la Puna jujeña. Según explicó, las condiciones extremas del ambiente generan que desarrollen compuestos más concentrados.

“En la puna hay menos agua y condiciones muy duras. Las plantas producen metabolitos secundarios para sobrevivir y eso hace que sus propiedades estén más concentradas. Por eso las plantas de la puna son tan resinosas, olorosas y poderosas”, agregó.

Embed - Carlos Ibarra - Plantas medicinales

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