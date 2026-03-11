7 plantas de interior que crecen sin necesidad de tierra y se mantienen verdes todo el año

El cultivo de plantas en interiores creció notablemente en los últimos tiempos, motivado por la necesidad de incorporar opciones estéticas y ecológicas en entornos urbanos . Entre las propuestas más modernas sobresale la hidroponía , una técnica que prescinde de los soportes de cultivo convencionales .

Diversas variedades vegetales pueden prosperar únicamente en agua , sin necesidad de suelo y con desarrollo continuo a lo largo del año, de acuerdo con publicaciones especializadas . Esta modalidad ganó popularidad entre personas interesadas en sumar verde a sus ambientes domésticos sin lidiar con las complicaciones propias del cultivo en tierra.

La hidroponía es un método de producción vegetal donde los nutrientes esenciales se suministran diluidos en agua , eliminando totalmente el uso de suelo como soporte.

El método hidropónico reduce la aparición de plagas y disminuye la necesidad de riego frecuente en espacios interiores.

Esta técnica brinda la posibilidad de regular de manera exacta tanto el aporte de nutrientes como las condiciones del entorno , favoreciendo un crecimiento constante y en mejores condiciones.

El diario The Guardian señala que el sistema hidropónico puede implementarse en producciones comerciales o en casas particulares, lo que simplifica el desarrollo de plantas decorativas y también de variedades comestibles dentro de ambientes cerrados.

El pothos destaca como una de las plantas de interior más resistentes y fáciles de mantener en hidroponía.

De acuerdo con Better Homes & Gardens, su incorporación en viviendas se vincula con la búsqueda de alternativas prácticas, higiénicas y rendidoras, especialmente pensadas para superficies pequeñas.

La técnica no solo impide la proliferación de insectos y microorganismos vinculados al suelo, sino que además disminuye la frecuencia de riego. A su vez, la dosificación precisa de nutrientes y la falta de tierra favorecen un desarrollo uniforme durante todo el año, sin depender de las variaciones del clima exterior.

Ciertas especies de interior han evidenciado un gran potencial para crecer directamente en agua, siempre que cuenten con buena iluminación y recambios periódicos del líquido. Elegir correctamente las variedades permite conservar espacios verdes, agradables y oxigenados sin necesidad de sistemas de jardinería sofisticados.

7 plantas de interior que no necesitan tierra

El bambú de la suerte crece en recipientes de agua con guijarros y tolera condiciones de poca luz en el hogar.

Pothos o Epipremnum aureum

El pothos figura entre las especies que mejor se adaptan al cultivo en agua. Es capaz de formar raíces firmes y un follaje abundante en recipientes como botellas o floreros. Desde Better Homes & Gardens recomiendan tomar gajos saludables y colocarlos con parte del tallo sumergido para favorecer un enraizamiento veloz. Su fortaleza y bajo nivel de cuidados la vuelven una elección habitual para ambientar espacios interiores.

Lirio de la paz (Spathiphyllum)

El lirio de la paz se amolda con facilidad al cultivo en agua. Especialistas de The Guardian indican que necesita renovar el agua cada semana y recibir iluminación indirecta. Sus raíces, claras y carnosas, crecen sin dificultad, y tanto las hojas como las flores conservan una apariencia sana aun sin tierra.

El lirio de la paz desarrolla raíces fuertes en agua y conserva su follaje saludable con cambios semanales de líquido.

Bambú de la suerte (Dracaena sanderiana)

El llamado bambú de la fortuna se destaca tanto por su carga simbólica como por lo simple que resulta criarlo en agua. De acuerdo con Better Homes & Gardens, alcanza con colocarlo en un recipiente con agua limpia y algunas piedras para que se mantenga firme. Soporta ambientes con iluminación tenue y reacciona favorablemente al recambio regular del agua, conservando su color verde a lo largo de todo el año.

Ficus robusta (Ficus elastica)

El ficus robusta, también conocido como árbol del caucho, tiene la capacidad de desarrollarse mediante cultivo hidropónico cuando se colocan esquejes tiernos en recipientes con agua. De acuerdo con The Guardian, la formación de raíces suele demorar algunas semanas; sin embargo, tras afianzarse, la planta se habitúa a crecer sin sustrato y mantiene el brillo característico de sus hojas.

El ficus robusta puede adaptarse al cultivo en agua si se emplean esquejes jóvenes y se mantiene una nutrición adecuada.

Tradescantia zebrina

La tradescantia zebrina se destaca por el contraste de tonos en sus hojas y por adaptarse sin dificultades al cultivo en agua. Sus ramas pueden recortarse y ubicarse en recipientes con líquido, donde generan raíces con rapidez. Según Better Homes & Gardens, requiere buena iluminación para conservar la intensidad de sus colores y renovaciones periódicas del agua para prevenir su desgaste.

Aloe vera

La sábila puede cultivarse en recipientes con agua por períodos prolongados siempre que se respeten ciertos cuidados básicos. Medios especializados como The Spruce y Gardening Know How señalan que solo las raíces deben quedar sumergidas y que el líquido debe renovarse con regularidad para prevenir la descomposición.

El aloe vera puede crecer varios meses en agua con raíces sumergidas y piedras en la base, aunque a largo plazo prefiere el sustrato tradicional.

También aconsejan colocar piedras en el fondo del contenedor para darle firmeza y evitar que el tallo permanezca húmedo. En interiores, la planta puede mantenerse en estas condiciones durante varios meses, aunque a largo plazo su desarrollo resulta más favorable en tierra. De todos modos, es posible aprovechar su estética ornamental y sus hojas suculentas cultivándola en agua, siempre con buena iluminación y sin sol directo.

Hiedra inglesa (Hedera helix)

La hiedra inglesa admite el cultivo en agua sin necesidad de sustrato, siempre que se empleen brotes tiernos y se conserve el recipiente en buenas condiciones de higiene. Better Homes & Gardens aconseja renovar el agua semanalmente y resguardar la planta de la luz solar directa para mantener la tonalidad y el buen estado del follaje.

La hiedra inglesa y el aloe vera completan la lista de plantas aptas para hidroponía, aportando variedad y frescura a los interiores.

El cultivo hidropónico en el hogar se presenta así como una opción estética y sustentable para sumar naturaleza a los ambientes interiores.

De acuerdo con The Guardian, los progresos en el estudio de la nutrición vegetal y los métodos de cuidado hicieron posible que variedades como el pothos, el lirio de la paz y la hiedra inglesa se desarrollen de forma sostenida y en óptimas condiciones a lo largo de todo el año. Especialistas citados por la prensa internacional señalan que la hidroponía simplifica las tareas de conservación, disminuye la presencia de plagas y favorece entornos más higiénicos.